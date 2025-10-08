Operativo: un sindicato dijo que detectó irregularidades en el 40% de los trabajadores rurales durante una fiscalización

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), junto con el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), informó que detectaron presuntas irregularidades en cuatro de cada 10 trabajadores rurales en establecimientos productivos de San Pedro y Baradero.

De acuerdo con información de la Uatre, el resultado de las inspecciones arrojó que cuatro de cada 10 trabajadores detectados estaban trabajando en condiciones de “absoluta irregularidad”.

Según indicaron, el operativo, que involucró a delegados y subdelegados de las cinco Delegaciones Regionales bonaerenses, así como a inspectores laborales, relevó un total de 332 trabajadores en establecimientos productivos. De estos, el 40% se encontraba sin registro formal, expuesto a vulneraciones en sus derechos básicos.

Según señalaron, se labraron 44 actas de infracción, destacando irregularidades como fallas en los recibos de sueldo, incumplimiento en la entrega de ropa de trabajo, salarios inferiores a las resoluciones vigentes y condiciones insalubres en los lugares de trabajo, tales como la ausencia de baños y agua potable.

José Voytenco, secretario general de la Uatre UATRE

“Este operativo no solo visibiliza las precariedades que aún persisten en el campo, sino que también refuerza nuestro compromiso gremial para garantizar condiciones dignas para todos los trabajadores rurales”, expresó José Voytenco, secretario general de la Uatre.

Uatre organizó una reunión provincial de fortalecimiento gremial en la región, encabezada por Natalia Sánchez Jáuregui, secretaria de Organización del sindicato. A la misma se sumaron secretarios y secretarias generales de la Delegación Buenos Aires Norte.