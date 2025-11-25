Nuevo escenario global: oportunidades, riesgos y la urgencia de una estrategia común para la pesca argentina

La pesca argentina entra en una década decisiva. Así lo plantea la Asociación para el Desarrollo de la Pesca Argentina (ADPA), tras analizar el capítulo pesquero del informe Perspectivas Agrícolas 2025-2034 de la OCDE y la FAO. De acuerdo con esta entidad, el nuevo escenario internacional combina “oportunidades y desafíos” que obligan a repensar la estrategia del sector, uno de los complejos exportadores más relevantes del país.

Según el documento, el mundo continuará demandando más alimentos provenientes del mar, en especial en Asia; mientras que Europa comenzará a reducir levemente su consumo. Este reacomodamiento, sumado al crecimiento acelerado de la acuicultura y la caída real de los precios internacionales, podría impactar directamente en la competitividad argentina.

En un contexto donde la actividad enfrenta mayores riesgos climáticos y ambientales, la ADPA señala que la respuesta debe ser colectiva: fortalecer la competitividad, abrir nuevos mercados y adecuarse a un negocio global que cambia de manera dinámica.

El reporte proyecta que, en los próximos años, los precios internacionales del pescado y otros productos acuáticos tenderán a la baja; según la entidad, esto ocurrirá porque “el aumento de la producción superará el crecimiento de la demanda” Mauro V. Rizzi

El informe revela que los hábitos alimentarios seguirán modificándose. De acuerdo con el análisis, “el consumo mundial de alimentos acuáticos continuará en aumento, con Asia concentrando el 75% de ese crecimiento”, un dato que anticipa dónde estarán las oportunidades comerciales más relevantes.

Europa, por el contrario, se encamina a una disminución en la ingesta de productos pesqueros. “El consumo en Europa mostrará una leve disminución”, destaca el documento citado por ADPA, lo que obliga a revisar la estrategia exportadora hacia ese mercado, uno de los principales destinos argentinos.

A nivel global, la evolución será positiva: “El consumo per cápita global aparente de productos acuáticos alcanzará los 21,8 kg para 2034”, señala el informe. Pero la comparación con el consumo local exhibe el rezago argentino: “En la Argentina el consumo promedio sigue muy bajo, con alrededor de 5 kg anuales per cápita”.

El reporte proyecta que, en los próximos años, los precios internacionales del pescado y otros productos acuáticos tenderán a la baja. Según la entidad, esto ocurrirá porque “el aumento de la producción superará el crecimiento de la demanda”.

Este escenario implica una presión adicional para las exportaciones argentinas, que deberán competir con países que han apostado fuertemente a la acuicultura. El informe señala que “la acuicultura global seguirá expandiéndose, generando mayor competencia y presión sobre los precios internacionales”.

ADPA subraya que el sector deberá prepararse para un escenario climático más adverso. El informe internacional advierte que “la pesca y la acuicultura enfrentarán mayores incertidumbres, vinculadas al cambio climático, las tensiones comerciales y la evolución de las políticas de sostenibilidad”.

En el caso argentino, la vulnerabilidad es aún mayor, ya que el país depende fuertemente de la pesca de captura. “La pesca de captura, central para la Argentina, será particularmente vulnerable a las fluctuaciones ambientales”, señala el informe.

Además, el documento alerta sobre la incidencia de “fenómenos climáticos extremos y cambios en las condiciones oceánicas”, que podrían afectar la disponibilidad de especies y la previsibilidad productiva.

ADPA recuerda que “la pesca es el 8vo. complejo exportador argentino y la principal economía regional del país”. Esa relevancia queda demostrada en su performance reciente: “Con exportaciones en alza durante 2024 y el primer semestre de 2025 —superando los US$1000 millones en este último período—, el sector ha demostrado que mantiene su fortaleza y su marcada vocación hacia los mercados externos”.

Aun así, dijeron que todo indica que el camino no será sencillo. Con Europa en retroceso y Asia concentrando la mayor demanda global, el país deberá reposicionarse para evitar perder terreno.

Frente a este nuevo mapa global de consumo, ADPA sostiene que la clave será actuar en conjunto. El documento enfatiza que “la respuesta debe ser trabajar con un objetivo común: diversificar destinos, agregar valor a nuestra oferta exportable y fortalecer la competitividad de los productos argentinos”.

Asimismo, se destaca que los alimentos pesqueros nacionales “son reconocidos por su alta calidad y sostenibilidad”, atributos que deben ser explotados en los mercados premium.

Para el sector, un punto clave será avanzar con acuerdos internacionales. ADPA subraya la necesidad de “agilizar la agenda de negociaciones comerciales para bajar aranceles en destino”, y señala como ejemplo positivo “el recientemente anunciado con Estados Unidos”. También remarca la importancia de ampliar la presencia argentina en Asia, la región que liderará la expansión global del consumo.

Además de los desafíos externos, se destaca una serie de problemas estructurales que deben resolverse para fortalecer la competitividad del sector. En primer lugar, ADPA menciona los “altos costos laborales que hacen necesario trabajar de forma urgente en la reforma laboral”. También apunta a “la presión tributaria”, que incluye los Derechos de Exportación (DEX), que “se han mantenido sin modificaciones para el sector”.

Otro obstáculo serio es la volatilidad económica. ADPA señala “las oscilaciones cambiarias que nos impiden en numerosas oportunidades ser oferentes de largo plazo en los mercados más exigentes”.

La Argentina tiene una industria acuícola incipiente, y ADPA considera que este será un espacio clave para el crecimiento. El documento enfatiza la necesidad de promover “la tecnificación e innovación en la producción, inclusive a través de la expansión de la incipiente industria acuícola en la Argentina”. Para ello, sostiene que “es necesario contar con políticas que favorezcan la inversión y el desarrollo”.

El comunicado concluye con un mensaje contundente para todo el sector. ADPA advierte que “solo a través de una acción coordinada y sostenida será posible aprovechar las oportunidades que ofrecen las principales tendencias a nivel global y consolidar el papel estratégico de la pesca argentina en los próximos años”.