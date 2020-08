Ofrece pagar $200.000 a quien la ayude a encontrar 50 vacas robadas

Las 50 cabezas en Azul podrían haber sido robadas en un mismo día

"Estoy desesperada, 50 vacas es mucho", dijo Cristina Boubee, una productora de Azul, provincia de Buenos Aires. Hace 12 días, luego de notar junto a sus empleados que faltaban algunas cabezas de ganado, decidió contarlas para cerciorarse de lo que estaba pasando y el resultado fue desalentador. "Cuando me di cuenta que faltaban las vacas, llamé a la policía", dijo a LA NACION. Hasta el momento no parece haber pistas de lo que sucedió y ella misma decidió ofrecer una recompensa de $200.000 (la hacienda robada vale unos $2,5 millones) para quien la ayude a dar con los delincuentes.

El 19 de agosto pasado, uno de sus empleados la alertó de la disminución en la cantidad de los animales que se acercaban a alimentarse en un potrero. En ese instante, comenzó un trabajo hormiga: contar una por una a las vacas. "Como generalmente no las contamos, no sabíamos lo que estaba pasando", indicó. Antes había encontrado en su recorrido por el campo que a uno de los portones de la tranquera le faltaba un candado, pero esto no la alertó demasiado porque siempre pasan cazadores de jabalí por la zona.

"El 17 de julio, yo hice un recuento y estaba todo perfecto, estaban las vacas pariendo terneritos, todo marchaba genial", describió. No obstante, dos días después cuando comenzaron a recorrer el campo en busca del ganado, pensaron que estaba en la aguada, "pero no estaban ahí", narra.

"Llamé a la policía, hice la denuncia y puse las alarmas con los vecinos. Recorrimos el campo y vimos que el tranquerón estaba impecable, sin rastro. Cuando vino la policía encontramos unas huellas de chasis, un barbijo viejo pisoteado, un vaso de estación de servicio", sostuvo. Esto les dio la pauta a los policías y a Boubee que el robo de las 50 cabezas de ganado se realizó en un solo día con la ayuda de un camión grande.

Cristina Boubee es la productora afectada por el robo de las 50 vacas

"Tuvieron que haber trabajado en una noche de luna llena, con la ayuda de varias personas y en un solo día. Esto no es robo hormiga porque dejaron mucho rastro, como varias pisadas de caballos y ganado en un solo punto, algo que una persona que recorre el campo no hace, porque está en movimiento. Vienen preparados, en grupos y hacen los robos en banda", apuntó la productora.

Al descubrir la escena, comenzó junto con la policía a recorrer las localidades cercanas: "Fuimos a Dolores y Roque Pérez, a toda la zona buscando datos, rastreando todo". Destacó: "Hay sospechas de que nos entregaron".

Para quienes tengan datos del ganado o que sepan dónde puede estar, la productora puso una recompensa de 200.000 pesos."Decidí poner recompensa porque sé que es un momento muy crítico para la gente y este contexto, colabora. Si vos ponés plata, por ejemplo, $200.000 para una persona que trabaja el campo, es importante. Si me trae el dato justo, yo lo pago", aseguró.

Parte del ganado que tuvo que trasladar a otro campo tras el robo

Aunque cree que a estas alturas el ganado ya pudo haber ingresado a un frigorífico, dijo que piensa seguir investigando hasta dar con los ladrones para que a otros productores no les suceda lo mismo. "Voy a ir hasta las últimas consecuencias aunque me cueste más plata, me tarde uno o dos años, no me importa, esto para mí es ganar tiempo. Y lo hago público para que otros productores estén alertas y no corran la misma suerte", afirmó.

"Yo trato de ayudar en lo que se pueda. Salgo de noche a dar una vuelta a recorrer y ver los bolsones de los vecinos; me ocupo mucho y que me pase esto me da mucha bronca", se lamentó.

Luego de que se diera a conocer la noticia, el presidente de Carbap, Matías de Velazco y productores de la red de autoconvocados se pusieron a disposición para rastrear datos del robo. "Viví toda mi vida en el campo, durante 10 años hago lo mismo, recorro de día y de noche para que no pasen estas cosas, por eso me da mucha bronca e impotencia porque ves campos que están solos y no pasa nada, y yo que estoy todos los días me sucede esto", concluyó.