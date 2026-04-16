Pescadores vivieron un momento de pánico: un tiburón blanco de cinco metros nadó a su alrededor

Dos pescadores vivieron un momento de pánico cuando un tiburón blanco de cerca de 5 metros de largo comenzó a nadar alrededor de su barco, a unos 2 km de la isla Robe, en Victoria, Australia. El incidente ocurrió durante la última Semana Santa y quedó registrado en un video que compartieron los hombres.

James Harris y Fraser Bothe sintieron que había “algo extraño” cuando una bandada de pájaros que sobrevolaba el barco se retiró repentinamente. Al mirar hacia el agua, James percibió una enorme silueta moviéndose.

Los hombres divisaron la figura del animal moviéndose en el agua (Foto: X)

Era un colosal tiburón blanco, que dio tres vueltas alrededor del casco de la embarcación. “¡Esto es demasiado gigantesco!”, exclamó uno de ellos. “Viene en nuestra dirección”, agregó.

“Debía haber unos seis o siete pájaros alrededor del barco y todos volaron lejos. Al minuto siguiente, vimos aquella enorme aleta dorsal. Era muy grande, el video no le hace justicia al tamaño”, recordó James, en un informe de 7News.

Los pescadores pudieron ver muy de cerca al tiburón blanco (Foto: X)

El encuentro con el depredador fue “aterrador”, pero de alguna manera “electrizante”, destacó el pescador. “El barco tiene 4,5 metros de largo y, cuando el tiburón se acercó, era más grande que el barco”, comentó Fraser. Al volante del barco, Fraser no lo pensó dos veces: encendió el motor y se retiró.