Opinión. Un consejo y una mesa con cuatro patas

El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) apunta a que el país pase de exportar US$65.000 a 100.000 millones de dólares Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Manera

Nicolás Pino-Marcos Pereda 26 de agosto de 2020

La iniciativa del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) nos coloca frente a un desafío que va más allá del sector: unir al campo y a la industria bajo un programa de reglas claras que permitan definir el mejor camino a recorrer. Un viejo anhelo para materializar o al menos, intentar.

En los últimos meses esta idea fue tomando forma y una gran cantidad de entidades e instituciones se amalgamaron para lograr consensos que impulsen un paquete de leyes para agrandar nuestra economía. Lo mismo que se hace en Europa a través del parlamento donde fijan las reglas sectoriales para las próximas décadas. O en países desarrollados como Estados Unidos.

El contexto de pandemia y crisis económica mundial nos obliga aún más a redoblar esfuerzos para lograr consensos, dejando atrás grietas y divisiones que no conducen a nada. No apoyar estas decisiones es, como mínimo, una irresponsabilidad.

En el marco de esta iniciativa creemos, como integrantes del Movimiento Compromiso Federal y socios de la Sociedad Rural Argentina (SRA) que la entidad no puede quedarse al margen de los espacios de trabajo donde se debaten ideas y se generan planes. Es fundamental ser parte y desde adentro poder aportar la visión del primer eslabón de la cadena agroindustrial.

Nos llama mucho la atención que nuestra entidad no participe y deje a la Mesa de Enlace sin la cuarta pata que representaría la unidad tan deseada como reclamada desde las bases de las cuatro entidades agropecuarias. Tampoco hemos escuchado de la actual conducción de la SRA una respuesta concreta y convincente del porqué de tan notoria ausencia. Como reza el refrán popular. no hay peor gestión que la que no se hace.

De la misma manera que nosotros decimos una y otra vez en nuestra campaña que "donde haya un productor, ahí vamos a estar" creemos que donde se hable de campo, la SRA no puede dejar de estar. Ser parte no solo te permite influir, sino que, además, se constituye en la mejor forma de hacer oír la voz de los socios de la rural. Discutir sobre las formas, opinar sobre las ideas de fondo o criticar las acciones siempre es válido, pero si se hace como protagonista, exponiendo ideas, escuchando propuestas y acordando políticas.

Nos comprometemos a que el 24 de septiembre, cuando asumamos la conducción de la SRA, la entidad empresaria más antigua del país, vamos a participar en el Consejo Agroindustrial Argentino asignando a esta tarea una importancia fundamental en nuestra nutrida agenda de trabajo. Porque creemos en los consensos, en los acuerdos, en el trabajo fecundo y no en las divisiones ni ausencias. Porque creemos en una Comisión de Enlace unida defendiendo a los productores en todas las mesas de trabajo y foros donde podamos estar.

Porque queremos a un campo unido con la industria que garantice una Argentina promisoria. Por estas razones hemos decidido que una de nuestras primeras propuestas dentro del Consejo Agroindustrial será velar por la igualdad impositiva del campo con otros sectores de la economía, porque no queremos ser tratados de manera diferencial siendo siempre el sector que tiene la mayor carga impositiva.

Como lo hacen las otras tres entidades que conforman la Comisión de Enlace, Federación Agraria Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas y Coninagro, la Sociedad Rural Argentina tiene que estar sentado en esa mesa de cuatro patas sobre la que se asienta con fortaleza el campo argentino.

Los autores son candidatos a presidente y vicepresidente de la SRA