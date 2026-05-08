Vacunos: cierre de semana en positivo en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este viernes cerró la operatoria de la semana en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas con un ingreso de 3835 animales, que hicieron un acumulado semanal de 25.358 animales, un 32,57% mayor a los 19.128 ingresados la semana anterior.

Las ventas tuvieron una demanda animada y los operadores de compra ejercieron competencia por todos los lotes expuestos de destacada calidad y terminación. El Índice General registró una suba respecto al miércoles del 26,23%, al pasar de 3085,344 a 3889,511 pesos, mientras que, el Índice Novillo ganó un 4,37%, tras variar de 4242,232 a 4427,780 pesos por kilo. En el balance semanal, los indicadores ganaron un 16,49% en el General y un 3,56% en el Novillo frente a los 3338,983 y a los 4275,455 pesos vigentes la semana anterior.

Los novillos, con 522 cabezas, representaron el 13,49% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4850 con 432 kg; $4650 con 496 kg, y $4500 con 463 kg. Por las mejores vacas se pagó $4400 con 454 kg; $4250 con 432 y con 458 kg, y $3300 con 531 kilos.

El detalle de venta fue 522 novillos; 1004 novillitos; 1234 vaquillonas; 740 vacas; 299 conservas, y 101 toros

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5600 con 307 kg; $5500 con 363 kg, y $5000 con 392 kg, y en vaquillonas, $5570 con 293 kg; $5100 con 351 y con 355 kg, y $4800 con 391 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3889,511, mientras que el peso promedio general resultó de 424 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4427,9780, con un promedio semanal de $4255,395. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4427,785 y el promedio semanal de $4255,399. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4477,816. Detalle de venta: 522 novillos; 1004 novillitos; 1234 vaquillonas; 740 vacas; 299 conservas, y 101 toros. Base 10 cabezas.

Aguirre Urreta Jorge SA: (30) Plaza de Ayala Hnos. tr. 13, 756 kg a $2700. Blanco Daniel y Cía. SA: (345) Camurri v. 27, 521 a 3200; vq. 23, 457 a 4000; Dellizzotti Hnos. nt. 10, 392 a 5000; 10, 360 a 5200; vq. 12, 356 a 4800; 13, 332 a 5100; Ferrero v. 26, 513 a 3200; Grupo D y V nt. 10, 500 a 4200; n. 21, 463 a 4500; nt. 22, 391 a 4900; Lacau v. 20, 729 a 3100; Godoy Agroganadera nt. 41, 322 a 5300; vq. 19, 307 a 5300; Mi Tata nt. 15, 432 a 4700; 15, 377 a 5100; vq. 45, 310 a 5350. Brandemann Consignataria SRL: (83) Agrop. Mayaco v. 16, 462 a 2700; Delu nt. 14, 391 a 4200; Rodríguez n. 12, 460 a 4700.

Campos y Ganados SA: (10) La India v. 10, 520 a 3000. Casa Usandizaga SA: (53) Elzoilode Morea v. 10, 555 a 2350. Colombo y Colombo SA: (58) Dayan vq. 19, 370 a 4000. Colombo y Magliano SA: (374) Agrop. Los Grobitos nt. 25, 340 a 5500; 12, 259 a 5550; Bravo vq. 20, 344 a 5100; 21, 324 a 5430; 18, 316 a 5450; 19, 293 a 5570; El Recado vq. 24, 355 a 5100; 35, 335 a 5320; 24, 310 a 5500; Ledesma vq. 31, 346 a 5100; 16, 334 a 5350; 20, 324 a 5400; Nazar Anchorena nt. 22, 338 a 5300; vq. 23, 311 a 5200; Opargen n. 53, 441 a 4500. Consignataria Melicurá SA: (40) 19 de Marzo nt. 39, 417 a 4500. Crespo y Rodríguez SA: (44) Arancet nt. 13, 420 a 4200; 31, 391 a 4400.

Dotras, Ganly SRL: (70) Estancias La Dorita v. 48, 729 a 2000; Los Bretes vq. 16, 404 a 1800. Ferias Agroazul SA: (23) Rosso v. 16, 573 a 2000. Gahan y Cía. SA: (54) Agrop. Celta n. 17, 443 a 4700; nt. 17, 429 a 4700; Hippener vq. 14, 345 a 4500. Ganadera Salliqueló SA: (23) Ganadera Salliqueló v. 14, 470 a 2900. Gananor Pujol SA: (166) Aperlo v. 26, 531 a 3300; Borrell vq. 21, 348 a 1900; Estab. Fourcade v. 10, 550 a 1900; Invernea Proteína Pyme vq. 15, 350 a 5100; 14, 325 a 5300; Kakel Huincul n. 18, 491 a 4600; 34, 437 a 4800. Goenaga Biaus SRL: (23) Tummer v. 14, 546 a 1800. Hourcade Albelo y Cía. SA: (69) San Pedro nt. 14, 365 a 4500; 14, 325 a 4750; vq. 12, 340 a 4300; 13, 312 a 4700. Irey Izcurdia y Cía. SA: (20) Ausil vq. 17, 349 a 2200.

Iriarte Villanueva Enrique SA: (26) Fridel nt. 20, 379 a 5000. Jáuregui Lorda SRL: (66) Mugnaga nt. 20, 325 a 5500; vq. 12, 295 a 5400; 18, 270 a 5500; Patagro nt. 10, 327 a 5400. Lartirigoyen & Oromí SA: (172) Cirio Hnos. n. 19, 518 a 4650; Ledesma vq. 56, 383 a 4800; Opargen n. 18, 433 a 4500; nt. 41, 429 a 4500; 37, 422 a 4600. Madelan SA: (139) Cepacla vq. 18, 392 a 4300; 19, 342 a 5100; Los Barones v. 18, 558 a 2300; Apphatie vq. 13, 390 a 4500; 13, 386 a 4600; Pugliese vq. 12, 365 a 4800. Martín G. Lalor SA: (191) Da-Nes nt. 12, 422 a 5000; 25, 363 a 5500; vq. 51, 301 a 5400; Echenique nt. 14, 400 a 4970; vq. 22, 330 a 5200; Otamendi n. 12, 434 a 4600; nt. 38, 384 a 4700. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (187) Km389 vq. 10, 386 a 4350; 10, 360 a 4700; La Magdalena nt. 15, 413 a 4800; 13, 364 a 5000; vq. 11, 335 a 5000; Laxague vq. 51, 403 a 3500; 35, 387 a 3600; Raycle v. 17, 544 a 2500.

Monasterio Tattersall SA: (542) Agrop. San Diego n. 40, 483 a 3800; Álvaro nt. 14, 371 a 5320; vq. 17, 367 a 5080; 19, 343 a 5200; Berca vq. 19, 329 a 5100; 19, 298 a 5420; vq. 20, 287 a 5640; Campomax nt. 12, 389 a 3500; 16, 395 a 3500; 11, 423 a 3600; 13, 370 a 4600; 30, 342 a 4800; García tr. 13, 592 a 1600; v. 14, 477 a 2600; Invagro vq. 35, 351 a 1600; Ledesma n. 53, 461 a 4500; nt. 12, 460 a 4740; María del Carmen nt. 17, 439 a 4000; 10, 390 a 4200; San José de Galli nt. 11, 352 a 5460; 19, 334 a 5500; 21, 307 a 5600; Tattersall Argentino nt. 11, 426 a 4500; vq. 19, 416 a 4400; 17, 368 a 4700. Pedro Genta y Cía. SA: (25) Hernández n. 11, 435 a 4100.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (431) Benedetti-Cerbino vq. 13, 408 a 4620; 33, 387 a 4700; Cepacla vq. 35, 445 a 4250; Da-Nes nt. 25, 412 a 5000; 20, 359 a 5300; Est. La Dorita v. 11, 594 a 1850; Est. La Carmen de los Toldos vq. 15, 380 a 4700; 17, 366 a 4800; 24, 342 a 5000; Est. La Dorita v. 12, 569 a 2000; La Pintoresca n. 12, 489 a 4150; 23, 482 a 4200; v. 12, 498 a 2150; La Pipa nt. 19, 335 a 5500; Rincón de López n. 16, 463 a 4600; 19, 432 a 4850; Terralunga v. 19, 505 a 2800; 13, 535 a 3000. Santamarina e Hijos SA: (97) Battistessa vq. 15, 383 a 1900; Huelquen v. 20, 550 a 2400; Silvanisantiagojaviergerman vq. 16, 345 a 2050; 17, 415 a 2150. S. L. Ledesma y Cía. SA: (37) El Viejo Ceibo nt. 12, 395 a 2100; Hornero Chico vq. 10, 293 a 2000. Wallace Hermanos SA: (44) Rodríguez nt. 15, 428 a 4800; 21, 390 a 5000.

Otras consignaciones: Gogorza y Cía. SRL (23); Harrington y Lafuente SA (16); Lanusse-Santillán y Cía. SA (10).