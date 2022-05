“No sabemos bien hacia dónde vamos”: el duro diagnóstico del empresario Gustavo Grobocopatel

Para el empresario agroindustrial Gustavo Grobocopatel, la Argentina hoy tiene “un no rumbo” y eso “es lo más preocupante de todo”. Además, según su visión, el presidente Alberto Fernández “está en una situación complicada por las cuestiones externas pero también por la interna”.

Grobocopatel dejó estos conceptos, entre otros, durante una entrevista ayer con LN+Campo, programa que se emite en LN+ con la conducción de Eleonora Cole.

Consultado sobre cómo ve el rumbo del país, el empresario señaló: “Desde mi punto de vista, es un no rumbo. No sabemos bien hacia dónde vamos y eso es lo más preocupante de todo. Uno puede equivocarse, tener ideas buenas o malas, pero no tener rumbo es bastante más problemático”.

Luego añadió: “En la Argentina tenemos que hacer una serie de cosas urgente. Hay que transformar muchas cosas, no podemos seguir haciendo lo mismo o seguir atando con alambre lo mismo. Hay que hacer grandes, grandes reformas y tienen que ver con el Estado, lo impositivo, previsional, la educación, el trabajo, la integración al mundo”.

Gustavo Grobocopatel en LN+Campo

Respecto del concepto de “renta inesperada” que señaló el ministro de Economía, Martín Guzmán, para impulsar un nuevo tributo, señaló que “hubo una suba de precios, es cierto que una parte es responsabilidad de la guerra y otra ya se venía dando antes”. Pero remarcó que “en el negocio del campo precio no es sinónimo de renta”.

Señaló que hubo “muchas regiones que tuvieron sequías enormes” y no se va a contar con la cantidad de granos que se esperaba. Agregó que “los gastos crecieron enormemente, básicamente para la próxima campaña”.

“Renta inesperada”

“Podés tener mayor utilidad, pero esa utilidad mayor te sirve para hacer menos hectáreas el año que viene porque los gastos aumentaron”, dijo. Consideró una “improvisación enorme” en este contexto hablar de la renta inesperada.

Grobocopatel expresó que no conoce a Guzmán ni ha charlado con el funcionario. Expresó: “No puedo dar una opinión, no sé lo que piensa”. Acto seguido insistió: “No sabemos a dónde vamos”.

Después, ante una pregunta sobre el pensamiento del presidente Alberto Fernández, Grobocopatel amplió. “Tampoco lo sabemos, yo creo que está en una situación complicada por las cuestiones externas pero también por la interna. Tampoco sabemos hacia dónde vamos, es un poco todo difuso y eso hace que los que tengamos que invertir no sabemos muy bien”.

Hace unos días, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires estimó que a nivel país la siembra de trigo bajará unas 200.000 hectáreas. Para el empresario, “algo falla” para que se de esa situación cuando hay altos precios.

“Los precios son la señal para que la gente siembre más, eso [por la baja del trigo] tiene que ver con la incertidumbre, las intervenciones, no llega el precio al productor”, apuntó.

Respecto del tractorazo que se hizo a Plaza de Mayo, indicó que tiene que ver con “un nivel de paciencia” en la sociedad que “se va acabando”.

Dijo que pese al crecimiento del gasto público en la Argentina hay “más pobreza, menos empresas, menos integración”.

“Estamos complicados, no es un problema de dinero, sino un problema de gestión de lo público y creo que la gente empieza a reaccionar”, afirmó. Opinó que debe haber una transformación “con la gente adentro y un acuerdo general, no una reforma violenta”.