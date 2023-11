escuchar

Paraguay suspendió sus exportaciones de banana a la Argentina en medio de su reclamo por importaciones no pagadas por el país. La medida fue decidida por varias entidades de la producción en ese país que destacaron que no pueden seguir cubriendo los costos de enviar la fruta sin cobrar.

“El abastecimiento se reestablecerá cuando se den efectivamente las transferencias y cancelaciones correspondientes a las facturas adeudadas”, dijeron en la Mesa Intersectorial de Competitividad Bananera (Menicob) y la Cámara Paraguaya de Banana y Piña (Capabap). “Los costos operativos actuales representan el 40% del costo del producto. Esos costos se deben pagar al contado para poder exportar”, expresó, Matías Fanego, presidente de Capabap. Los costos son: flete terrestre, mano de obra de embalaje, embalaje y despacho de exportación.

En este contexto, según pudo saber este medio, una delegación de cinco productores llegó desde Bolivia para exigirle al Gobierno el pago de US$14 millones por las bananas que importó la Argentina desde ese país. Este miércoles se espera también el arribo de otro grupo desde Paraguay, al que adeuda más de US$9 millones. En los últimos días hubo manifestaciones en las embajadas de la Argentina en esos países por este conflicto. Van a “peregrinar” a la Secretaría de Comercio.

La Argentina le debe solo a estos dos países US$23 millones, mientras la deuda con Ecuador, de donde viene la mayoría de la fruta, todavía no trascendió. En lo que va del año ingresaron al país 414.352 toneladas en total de bananas. Este mes han llegado 12.429 toneladas: desde Ecuador ingresaron 5058 toneladas; de Bolivia, 4366 toneladas; de Paraguay, 2628 toneladas; de Colombia, 312 toneladas y de Brasil, 65.

La delegación de Paraguay que llegó a la Argentina para reunirse con autoridades del gobierno nacional Gentileza

“Estamos atrincherados en la embajada boliviana. Acabamos de hablar con el embajador [Jorge Ramiro Tapia Sainz], quien está en contacto con gente del Ministerio de Economía. No sabemos qué nos dirán. Nosotros estamos muy pesimistas por la respuesta, pero decidimos quedarnos acá hasta que nos paguen”, contó Miguel Zambrana, el mayor exportador de Bolivia y representante de la Unión de Productores Bananeros, a LA NACION, quien agregó que si no envían dinero de la Argentina a Bolivia entre hoy y mañana van a parar las exportaciones. “No tenemos insumos para seguir. Estamos con los últimos insumos, cosechando lo último”, indicó Zambrana.

La semana pasada, los productores se habían manifestado frente a la embajada de la Argentina en La Paz para exigir una respuesta. “Estuvimos toda la semana a la espera de algún tipo de respuesta al reclamo que estamos haciendo”, agregó. Al no encontrar una respuesta decidieron viajar directamente a la Argentina. La balanza comercial, según acotó, es deficitaria para Bolivia. Es decir, Bolivia le compra un 10% más a la Argentina de lo que se importa del país vecino.

La delegación de productores bananeros de Bolivia se "atrincheró" en la Embajada de su país para exigir al gobierno argentino el pago de sus productos

“De ese 10% nosotros representamos entre un 6% y 7%. Nos compran gas y una proporción enorme de banana, hay algunas cosas más, pero que no suman nada”, agregó.

Al año, la fruta representa una facturación de entre US$60 y US$70 millones. Por eso, explicó, la situación impacta a todos los bananeros en ese país. La Argentina, en tanto, exporta productos por entre US$600 y US$700 millones. “Todo lo hemos pagado. O sea, nosotros, el pan que nuestros hijos comieron hoy o ayer en Bolivia, con harina y grasa argentina, lo hemos pagado hace tiempo, mientras que los argentinos, en contraposición, no nos pagan la banana que comieron en junio”, agregó.

El escenario cada día es más difícil para los bananeros y podría abrir otro frente de conflicto. “Está la amenaza de nuestros productores de parar la frontera entre hoy y mañana, o la salida del combustible. No recibimos auxilio de nadie. Nos mandan de una oficina a otra, nos mencionan que se trata de un sistema técnico, el Ccuce [Cuenta Corriente Única de Comercio Exterior], el SIRA [Sistema de Importaciones de la República Argentina] y son sistemas que los creó el Gobierno argentino, no nosotros. Si lo hubiésemos creado nosotros, seguramente se hubiese destrabado ya. Lo complicado lo hicieron ellos”, lanzó.

Protesta en La Paz, Bolivia, por exportaciones hacia la Argentina que no fueron pagadas ERBOL

Con la llegada de la delegación de Paraguay, los productores van a encabezar una peregrinación a la Secretaría de Comercio. “Lo nuestro es ínfimo, el problema es que hay mucha gente involucrada y esto podría tener implicancias políticas. Lo que más preocupa es la falta de solución a una situación tan simple. No entiendo cómo los argentinos van a hacer para pagar la deuda comercial que es de más de US$40.000 millones si no pueden pagar US$10 millones”, amplió.

La deuda con Bolivia en este momento es de US$14 millones: cada semana suma US$2 millones. En ese país más de 15.000 personas dependen de esta actividad. “No nos dan un poco de oxígeno para poder seguir trabajando”, completó.

La delegación de Paraguay tiene agendadas reuniones con Cancillería, representantes de la Secretaría de Comercio y el Banco Central (BCRA). “Vamos a exponer nuestra causa y ver si podemos conseguir alguna medida paliativa para esta situación”, afirmó Fanego.

Matías Fanego, presidente de la Cámara Paraguaya del Banano y Piña (Capabap), y el presidente de Paraguay, Santiago Peña, a quien le expusieron el problema Cortesía Capabap

“Todavía no salió absolutamente nada de los pagos. Nos dicen que va a salir y no pasa nada. A partir de esta semana, prácticamente todos los exportadores de Bolivia y Paraguay dejaron de exportar porque no soportan los costos operativos, ya no se pueden realizar las operaciones [envíos]. Es una medida de fuerza. Tenemos que hacernos sentir, por eso creemos que esta es la única forma que tenemos de alzar la voz”, puntualizó Fanego. La semana pasada se hicieron los últimos envíos a la Argentina. “Algunos ya no podían estar enviando, pero esta semana se llegó a un acuerdo en conjunto entre Bolivia y Paraguay de dejar de hacerlo”, agregó.

Productores de Paraguay se manifestaron la semana pasada en reclamo por el pago de las bananas enviadas a la Argentina Cortesía Capabap

Desde la Cámara Argentina de Bananas y Afines (Camabana) dijeron a LA NACION que efectivamente mantuvieron una reunión con la delegación de Bolivia en la Embajada de ese país para encontrar una solución al problema. Según indicaron, los pagos están saliendo y vienen ocupándose del tema junto con los importadores y la Secretaría de Comercio.