“Nos posiciona de manera inmejorable”: el campo celebró la apertura de Japón a la carne vacuna argentina

La decisión de Japón de abrir en forma total su mercado a la carne vacuna argentina fue recibida con satisfacción por las entidades del campo y de la cadena cárnica, que valoraron especialmente el reconocimiento al sistema sanitario, la trazabilidad y la calidad de la producción argentina. El acuerdo establece los requisitos zoosanitarios para el ingreso de carne y subproductos bovinos provenientes de la zona libre de fiebre aftosa con vacunación.

Hasta ahora, Japón tenía habilitada a la Patagonia, reconocida como zona libre de aftosa sin vacunación desde 2018. Con el nuevo acuerdo, se amplía el acceso al resto del territorio argentino habilitado bajo el estatus de libre de aftosa con vacunación, donde se concentra alrededor del 90% del stock bovino y de los establecimientos ganaderos del país.

El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y puso fin a un proceso de negociaciones que llevaba años. Para la cadena de ganados y carnes, la apertura representa la posibilidad de acceder con producción de todo el país a uno de los mercados asiáticos de mayor exigencia.

En la Sociedad Rural Argentina (SRA) calificaron la decisión como “un avance significativo para la ganadería nacional” y recordaron que llega 20 años después de la primera apertura parcial del mercado japonés, que había quedado restringida a la Patagonia.

“La noticia representa una nueva oportunidad para la carne vacuna argentina y reconoce el trabajo sostenido de los productores argentinos en materia de sanidad, trazabilidad y calidad”, señaló la entidad.

La SRA también destacó el trabajo conjunto entre los organismos públicos y el sector privado. “Valoramos esta apertura, fruto del trabajo llevado adelante por la Cancillería, el Ministerio de Economía, el Senasa y el Ipcva junto con el sector privado”, afirmó.

El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y puso fin a un proceso de negociaciones que llevaba años Pilar Camacho - LA NACION

Para la entidad que preside Nicolás Pino, el resultado tiene además una dimensión que excede el mercado japonés: “La construcción de confianza sanitaria y comercial constituye un logro importante en materia de apertura de mercados e inserción internacional de toda la cadena de ganados y carnes de la Argentina”.

En la misma línea, Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), destacó la importancia de sostener en el tiempo el acceso conseguido. “Abrir mercados es fundamental, pero tan importante como abrirlos es poder sostenerlos”, señaló.

Carlos Castagnani destacó la importancia de sostener en el tiempo el acceso conseguido Fabián Malavolta

El dirigente consideró que Japón plantea una oportunidad para productores de distintas regiones del país y puso el foco en el estatus sanitario. “Japón nos plantea un enorme desafío y una gran oportunidad para todo el territorio argentino. Por eso debemos cuidar nuestro estatus sanitario, fortalecer al Senasa y trabajar para que la sanidad siga siendo una política de Estado”, afirmó.

Desde Asia, donde participa de una misión oficial, el presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva), Georges Breitschmitt, también celebró el acuerdo y recordó el trabajo que el organismo viene realizando para lograr una apertura más amplia.

“Felicitamos a las autoridades del Gobierno por este gran logro, en el que venimos trabajando desde hace tantos años. Está claro que todavía queda mucho trabajo por hacer, pero no deja de ser un hito muy importante para la carne vacuna argentina”, dijo.

Breitschmitt estimó que, si se cumplen los pasos sanitarios pendientes, los primeros embarques podrían concretarse durante el primer trimestre de 2027. Antes deberán realizarse las visitas sanitarias correspondientes a la Argentina.

Breitschmitt estimó que, si se cumplen los pasos sanitarios pendientes, los primeros embarques podrían concretarse durante el primer trimestre de 2027 Fabián Malavolta

El titular del Ipcva destacó además el potencial comercial del mercado japonés para distintos productos de la industria frigorífica argentina y mencionó especialmente a la lengua bovina, uno de los productos más apreciados por los consumidores de ese país.

El organismo viene trabajando en Japón desde 2015. Detallaron que en 2017 acompañó las gestiones que permitieron la apertura para las carnes provenientes de la Patagonia y posteriormente continuó con las autoridades nacionales para extender el acceso al resto del territorio. Entre 2019 y 2023, dijeron, participaron en Foodex Japan, una de las principales ferias de alimentos y bebidas de Asia.

Para Amadeo Derito, presidente de la Asociación Argentina de Angus, la apertura también representa un reconocimiento al trabajo sanitario y de trazabilidad realizado por el país. “Es una muy buena noticia a la que debemos analizar con madurez y desde diferentes miradas”, señaló.

Para Derito, la apertura también representa un reconocimiento al trabajo sanitario y de trazabilidad realizado por el país

El dirigente consideró que el ingreso a Japón puede tener además un efecto sobre otros mercados de la región. “Que un mercado tan exigente reconozca nuestro sistema de trazabilidad, al Senasa y la calidad del producto, nos posiciona de manera inmejorable. En este sentido, puede ayudar a que otros países clave, como Corea, también abran su mercado para la carne argentina”, afirmó.

Sin embargo, Derito planteó que el acceso sanitario es apenas una parte del desafío. El arancel de ingreso a Japón es del 38%, mientras que existen competidores consolidados, como Estados Unidos y Australia, que enfrentan mejores condiciones comerciales. A eso se suma una diferencia entre el tipo de carne que demanda ese mercado y parte de la oferta argentina.

“Además, existe una barrera de producto: el tipo de carne que importa Japón actualmente no es igual al argentino respecto al tamaño de los cortes, la tipificación y el marbling (marmoreo). Es un gran desafío como país lograr que conozcan y adopten nuestra carne”, explicó.

El antecedente de Uruguay aparece como una referencia para dimensionar el desafío comercial. Según los datos mencionados por Angus, el país vecino, que tiene un estatus sanitario similar y está habilitado desde 2018, exporta entre 5000 y 6000 toneladas anuales a Japón, sobre un mercado de importaciones de unas 600.000 toneladas.

Para Derito, por lo tanto, la oportunidad está abierta, pero será necesario construir el espacio comercial. “La oportunidad está, pero ahora debemos trabajar junto a los exportadores para ganarnos ese lugar”, cerró.