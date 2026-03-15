Para el sector productivo. Créditos para maquinaria, insumos y nuevas herramientas digitales

En la edición aniversario de Expoagro, el financiamiento volvió a ocupar un lugar central para quienes buscan invertir en tecnología, maquinaria y capital de trabajo. En ese marco, Banco Provincia desembarcó en la muestra con una propuesta crediticia reforzada y nuevas herramientas digitales orientadas a facilitar el acceso al crédito para productores, contratistas y emprendedores vinculados al agro.

Entre las principales novedades se destacaron los préstamos en dólares a tasa 0% destinados a la compra de maquinaria agrícola nueva y usada, con plazos de hasta 48 meses. La línea está orientada especialmente a inversiones en tecnología aplicada al agro y equipos fabricados por empresas bonaerenses nucleadas en MAGRIBA (Maquinaria Agrícola de la Provincia de Buenos Aires).

La propuesta también incluyó financiamiento en pesos con tasas desde 22,5% anual, con plazos similares y la posibilidad de cubrir hasta el 100% del valor de la factura, IVA incluido.

El stand de Banco Provincia ofreció durante toda la muestra una agenda de charlas, encuentros y actividades abiertas al público, con foco en financiamiento, sustentabilidad y desarrollo productivo en el agro.

“Esta exposición representa muy bien el enorme potencial productivo de nuestra provincia y de todo el país”, señaló Juan Cuattromo, presidente de Banco Provincia, durante la apertura de la muestra. Y agregó que el objetivo de la entidad es acompañar a quienes invierten y producen en todo el territorio bonaerense.

A su vez, la entidad amplió las opciones de financiamiento para la compra de insumos a través de Procampo Digital, su solución tecnológica para el sector agropecuario. Mediante esta herramienta, los productores pueden financiar la compra de semillas, combustible, hacienda y todo tipo de insumos con tasas especiales y plazos de hasta 360 días. Para esta edición de Expoagro presentaron opciones en dólares con tasa 0% y en pesos desde el 25%. Estas condiciones estarán vigentes hasta el 31 de marzo.

Un stand con actividades, innovación y enfoque sustentable

La presencia de Banco Provincia en Expoagro también se destacó por su stand de gran tamaño, diseñado bajo criterios de sustentabilidad para celebrar los 20 años de la exposición. El espacio fue concebido con materiales reciclables y reutilizables, con una propuesta que combina atención comercial, actividades y espacios de encuentro para el público.

Las mateadas temáticas organizadas por Banco Provincia reúnen a productores, emprendedores y visitantes para conversar sobre producción sustentable, innovación y herramientas financieras en el marco de Expoagro.

Durante los cuatro días de la muestra, el banco organizó las clásicas mateadas temáticas abiertas al público, con foco en distintos ejes vinculados al desarrollo productivo. Entre ellas se destacó un encuentro especial por el Día Internacional de la Mujer, dedicado a las mujeres del agro, así como una jornada mateada con una charla sobre educación financiera.

En el marco del Mes de la Mujer, el stand de Banco Provincia fue escenario de una mateada especial dedicada al rol de las mujeres en el agro y al intercambio de experiencias sobre liderazgo y desarrollo en el sector.

El espacio también incluyó propuestas para emprendedores y pequeños productores a través de Provincia Microcréditos, la empresa de Banco Provincia que ofrece préstamos productivos en condiciones de mercado a personas que no acceden al sistema bancario tradicional, con tasas desde 25% y montos de hasta $17,6 millones. Este financiamiento está destinado a fortalecer proyectos productivos y comerciales vinculados a la cadena agroindustrial.

Los productores y emprendedores interesados en conocer toda la oferta de Banco Provincia durante la muestra pueden hacerlo en bancoprovincia.com.ar/expoagro.

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