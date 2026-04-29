Verdant Polo: casas y penthouses en altura en el corazón de Las Cañitas

En una ciudad donde el espacio y la calidad de vida se vuelven cada vez más valiosos, comienzan a consolidarse propuestas que reinterpretan la forma de habitar. En ese contexto nace Verdant Polo, un desarrollo boutique en construcción en Las Cañitas, comercializado en exclusiva por Ocampo Propiedades y desarrollado por GTML Group.

Con una escala limitada de sólo 26 unidades, el proyecto propone un diferencial poco frecuente en la zona: residencias que funcionan como verdaderas casas en altura, combinando amplitud, privacidad y una fuerte conexión con el exterior.

Ubicación que potencia el estilo de vida

Ubicado en uno de los entornos más consolidados de la ciudad, Verdant Polo se inserta en el corazón de Las Cañitas, con acceso inmediato al Rosedal, el Hipódromo, el Campo Argentino de Polo y a las principales arterias, como Av. del Libertador y Luis María Campos.

Una ubicación que equilibra naturaleza, conectividad y una oferta gastronómica y urbana ya consolidada, cada vez más valorada por quienes buscan calidad de vida sin resignar centralidad.

Casas y penthouses que redefinen la vida en altura

El corazón del proyecto está en sus tipologías. Verdant Polo propone unidades tipo casa y penthouses de gran superficie —superiores a los 360 m² totales— diseñadas para quienes buscan amplitud, privacidad y espacios exteriores propios.

Cada residencia cuenta con expansiones privadas que incluyen piscina, parrilla y áreas pensadas para el disfrute al aire libre. En el caso de las unidades tipo casa, se suman jardines propios; mientras que los penthouses se desarrollan con amplias terrazas y visuales abiertas.

El resultado es una experiencia poco habitual en la ciudad: vivir en altura con las cualidades de una casa.

Arquitectura que dialoga con su entorno

Lejos de imponerse, el proyecto busca integrarse al carácter del barrio a través de una estética contemporánea, donde el paisajismo y la vegetación tienen un rol protagónico.

La escala boutique y el cuidado en el diseño permiten una convivencia armónica con el entorno, aportando valor sin perder identidad.

Una respuesta a nuevas formas de vivir

“Hoy vemos una demanda creciente por espacios más amplios, con mayor conexión con el exterior. Verdant Polo responde a eso con una propuesta muy concreta: casas en altura en una ubicación donde este tipo de producto prácticamente no existe”, señala Gabriela Goldszer, directora de Ocampo Propiedades.

Una oportunidad singular en el corredor norte

En un mercado donde la diferenciación es cada vez más relevante, Verdant Polo se posiciona como una propuesta única dentro de Las Cañitas: por su escala, por su tipología y por la calidad de vida que propone.

Un proyecto pensado para quienes buscan más espacio, más privacidad y una nueva forma de habitar la ciudad.

Para más información sobre Verdant Polo, contactarse con Ocampo Propiedades haciendo click aquí o por WhatsApp al +54 9 11 3661-3234

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