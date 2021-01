Paro del campo: buscan acercar posiciones para destrabar el conflicto

El Gobierno y el campo buscan acercar posiciones para destrabar el paro Fuente: Archivo

6 de enero de 2021

Tras la decisión de la Mesa de Enlace de parar la comercialización de todos los granos por 72 horas desde el lunes próximo, sin adhesión de Coninagro, se están gestionando conversaciones con las entidades ruralistas para destrabar el conflicto.

Una de las posibilidades que se analiza es rever la suspensión de la exportación de maíz, en tanto se constaten las existencias reales del cereal. Fuentes del Gobierno dijeron que en estos días, antes del paro, buscarán acercar posiciones para no llegar al conflicto, porque es un momento complejo para que el país tenga un enfrentamiento con el campo.

En este sentido, la medida del campo, que en un principio estaba pautada para que se inicie hoy miércoles, fue postergada por tres días hábiles más, como un gesto para abrir la negociación con el Gobierno.

También se había analizado la posibilidad de hacer un control de cargas en las rutas, lo que implicaba demoras en el tránsito. Esta modalidad fue descartada en la Mesa de Enlace con la intención de dejar una vía abierta al diálogo.

Además, como informó LA NACION, desde el día que se conoció la decisión del cepo hubo gestiones de exportadores y ruralistas para dar marcha atrás con la medida.

Mientras tanto, ya comenzaron una serie de asambleas organizadas por la Asociación Argentina de Productores Autoconvocados (AAPA) en protesta a la medida implementada en Agricultura. La primera fue en Bell Ville, provincia de Córdoba y mañana el encuentro se hará en Pergamino. El viernes la asamblea se realizará en el cruce AO 12 y 34 y el sábado 9 en el cruce Ruta N9 y 178 en Armstrong, Santa Fe. Así también, en los últimos días se sumaron asambleas en Jesús María y en el norte cordobés.

En este sentido, la presión y el enojo de las bases de productores también jugó en favor para que prospere el paro, donde había que dar un anuncio oficial antes de que las asambleas comiencen "para que los productores autoconvocados puedan sumarse a la medida planteada".

Ayer, tras dos días de largas reuniones, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y la Sociedad Rural Argentina (SRA), a pesar del pedido de Coninagro de buscar una solución dialoguista con el Gobierno, definieron ir al cese de comercialización solo de granos, dejando fuera del conflicto a la hacienda y al control de cargas: la medida inconsulta del Gobierno molestó y mucho al sector.

En el comunicado, las tres integrantes minimizaron la discrepancia de la entidad cooperativista diciendo que "han sido respetuosos de la autonomía que tiene cada una de las entidades al interior de sus órganos de Gobierno", pero en el seno de la Comisión la atmósfera no habría quedado tan calma.

Luego de la decisión, Carlos Iannizzotto, titular de Coninagro salió a aclarar que su no adhesión al paro "no significaba en absoluto el rompimiento con la Mesa de Enlace", pero que no era momento para un paro.

