Opinión. Cinco hitos tecnológicos del campo argentino que demuestran que el INTA “la vio venir”

No cabe duda que se trata de un momento álgido, en que se está debatiendo acaloradamente el futuro del INTA. A nuestro entender, a veces con enfoques erróneos, especialmente por parte de las autoridades nacionales. Creemos que aun cuando sabemos que el INTA requiere -ya desde hace años- de mejoras en su funcionamiento y en su financiamiento, este necesario rediseño no se puede hacer “desde afuera” ignorando la importancia y transcendencia histórica que ha tenido y tiene actualmente el INTA para nuestro país.

La Argentina posee uno de los territorios más grandes del mundo, con climas y recursos naturales que varían enormemente, y que le otorgan al país un elevado potencial de desarrollo agropecuario. El INTA es central en este rol y destruir lo bueno que hay -que es mucho- no hará más que repetir la historia de marchas y contramarchas que ha impedido por décadas nuestro desarrollo económico. El INTA es una institución con presencia en todos los rincones del país, atendiendo a cada una de las realidades que posee nuestro enorme territorio. Como “se dice por ahí”, en cualquier rincón de la Argentina hay cosas que uno siempre va a encontrar: un Banco Nación, una iglesia, una estación de YPF y “un INTA”.

Esto ya fue pensado por los padres fundadores del INTA allá por 1956, cuando ninguno de los países vecinos o también competidores en el sector agropecuario, no tenían ninguna institución parecida. Fueron verdaderos pioneros personas como Ubaldo Garcia, Angel Marzocca, Walter Kugler, Antonio Prego o Guillermo Covas, solo por mencionar algunos que han sido además fuente de asesoramiento para que otros países, crearan instituciones del estilo del INTA, como fue el caso del Embrapa en Brasil. Esta virtud de origen, al crear una institución autárquica, con cobertura en todo el país dedicada a la investigación y la extensión, y con un sistema de gobierno público-privado, definió a un INTA que “la vio venir”, por usar un término muy de moda. Solo mencionar que allá por fines de los años 50, el sector agropecuario argentino no se diferenciaba aún de la situación de inicios de siglo 20, con exigua mecanización y adelantos técnicos. La producción de granos de la Argentina no llegaba a satisfacer el consumo interno -apenas unos cinco millones de toneladas-, mientras que el stock ganadero era de solo 18 millones de cabezas. Rápidamente, el INTA contribuyó a que esto cambiara para mejor. Solo mencionar el impacto que tuvo la introducción de la variedad de trigo Marcos Juárez INTA con elevada capacidad de respuesta a la fertilización, los estudios pioneros del INTA Balcarce para aprovechar adecuadamente las pasturas en ambientes ganaderos, o la generación de una escuela de reconocedores de suelos que significó al Plan Mapa de Suelos de los años 60. Para esas épocas, nada de esto sucedía en países vecinos, y muy poco en el resto del mundo.

Mucho ha cambiado el sector agropecuario argentino en los últimos 30-35 años. Ello puede sintetizarse en la duplicación del área sembrada, la quintuplicación de la producción de granos, con la masiva adopción de los sistemas manejados en siembra directa. Los suelos han perdido parte de su fertilidad original, pero como contrapartida, se ha incrementado el uso de fertilizantes sintéticos para reponer una parte de los nutrientes perdidos y mantener los rendimientos de los cultivos. Mientras tanto, el mundo al cual llega la Argentina con sus productos agropecuarios ya no es lo que era. Existen crecientes exigencias o requisitos en frontera, vinculados a la trazabilidad de los procesos productivos y a la mitigación del cambio climático. ¿Qué hizo el INTA para que el país no perdiera competitividad en sus exportaciones? Al respecto, enumeramos y describimos cinco hitos importantes, una lista que seguramente queda corta, pero que refleja el alcance de los conocimientos de quienes escribimos esta nota. Resulta justo aclarar que ninguno de estos hitos los alcanzó el INTA por sí solo, sino trabajando con otras instituciones públicas y privadas en proyectos de investigación y convenios de vinculación tecnológica.

Cosecha de soja /REUTERS/Marcos Brindicci/ marcelo-manera-7533

1. La agricultura regenerativa

Una de las exigencias actuales de las empresas comercializadoras de productos e insumos agropecuarios es la trazabilidad de los procesos, fundamentalmente en lo que concierne a como se produce en el campo (siembra directa, rotaciones intensificadas y diversas, uso de dobles cultivos y cultivos de servicio, agricultura por ambientes, etc.), y uso de insumos con bajo impacto ambiental. Todo ello con adecuados sistemas de monitoreo y reporte.

El INTA viene trabajando hace años en estos temas, ya no solo por apoyo a la adopción de los sistemas de siembra directa, sino también a la experimentación a nivel de regional de rotaciones biodiversas adaptadas a cada ambiente productivo. Una base fundamental para todo esto es el mantenimiento de ensayos de labranza y de rotaciones que llevan ya varias décadas en campos de diferentes Estaciones Experimentales. La institución posee personal capacitado para hacer cálculos de balances de carbono y emisiones de gases efecto invernadero de los sistemas agropecuarios, habiendo asesorado y trabajado estrechamente con distintos sectores de gobierno (Ministerio o Secretaría de Agricultura, de Ambiente y Cancillería), quienes llevan la representación argentina antes organismos internaciones (Naciones Unidas, FAO, IPCC, IPBES, entre otros).

Modelo silvopastoril

2. Sistemas ganaderos integrados

Como resultado indirecto del aumento del área sembrada, la ganadería vacuna fue desplazada hacia ambientes menos aptos para la agricultura, como son los campos del NOA, NEA y Mesopotamia, en los cuales el INTA ha promovido los sistemas silvopastoriles. Estos sistemas, compatibilizan el uso forestal con la ganadería baja en carbono, de tipo regenerativo. Se estima que alrededor de 7 millones de hectáreas están empleando sistemas silvopastoriles los que constituyen un modelo de agricultura “climáticamente inteligente” que combina aumento de productividad, resiliencia al cambio climático y reducción de los gases de efecto invernadero.

Fertilización Tras los altos rindes y el cuidado del suelo

3. Sistemas de información y monitoreo en recursos naturales

La Argentina es un país prodigo en recursos naturales, desde bosques y selvas, pastizales, matorrales, arbustales, estepas y humedales. Estos recursos sufren presiones de uso, que es necesario regular para evitar su degradación, o incluso su desaparición. El INTA ha desarrollado capacidades de alto nivel para el monitoreo de estos recursos, usando imágenes satelitales, sistemas de información geográfica y redes de monitoreo. Resulta un hito estratégico el mantenimiento de la red de germoplasma, que conserva el acervo de recursos genéticos de la flora de nuestro país.

En el caso de los suelos de uso agropecuario, el INTA fue pionero en el mapeo de estos suelos desde hace décadas. Esta iniciativa visionaria de quienes concibieron y plasmaron el relevamiento y la cartografía sistemática de los suelos, constituyó la base científica y fundamental para el conocimiento y evaluación de las potencialidades del recurso y para el desarrollo agropecuario sostenible del país. Entre los principales logros obtenidos corresponde mencionar la elaboración del mapa de suelos de las Regiones Pampeana y Chaqueña, que constituyen la colección “Cartas de Suelos de la República Argentina”, y la edición del Atlas de Suelos de la República Argentina que describe, clasifica y evalúa los suelos de todo el territorio nacional y cuya información está disponible al público en un sistema de información geográfica y base de datos. Actualmente, esta información generada por el INTA también es utilizada por la FAO en proyectos internaciones como Recsoil- Recarbonización de los suelos del mundo- , Soil Doctor - Programa de doctores en suelos - para asistir a pequeños productores, y Glosolan - la red de laboratorios de suelo-. Merece mencionarse que expertos del INTA tienen un rol activo y de liderazgo en estos proyectos internacionales.

4. Robótica agrícola y equipos automatizados

El agro argentino experimentó cambios significativos en los últimos quince años, cuando un 20% de los productores adoptaron agricultura de precisión mediante la agricultura por ambientes, aplicaciones en dosis variable, banderilleros satelitales, uso de robots para control de pestes, entre otras . El INTA no ha sido ajeno a estos avances, debiendo aquí destacarse la labor pionera de la Estación Experimental Manfredi de Córdoba.

Robots en el campo CARLOS MARIN MORENO

5. Monitoreo de estado de los suelos y los nutrientes

Los suelos de la Región Pampeana y otras regiones agrícolas del país presentan altas tasas de extracción de nutrientes, debido a la mejora biotecnológica de los cultivos con aumentos de rendimientos crecientes y tierras de elevada aptitud productiva. El rol del INTA ha sido clave en el desarrollo y difusión de técnicas para el diagnóstico de la fertilidad química de los suelos y su correcta interpretación a los efectos de decidir bajo un criterio técnico la dosis de fertilizante a aplicar. También ha sido relevante la labor de investigación y extensión efectuada en cuanto al buen uso de la tecnología de fertilización. Ello implica la correcta elección de la fuente, momento y localización de los fertilizantes, con la finalidad de mejorar el resultado económico de la empresa y evitar riesgos de contaminación por salidas de los nutrientes del sistema. El INTA, a través de sus proyectos de investigación y transferencia, anclados en su red de Institutos, Estaciones Experimentales y Agencias de Extensión realiza el monitoreo de la salud de los suelos, de importancia fundamental para sostener e incrementar la productividad de los agroecosistemas.

Tengamos en cuenta que la Argentina es uno de los pocos países del mundo aptos para expandir la oferta de alimentos, debido a sus condiciones agroecológicas privilegiadas, su estructura productiva y un elevado nivel general de capacitación de los productores. El INTA es una institución que ha contribuido y contribuye en forma significativa a mejorar la productividad, competitividad y sustentabilidad del sector agropecuario argentino. En función de su historia y su actualidad, toda medida de reorganización que se tome deberá ser muy bien analizada y consensuada.

Los autores son Académicos de Número de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria.