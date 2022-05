“No soy un trastornado”: la particular frase del ministro de Agricultura para defender el trigo transgénico

MAR DEL PLATA-. “No soy un trastornado que toma gestos para comprometer el trigo argentino. Ayer mandamos todos los protocolos a China del evento genético [ese mercado ya aprobó la soja tolerante a sequía]. Estamos tomando todos los recaudos para tener toda la previsibilidad en los mercados asiáticos”.

Ese fue el mensaje del ministro de Agricultura, Julián Domínguez, luego de que se conociera la noticia de la aprobación del Gobierno del trigo transgénico tolerante a sequía para su siembra. Sus palabras fueron en el marco del 11º Congreso de A Todo Trigo 2022, organizado por la Federación de Acopiadores de Granos en el Hotel Sheraton de la ciudad de esta ciudad, bajo el lema “Avanzar o retroceder, esa es la cuestión”.

“El escenario de los negocios de la Argentina y del mundo va por la biotecnología, por el conocimiento. Estoy convencido que la respuesta del cambio climático que vino para quedarse va por la mitigación a través de obras de infraestructura como por ejemplo la obra del río Salado y por supuesto por la biotecnología. No tenemos otra forma”, remarcó.

“La Argentina está absolutamente preparada con nuestras empresas para dar la pelea de la biotecnología y la venta de servicios al mundo. De hecho, hoy la biotecnología es la segunda exportación detrás del sector agropecuario”, añadió.

Por otro lado, cuestionó la resolución que dejó la aprobación argentina de dicha variedad del cultivo a que Brasil lo autorizara: “Debo confesar íntimamente que cuando se aprobó el HB4 sujeto a la aprobación de Brasil, no lo compartí, un país no puede negar la soberanía y menos la soberanía científica y tecnológica. Si hay problemas de mercado, se resolverá con las reglas del mercado pero a resolución condicional no puede ser para una cosa progresiva y para otros conservadora. En materia de tecnología tenemos que tirar todo sobre la mesa”, añadió.

Por otro lado, dijo al público presente: “La preocupación de ustedes por el valor del trigo es nuestra preocupación. La pelea va por el conocimiento. Tengamos confianza en nuestras empresas, en nuestro INTA. Tengo la cabeza absolutamente abierta. Vamos a poner todo nuestro empeño en capitalizar las mejores energías para que le vaya bien a la cadena.

“Sáquense el complejo, quiero que les vaya mejor, los países que crecen son los que hacen negocios. Pongamos en valor lo que somos, no nos achiquemos frente a Brasil. Son muy buenos ustedes, necesitamos sembrar trigo y el trigo va a valer y si tienen problemas con el precio yo los voy a acompañar. Aprovechemos esta oportunidad que el mundo nos ofrece”, señaló.

En cuanto a la importancia de que el país necesita una nueva ley de semillas que data de la década del 70, señaló que los argentinos deberían plantearse cuál es el camino. “Qué hacemos con el conocimiento en la Argentina o aceptemos en el lugar en el cual estamos porque el uso propio de la semilla tiene que pagarse, si no será un ejército en retirada de las empresas”, dijo.

Por último, dijo: “Ojala que podamos superar los 25 millones de toneladas”. Hoy, en el Boletín Oficial, el Gobierno creó el Plan Argentina 25MT que apunta, con asesoramiento a productores, a cerrar brechas productivas para que se pueda alcanzar esa producción de trigo.