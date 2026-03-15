Para el sector productivo. Créditos para maquinaria, insumos y nuevas herramientas digitales
En Expoagro 2026, la banca pública bonaerense presentó una propuesta ampliada de financiamiento para acompañar la inversión productiva. La oferta incluyó préstamos en dólares a tasa 0% para maquinaria, líneas para capital de trabajo y herramientas digitales para operar de manera ágil. Además, el stand del banco sumó actividades y espacios de encuentro para productores y emprendedores.
- 4 minutos de lectura'
En la edición aniversario de Expoagro, el financiamiento volvió a ocupar un lugar central para quienes buscan invertir en tecnología, maquinaria y capital de trabajo. En ese marco, Banco Provincia desembarcó en la muestra con una propuesta crediticia reforzada y nuevas herramientas digitales orientadas a facilitar el acceso al crédito para productores, contratistas y emprendedores vinculados al agro.
Entre las principales novedades se destacaron los préstamos en dólares a tasa 0% destinados a la compra de maquinaria agrícola nueva y usada, con plazos de hasta 48 meses. La línea está orientada especialmente a inversiones en tecnología aplicada al agro y equipos fabricados por empresas bonaerenses nucleadas en MAGRIBA (Maquinaria Agrícola de la Provincia de Buenos Aires).
La propuesta también incluyó financiamiento en pesos con tasas desde 22,5% anual, con plazos similares y la posibilidad de cubrir hasta el 100% del valor de la factura, IVA incluido.
“Esta exposición representa muy bien el enorme potencial productivo de nuestra provincia y de todo el país”, señaló Juan Cuattromo, presidente de Banco Provincia, durante la apertura de la muestra. Y agregó que el objetivo de la entidad es acompañar a quienes invierten y producen en todo el territorio bonaerense.
A su vez, la entidad amplió las opciones de financiamiento para la compra de insumos a través de Procampo Digital, su solución tecnológica para el sector agropecuario. Mediante esta herramienta, los productores pueden financiar la compra de semillas, combustible, hacienda y todo tipo de insumos con tasas especiales y plazos de hasta 360 días. Para esta edición de Expoagro presentaron opciones en dólares con tasa 0% y en pesos desde el 25%. Estas condiciones estarán vigentes hasta el 31 de marzo.
Un stand con actividades, innovación y enfoque sustentable
La presencia de Banco Provincia en Expoagro también se destacó por su stand de gran tamaño, diseñado bajo criterios de sustentabilidad para celebrar los 20 años de la exposición. El espacio fue concebido con materiales reciclables y reutilizables, con una propuesta que combina atención comercial, actividades y espacios de encuentro para el público.
Durante los cuatro días de la muestra, el banco organizó las clásicas mateadas temáticas abiertas al público, con foco en distintos ejes vinculados al desarrollo productivo. Entre ellas se destacó un encuentro especial por el Día Internacional de la Mujer, dedicado a las mujeres del agro, así como una jornada mateada con una charla sobre educación financiera.
El espacio también incluyó propuestas para emprendedores y pequeños productores a través de Provincia Microcréditos, la empresa de Banco Provincia que ofrece préstamos productivos en condiciones de mercado a personas que no acceden al sistema bancario tradicional, con tasas desde 25% y montos de hasta $17,6 millones. Este financiamiento está destinado a fortalecer proyectos productivos y comerciales vinculados a la cadena agroindustrial.
Los productores y emprendedores interesados en conocer toda la oferta de Banco Provincia durante la muestra pueden hacerlo en bancoprovincia.com.ar/expoagro.
________________________________________________________
Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.
- 1
San Nicolás y Nueva York están más cerca de lo que parece
- 2
El campo del futuro. Cómo son los drones agrícolas y por qué crece su uso
- 3
Millones de dólares en riesgo: cuatro provincias quieren evitar un posible bloqueo de la Unión Europea
- 4
“Ya tenemos 24.000 hectáreas”: una provincia cuenta con las dos condiciones ideales para un cultivo y vive un boom