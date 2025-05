“No pagaron, no trabajaron”: nuevo capítulo en el conflicto de una láctea que adeuda salarios y tiene cheques rechazados por $344,5 millones

Después de varias horas de incertidumbre, los trabajadores de Lácteos Verónica decidieron levantar la medida de fuerza que llevaban adelante por un conflicto laboral iniciado en la planta de Totoras, Santa Fe. La protesta se había extendido en tres plantas de la empresa, entre ellos el centro de distribución de Buenos Aires. Desde finales del año pasado la firma atraviesa una crítica situación financiera: había dejado de pagar las contribuciones patronales de la obra social.

La compañía de la familia Espiñeira enfrenta problemas para cumplir con el pago de salarios. Hasta el momento solo ha abonado el 30% de los sueldos correspondientes al mes de abril, según fuentes del gobierno provincial. En las últimas horas realizó depósitos parciales adicionales y se prevé que el viernes concrete otros desembolsos. Según se desprende de la central de deudores del sistema financiero del Banco Central (BCRA), presentaba hasta hoy 107 cheques rechazados por $344.566.333,48. A principios de marzo su deuda ascendía a $461.742.259,83, del total de los cheques rechazados. No obstante, había otros compromisos como cargas sociales y prepaga que no estaba cumpliendo.

“En pos de facilitar el diálogo en estos días y de cara a la audiencia del viernes, accedieron a levantar las medidas de fuerza. Les había pedido que lo hicieran de buena voluntad, ya que no podía dictar la conciliación obligatoria. Accedieron a levantar las medidas de fuerza, a suspender el quite de colaboración —porque no era un paro lo que estaban llevando adelante—, justamente para facilitar el diálogo y una solución rápida. Porque, obviamente, lo que ellos quieren es cobrar lo antes posible lo que se les adeuda", dijo Roald Báscolo, ministro de Trabajo provincial.

El ministro de Trabajo de Santa Fe, Roald Báscolo Instagram

Si bien las tres plantas ya están operativas nuevamente, la situación fue elevada a una instancia superior. Este miércoles, ambas partes, la empresa y el gremio Atilra fueron convocadas a una audiencia que se realizará el próximo viernes con la esperanza de avanzar en una solución. La firma, que tiene su sede en la localidad de Lehmann, presentó una nota en el Ministerio de Trabajo de Santa Fe solicitando conciliación obligatoria. Pese a que era la empresa quien debía los salarios, fueron convocados a una reunión entre las partes para este miércoles, donde se decidió restablecer la jornada.

Lácteos Verónica tiene sus plantas productivas en Lehmann y Suardi. Además, su distribuidora de productos está en Buenos Aires. En ese contexto, el ministro resaltó que por la importancia de la actividad de la empresa -al manipular leche- un producto que no se puede guardar, los empresarios habían manifestado que había leche almacenada que, si no se procesaba, se iba a tener que tirar. Fue por eso que se aceleró parte del proceso con los trabajadores.

Sobre la deuda de los salarios impagos que hoy tienen en la firma con los trabajadores, indicó: “Les había dicho que hoy fueran con una propuesta de pago, porque eso podría ayudar a destrabar el conflicto o levantar las medidas. Ellos tenían la intención de hacer un depósito el día viernes. Esa propuesta la van a llevar a la audiencia en Nación, que creo que será por Zoom. Con ese compromiso, y para que el conflicto no siga escalando ni se siga perjudicando la empresa, los trabajadores decidieron levantar las medidas de fuerza".

Lácteos Verónica tiene sus plantas productivas en Lehmann y Suardi Archivo

Ante una consulta de LA NACION, en Atilra señalaron que denunciaron ante la Secretaría de Trabajo de la Nación a la empresa Lácteos Verónica por incumplimientos reiterados en el pago de salarios y cargas sociales. La presentación fue realizada ante la Directora Nacional de Relaciones Laborales y Regulación del Trabajo, Mara Ágata Mentoro.

Según el gremio, la empresa “siempre fue desprolija” en su manejo financiero y actualmente adeuda el 70% de los haberes correspondientes al mes de abril de 2025. En total, hay 438 trabajadores afectados en todos los establecimientos de la firma, quienes no percibieron sus salarios en tiempo y forma desde hace varios meses. Atilra aclaró que no se trata de una huelga, sino de una situación en la que los trabajadores no prestan tareas porque la empresa no cumplió con su obligación salarial.

Desde el sindicato citaron el artículo 1031 del Código Civil y Comercial de la Nación, que establece que en un contrato bilateral, si una de las partes no cumple, la otra no está obligada a hacerlo. “No pagaron, no trabajaron”, resumieron desde Atilra. La organización sindical solicitó la intervención inmediata del Estado, intimando a la empresa a acreditar el pago total de los haberes adeudados correspondientes a abril de 2025 para todos los trabajadores incluidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 2/88.

Verónica también acumula una importante deuda financiera con diferentes entidades bancarias

Cabe recordar que, en marzo pasado, fuentes cercanas a la firma aclararon a LA NACION que lo que pasó con los cheques rechazados se trató de un caso muy puntual con una entidad bancaria hacía 15 días y que la situación ya estaba regularizada, pero esto no sucedió. Indicaron, en esa oportunidad, que estaban cumpliendo con sus compromisos y negaron una situación de crisis financiera.

Verónica también acumula una abultada deuda financiera con diferentes entidades bancarias. Según un informe actualizado de Nosis, el total de la deuda financiera de Verónica Saciafei es de $8.544.286.000, y sus compromisos mensuales son de $261.679.788.