“Nueva etapa”: la carta de Nicolás Pino a los socios de la Rural donde habla de todo tras ganar la elección

Luego de imponerse con más del 70% de los votos en las elecciones de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, presidente, envió una carta a los socios en la que llamó a dejar atrás la interna, ampliar la participación dentro de la entidad y trabajar también con quienes apoyaron a la lista opositora. En el mensaje, firmado junto con el nuevo vicepresidente Carlos Odriozola, sostuvo que comienza “una nueva etapa” y planteó como objetivo fortalecer una Rural “abierta, participativa y cercana a sus socios”.

“Comenzamos una nueva etapa. Una etapa en la que queremos seguir haciendo crecer todo lo que venimos construyendo juntos”, señalaron Pino y Odriozola.

En la carta indicaron que durante este tiempo trabajaron para tener “una Sociedad Rural Argentina más abierta, participativa y cercana a sus socios” y aseguraron que buscarán profundizar ese camino, ampliarlo y generar más espacios para que los integrantes de la institución puedan involucrarse y aportar.

También se dirigieron a quienes acompañaron a la lista opositora. “A quienes nos acompañaron, gracias por la confianza. A quienes eligieron otra alternativa, gracias por participar. Queremos escucharlos, intercambiar ideas y seguir compartiendo espacios”, expresaron. Y agregaron que, aun con diferencias y disensos, “las puertas están abiertas” para quienes quieran sumarse al trabajo de la entidad.

La carta llegó después de una elección que cerró varios meses de una fuerte interna dentro de la Rural. Pino fue reelecto para conducir la entidad hasta 2028, acompañado por Odriozola como vicepresidente. Enfrente estuvo Marcos Pereda, quien hasta ahora era vicepresidente de la SRA.

Nicolás Pino, ganador en las elecciones, con su nuevo vicepresidente, Carlos Odriozola Gentileza SRA

Pino y Pereda habían compartido fórmula desde 2021 y volvieron a presentarse juntos en 2024, pese a que para entonces ya habían comenzado las diferencias entre ambos. Con el correr de los meses, la relación se terminó de quebrar y se postularon en diferentes fórmulas.

En el mensaje, Pino y Odriozola también hicieron referencia a esas diferencias. “Las diferencias de ideas forman parte de la vida institucional y pueden convertirse en una enorme fortaleza cuando somos capaces de ponerlas al servicio de un objetivo común”, señalaron.

A partir del resultado electoral, plantearon que ahora se abre la posibilidad de consolidar lo realizado e incorporar “nuevas propuestas, miradas y capacidades”.

“Queremos que esta nueva etapa sea una continuidad de ese camino, pero también un paso adelante", dijeron Soeldad Aznarez

“La elección nos otorga un mandato, pero también nos brinda una enorme oportunidad: fortalecer lo que hemos construido, profundizar la apertura alcanzada y generar nuevas formas de participación e integración”, señalaron en otro tramo.

Agregaron: “Queremos que esta nueva etapa sea una continuidad de ese camino, pero también un paso adelante. Más participación. Más integración. Más ideas. Más socios comprometidos. Más capacidad para construir acuerdos y trabajar en conjunto”.