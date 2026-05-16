Comer huevo puede ayudar a prevenir el Alzheimer, según una universidad de California

Según una investigación, consumir huevos de forma regular podría ayudar a reducir el riesgo de desarrollar Alzheimer en adultos mayores. Así lo indicó un estudio realizado por autores de la Universidad de Loma Linda, en California, que analizó durante más de 15 años la alimentación y la salud de cerca de 40.000 personas de 65 años o más en Estados Unidos.

El descubrimiento sobre el consumo de huevos de la investigación

El trabajo, publicado en la revista Journal of Nutrition, encontró que quienes incorporaban el huevo al menos cinco veces por semana en su dieta presentaron hasta un 27% menos de probabilidades de desarrollar Alzheimer en comparación con quienes nunca lo consumían.

Consumir huevos al menos cinco veces por semana se vinculó con un 27% menos de riesgo de Alzheimer Magnific

Los especialistas también detectaron asociaciones favorables en niveles de consumo más bajos. Según los resultados, ingerir este producto entre una y tres veces por mes se vinculó con una reducción del 17% en el riesgo de la enfermedad, mientras que hacerlo entre dos y cuatro veces por semana se relacionó con una disminución del 20%.

Además, quienes no consumían huevo registraron un riesgo mayor en comparación con las personas que ingerían cerca de 10 gramos diarios.

El análisis sobre el consumo de huevos siguió a casi 40.000 adultos mayores

La investigación analizó datos de participantes del Adventist Health Study-2 vinculados con registros de Medicare. Los médicos realizaron los diagnósticos y los investigadores observaron la evolución de los 40.000 participantes más de 15 años. En ese período, 2858 personas que eran parte del programa desarrollaron Alzheimer.

Para llevar adelante el análisis, el equipo científico evaluó hábitos alimentarios y estilos de vida mediante cuestionarios. Los especialistas estudiaron tanto el consumo directo de huevo, hervido, frito o revuelto, como su presencia en productos horneados y alimentos envasados.

Los especialistas evaluaron tanto el consumo directo de huevo como su presencia en alimentos procesados y horneados en relación con el riesgo de Alzheimer Magnific

Según explicó al sitio de la universidad Joan Sabaté, profesora de la Escuela de Salud Pública e investigadora principal del estudio, el trabajo surgió por la falta de información sobre la relación entre factores dietéticos modificables y el riesgo de padecer esta enfermedad neurodegenerativa.

Los nutrientes del huevo que se relacionarían con un menor riesgo de Alzheimer

De acuerdo con el informe, este alimento contiene nutrientes vinculados con la salud cerebral y el funcionamiento cognitivo. Entre ellos aparece la colina, precursora de la acetilcolina y la fosfatidilcolina, sustancias relacionadas con la memoria y la función sináptica.

El estudio también destacó la luteína y la zeaxantina, carotenoides que se acumulan en el tejido cerebral y que se asocian con un mejor rendimiento cognitivo y una reducción del estrés oxidativo. Además, las yemas aportan omega-3 y fosfolípidos, considerados fundamentales para la actividad de los receptores de neurotransmisores.

Según declaraciones recogidas por Fox News, Joel Salinas, neurólogo conductual formado en Harvard y director médico de Isaac Health, sostuvo que estos productos “son fuentes concentradas de DHA y vitamina B12, nutrientes de los que depende el cerebro envejecido”.

Salinas agregó que el trabajo elaborado en California presenta “un diseño razonablemente sólido con un seguimiento prolongado”, aunque aclaró que los resultados aún no permiten establecer causalidad. Por su parte, Lauri Wright, directora de programas de nutrición de la Facultad de Salud Pública de la University of South Florida, calificó los hallazgos como “alentadores”, aunque recomendó prudencia al analizarlos.

Expertos señalaron que hábitos como consumir los huevos con vegetales o con otros alimentos podrían haber influido en los resultados

La experta, que no participó del estudio, explicó que las personas que consumen este alimento de manera habitual también pueden mantener otros hábitos saludables capaces de influir en los resultados. También afirmó que el contexto general de la alimentación resulta determinante.

En ese sentido, sostuvo que consumir huevo junto con vegetales, frutas, cereales integrales, legumbres, frutos secos o pescado constituye un patrón nutricional distinto al de acompañarlos con carnes procesadas o productos altos en sodio.