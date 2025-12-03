“No alcanza”: en plena cosecha de trigo, la Rural reclamó la eliminación total de las retenciones

Con una campaña triguera que se encamina a uno de los mayores volúmenes de la historia —25,5 millones de toneladas según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires—, la Sociedad Rural Argentina (SRA) alertó que “no alcanza con un buen año productivo si persisten la infraestructura insuficiente, la logística cara y la carga fiscal excesiva”. En un documento, la entidad pidió “eliminar totalmente las retenciones”, reclamó mejoras urgentes en caminos y accesos a puertos, y señaló que muchos productores sufren descuentos comerciales por problemas de calidad en el cereal.

En un contexto donde la SRA destacó que la campaña de trigo se encamina a “una producción récord”, con rindes muy por encima de lo que esperaba el propio productor, la entidad subrayó que incluso en un año tan bueno siguen presentes limitaciones que condicionan la actividad. Según el comunicado, ese escenario obliga a volver sobre los temas que el sector arrastra desde hace tiempo.

La Rural también remarcó que, si bien desde el 27 de enero pasado el Gobierno puso en marcha un esquema de reducción de retenciones que luego pasó a ser permanente, el reclamo de fondo no cambia. “Volvemos a reclamar la eliminación total de las retenciones, ya que consideramos que es un impuesto distorsivo, que desalienta la inversión, reduce la competitividad y frena el crecimiento productivo”, afirmó.

La Bolsa de Cereales porteña proyectó una producción de 25,5 millones de toneladas

La SRA planteó que la cosecha ya terminó en el norte y avanza en el centro del área agrícola, algo que vuelve crítica la necesidad de una red vial y logística más sólida.

Mencionó que “es imprescindible disponer de una adecuada infraestructura. Es decir, caminos rurales en condiciones, como así también rutas nacionales y provinciales, y acceso a los puertos”. La entidad señaló su preocupación por las recientes imágenes de embotellamientos de camiones en los accesos al complejo portuario de Rosario.

Y reclamó: “Desde hace tiempo los productores enfrentan problemas estructurales que necesitan soluciones urgentes. Ellos son: infraestructura insuficiente, logística cara, excesiva carga fiscal, y trámites que atrasan inversiones”.

Otro punto que marcó fue el reclamo de muchos productores por los descuentos que les aplican al momento de vender el trigo. Explicaron que, en un mercado sin intervenciones oficiales, cada productor tiene que evaluar bien la calidad del grano antes de decidir cuándo y cómo comercializarlo.

“En las últimas semanas hemos recibido diferentes inquietudes de productores, que al momento de comercializar el cereal se les realizaron descuentos en el precio por mala calidad del mismo”, señalaron. Esto, remarcaron, sucede justo cuando los precios internacionales vienen bajando, lo que complica todavía más el ingreso que reciben en la tranquera.

La Rural, que preside Nicolás Pino, señaló: “Queremos un país donde producir sea posible, las reglas no cambien cada año y donde todos podamos desplegar todo el potencial" Sociedad Rural Argentina (SRA)

La entidad cerró su mensaje con un llamado a construir una hoja de ruta común: “Reiterar desde la SRA nuestra voluntad de construir una agenda que devuelva competitividad al campo argentino”. Y añadió: “Queremos un país donde producir sea posible, las reglas no cambien cada año y donde todos podamos desplegar todo el potencial. Si logramos coordinar agendas, fortalecer instituciones y ordenar la macroeconomía, el campo y otros sectores pueden convertirse en los motores simultáneos de una Nación que vuelva a crecer de manera sostenida”.