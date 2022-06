Paro del campo: en las provincias ya se organizan para la jornada nacional de protesta

Tras el anuncio de la Mesa de Enlace de que el 13 del mes próximo hará una jornada nacional de protesta que incluirá un cese de comercialización de granos y hacienda, en las provincias las entidades empiezan a organizarse. Se trata de una convocatoria que, aseguran, desde hace tiempo venían esperando frente al malestar que perciben en el sector por las políticas del Gobierno.

En diálogo con LA NACION, Juan Diego Etchevehere, productor agropecuario y director del distrito Entre Ríos de la Sociedad Rural Argentina (SRA), manifestó que la decisión de las cuatro entidades es “una medida largamente esperada por los productores y las Mesas de Enlaces provinciales”.

“Desde hace mucho tiempo que los entrerrianos venimos sintiendo bronca e indignación y una falta de Gobierno que nos pone bajo tierra a los sectores productivos y condena a la sociedad en su conjunto”, expresó el dirigente, y agregó: “La situación del país es muy crítica. Vemos que la realidad productiva se empeora día a día y las promesas del Gobierno en la cartera agropecuaria son como palabras lanzadas al viento”.

En este contexto, sostuvo que la decisión de la Mesa de Enlace a nivel nacional “va a tener expresiones fuertes en la provincia de Entre Ríos”. Indicó que allí las entidades están en diálogo para acordar los puntos de protesta que “exterioricen el malestar del campo entrerriano”.

“Desde la SRA estamos promoviendo en la provincia generar cuatro puntos estratégicos que serían en el túnel subfluvial, en Victoria, en Ceibas y Chajarí”, indicó. Aclaró que es algo que tienen que definir con las otras entidades.

Según expresó, en la provincia el panorama actual del agro se ve reflejado en “la reducción del área sembrada de trigo y en una posible baja de la siembra de la gruesa ante la traba en la importación de fertilizantes”.

Juan Diego Etchevehere, director del distrito Entre Ríos de la Rural

“Al alzar la vista sobre el río Uruguay pareciera que del otro lado el mundo fuera otro, allá no hay falta de gasoil, ni de fertilizantes. Por el contrario, hay un aparato productivo a pleno, aprovechando las oportunidades que da el mundo, generando inversiones, empleo, dinamismo económico, derramando a otros sectores de la economía, mientras nosotros estamos en una letanía permanente”, comentó.

Para Etchevehere, en el país, por un lado “hay falta de gestión o desgobierno” y, por el otro, “un Estado que cuando se hace presente lo hace de la peor manera, poniendo nuevas trabas al comercio o a la importación, que trae más parálisis al sector productivo”

En tanto, Horacio Salaverri, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), indicó que con sus bases aún no han definido el tipo de modalidad con el que llevarán a cabo la jornada de protesta, que se definirá la semana que viene, pero que las alternativas que evalúan son hacer una protesta en una ciudad específica o en rotondas en diferentes puntos.

El dirigente ruralista también expresó estar “totalmente de acuerdo” con la decisión de hacer la jornada nacional del 13 de julio para que le puedan “demandar al gobierno acciones más directas y decisiones políticas claras”.

Horacio Salaverri, presidente de Carbap

Además, se refirió a lo manifestado en el documento que dio ayer a conocer la Mesa de Enlace, en el que participaron casi 40 entidades de la cadena agroindustrial. En ese sentido, dijo: “Clarifica la situación compleja y difícil que se está atravesando y la necesidad de que, a nuestro entender, haya un timón mucho más fuerte en el Gobierno para tratar de ir sobrellevando todas estas cuestiones hasta el fin del mandato del presidente Fernández”.

Agregó: “Nosotros entendemos que hay un conflicto de poderes en la coalición gobernante que afecta muchísimo las posibilidades de mejoramiento económico y vemos un desmoronamiento de la economía desde el punto de vista cambiario y financiero que nos preocupa. No hay modificaciones económicas que se pueden hacer si no hay una fortaleza política que lo avale y hoy, lamentablemente, está muy claro que el Presidente no tiene ese aval político para hacer modificaciones”.

También el dirigente se refiere al temor que hay en el sector a que no se pueda llevar a cabo de forma regular la siembra porque no está asegurada la disponibilidad de los insumos básicos tales como los fertilizantes y los herbicidas. Añadió “la incertidumbre que genera en el sector el incremento de la tasa de interés y la falta de medidas claras”.

“Desde el punto de vista macroeconómico vemos que hemos tenido una liquidación de divisas récord e igual hay falta de dólares. Entonces, es muy clara la preocupación hacia adelante tanto en la producción de combustible que se va a importar, como de otros elementos como los repuestos, que ya lo venimos sufriendo hace tiempo y, ahora, con los fertilizantes y herbicidas”, concluyó.