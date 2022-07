“Nos vamos a romper el alma”: Julián Domínguez dijo que no faltarán gasoil ni fertilizantes para el campo

En medio de la crisis por la falta de dólares y de combustible, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez aseguró que, para la próxima campaña se va a poder sembrar y cosechar porque no faltarán los insumos para hacerlo. Sobre el tema de fertilizantes, destacó que al igual que en el primer semestre, donde fue resuelto el tema, se está trabajando para que haya abastecimiento.

“Mi responsabilidad como ministro es que esté el combustible, los fertilizantes y fitosanitarios para la siembra y para la cosecha. Venimos de una reunión con el Banco Central y con las cámaras para resolver los problemas que tienen. Vamos a trabajar para resolver los problemas que hay ¿Hay problemas? Sí, pero estamos trabajando para resolverlos, nos vamos a romper el alma para que ello suceda“, dijo en el cóctel por el Día de la Avicultura [el día formal fue el sábado pasado] que se realizó esta tarde en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

Para el titular de la cartera, no crece un país que no tenga previsibilidad. “Hay dificultades de divisas y de dólares pero el sector está creciendo, hay actividad y hay horizonte de crecimiento. El sector genera un aporte importante de divisas y somos un solo Gobierno, donde las decisiones las toma el presidente de la Nación. Vamos a rompernos el alma para que la Argentina industrialice y exporte. Silvina Batakis es una ministra productivista y es una bocanada de aire fresco para el sector productivo. Aun no me junté con ella, pero yo hablo con el presidente Alberto Fernández que es quien define las cosas en la Argentina”, remarcó.

A la pregunta de una posible fusión de los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Productivo que se barajó el fin de semana cuando se esperaban definiciones de cambios de Gabinete en el Gobierno, señaló no haber estado enterado de nada.

“A mí nadie me dijo nada. Tampoco ir a la embajada de Brasil, hace mucho calor allí, a mi me gusta la Argentina. A mí el que me tiene que decir es el Presidente. El domingo estaba en Chacabuco con mi madre de 85 años y esperaba la voz del presidente”, afirmó.

En tanto, en el festejo del sector avícola el ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, anunció la ampliación del cupo de $10.000 millones a $30.000 millones para fortalecer a través del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (Fondep) el financiamiento para mejorar las condiciones de acceso al crédito de las MiPyMEs y grandes empresas del sector avícola.

El ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli

“Esto es lo que necesita el país, vamos a salir adelante produciendo cada vez más, integrando a la industria, al campo, al comercio y al Estado. Es maravilloso unir esfuerzos entre nuestro Ministerio, a través de la Secretaría PyME, con el ministro Domínguez, la banca pública y fundamentalmente la participación de los empresarios para acompañar el esfuerzo de los que emprenden, de lo que produce un sector estratégico para nuestra economía, en un contexto internacional en el que el mundo busca los alimentos que podemos producir”, indicó.

Las empresas del sector avícola tendrán un cupo específico que les permitirá acceder a créditos con tasa bonificada por el Fondep de hasta $500 millones de la línea de Fomento a las Exportaciones y Sustitución de Importaciones y préstamos de entre $70 millones y $1000 millones para financiar proyectos estratégicos, otorgados por el Banco Nación. También podrán solicitar la línea de créditos directos del Ministerio de Desarrollo Productivo, sin intervención bancaria, que ofrecen financiamiento de hasta $30 millones. En esta ampliación estará incluida la producción de huevos.

Con anterioridad en su discurso de apertura, en esa línea, el presidente de la Cámara Argentina de Productores Avícolas (Capia), Javier Prida, pidió que se refuerce la apertura de los mercados internacionales para la Argentina, el incentivo a las exportaciones y la mejora de la competitividad con medidas de base.

Solicitó líneas de crédito para prefinanciar las exportaciones, que representa “una herramienta clave que ha permitido a otros países de la región expandir su industria y mejorar su aporte a la economía nacional”.

Por otra parte, pidió: “Dinamizar los mecanismos para lograr el aprovisionamiento de insumos básicos para la producción que, por falta de producción nacional, debemos importar de otros mercados”.

En su sector específico, la producción de huevos, indicó que la rebaja del IVA a los ovoproductos del 21% al 10,5% es fundamental “para nivelar su tributación a la de los demás productos proteicos de la mesa nacional”.

El presidente de Capia, Javier Prida reiteró su pedido al Gobierno para que se rebaja el IVA a los ovoproductos del 21% al 10,5%

“Esa medida que se aplicó para el pollo, cerdo, bovinos, caprinos, corderos, conejo y leche, dejó a los ovoproductos afuera. Este es un genuino reclamo que venimos solicitando”, dijo en su discurso.

En esa línea, destacó que las exportaciones del complejo ovoavícola en la actualidad están en condiciones de llegar a US$40 millones este año. “Si contáramos con el respaldo adecuado, podríamos lograr un incremento sustancial de estas cifras en un momento crucial para el país, llevando las exportaciones de este complejo a los US$100 millones en un mediano corto plazo. Ese respaldo se vuelve más esencial cuando se tiene en cuenta que el huevo es la economía regional que mayor valor agregado logra por tonelada exportada y tiene presencia en 20 provincias”, enfatizó.

Por último, expresó que “es indispensable generar las condiciones necesarias para que crezca exponencialmente la transformación de maíz y soja en proteína animal, dígase carne bovina, carne porcina, carne de pollo, leche y huevos”.