Patricia Bullrich habló de retirar “de inmediato” el cepo cambiario y dijo qué haría con las retenciones, el tipo de cambio y las tomas de tierras

Patricia Bullrich remarcó que “las retenciones son un mal impuesto” y anticipó que, sin tener un tipo de cambio único, “no se puede arrancar”. Para la titular de Pro, que se sometió a una rueda de preguntas de parte de los productores que asistieron a una jornada de la Sociedad Rural Argentina (SRA) sobre las propuestas de los precandidatos a presidente, es necesario generar un cambio fuerte, con una “unificación del tipo de cambio”.

“En las retenciones la tasa de sustitución se tiene que traer lo más cerca posible, hacer un pacto con las provincias porque muchas de ellas gastan sin necesidad”, mencionó en medio de una ovación del público. La propuesta que tiene para el campo es bajar las retenciones un 3% por año hasta llegar a cero. “Inmediatamente, sacándolas, creceríamos un 38%; ahora, si se piensa en 5 años, ese número crece porque así lo hacen las inversiones. No creemos en las inversiones y tenemos que recortar la burocracia que nos está aplastando”, amplió.

Dijo también que la Argentina necesita una “descontaminación legal”, ya que hay muchas trabas en los productos necesarios para la importación y exportación. “Las cosas hay que hacerlas y que realmente toquen la fibra que es la seguridad jurídica y la baja de inflación, una moneda sin cepo que, si no nos van a hacer repetir esos errores”, afirmó.

Por otra parte, hizo referencia a la propiedad privada: “¡Es inviolable! Necesitamos mano dura contra las usurpaciones, los tomadores de tierras. Nosotros vamos a cuidar a todo aquel que con mucho esfuerzo han comprado su casa y tierra. La gente con necesidades debe entrar al mundo del trabajo para poder tener dignidad y no generar un desorden total. La palabra que se viene es el orden político, institucional y en la sociedad”, expresó.

Patricia Bullrich se sometió a una rueda de preguntas de productores agropecuarios y empresarios del sector Alejandro Guyot

“Hoy les quiero proponer una visión del campo argentino que ya lleva a los principios fundamentales que enseñó Sarmiento. La esencia es algo muy conocido por todos y muy practicado. Cuando practicamos ese modelo nos convertimos en un país rico. Hoy tenemos un salario medio, igual a Italia y Francia, en la gran Argentina de la clase media, y sufrimos los argentinos de todas las clases sociales. Sentimos que esta Argentina de Sarmiento, de las clases medias está en la agonía. Sabemos lo que les pasa, la cantidad de pobres que tenemos, el reemplazo de la clase social, la destrucción de la cultura de trabajo, la escuela pública que ya no es más, sino una escuela de movilidad y de clase social”, detalló.

Además, se refirió así a la crisis en el país. “Es un punto de inflexión e, inclusive, vamos a hasta pensar que como decía Albert Einstein que, si hacemos las mismas cosas, vamos a tener los mismos resultados, pero si seguimos haciendo lo mismo vamos a tener decadencia, pero este es un cambio tibio, que debe ir a las raíces de la construcción”, agregó. A modo de ejemplo, indicó que hoy un funcionario con una lapicera saca una resolución y con este accionar quita toda previsibilidad de inversión en el sector. “Por eso, necesitamos un Banco Central independiente”.

“Tenemos que empezar cambiando la Constitución, que cambie la ingeniería global, un Banco Central que no emita papel sin valor en la Argentina: dos reglas básicas, la de imprimir moneda y sin valor en el país. No hacer moneda sin un valor real. Estamos convencidos de que el cepo cambiario hay que retirarlo de inmediato, si no lo hacemos las decisiones se van a postergar, las decisiones de cada uno van a demorar seis meses. Y cuando pase, cada uno van a pasar seis meses y seis meses. Se va a devaluar la moneda, es importante tomar decisiones de fondo”, se refirió.

Dijo que es importante tomar medidas urgentes respecto de los temas que más importan al campo argentino. “Para bajar las retenciones tenemos que animarnos a bajar con seriedad y profundidad en los tres niveles el déficit fiscal argentino, si lo hacemos vamos a poder sacar las retenciones, si tenemos esa parte. No tenemos más tiempo, no podemos seguir diciendo que venimos al trote y no al galope, necesitamos hacerlo, porque no existe oportunidad, porque no existe el despliegue, donde ataquemos el déficit fiscal”, remarcó.

Bullrich se refirió a la carga impositiva del campo Alejandro Guyot

Explicó que el Estado ha pasado a crecer un 100% en los últimos 20 años. “La plata de los comerciantes y docentes, de todos los argentinos que soñaban con poder crecer y progresar hoy están con un Estado que tiene el doble de pesos que podía emitir. Es decir, más burocracia que no le sirve a nadie. Necesitamos decisión y carácter político en la Argentina, son los elementos que se vienen. Ya conocemos el trabajo del campo y lo que se puede hacer. Lo que necesitamos ahora es entender que la diferencia que tenemos con los países vecinos es crecer un 20% o crecer un 38% a 2030″, añadió.

Puntualizó que, sin retenciones, la Argentina crecerá un 38%, con esa tasa de sustitución del 6%. “Estamos generando muchas oportunidades. Esa necesidad de dejar el dinero en cada campo y cada productor implica acercar las nuevas biologías no solo de un sector del campo, sino ante un conjunto de nuestro país, pero se tienen que brindar las condiciones adecuadas”, detalló.

“Si decimos que vamos a bajar las retenciones las bajamos. ¡Yo no miento! La sustitución de un 6% a un 38% nos va a permitir eso, por eso es más importante crecer que tratar de mantener un Estado que no trata de ponerle una pata encima al campo, a la minería a cada uno de los negocios”, dijo. Agregó que es necesario trabajar sobre otros impuestos que son totalmente negativos para el país. “¿Cuánto hace que decimos que tenemos que cambiar los caminos rurales?”, planteó.

Seguido, puntualizó que las tasas viales para un servicio no son para pagar empleados municipales. “Nosotros sabemos y conocemos todo lo que el campo puede dar y adoptar. Hoy hay el mismo espíritu emprendedor. Tenemos una cantidad de productos nuevos. Vamos a tener reglas claras si nos animamos a terminar con el déficit, si nos sacamos de encima aquellos que nos traban y nos impiden crecer. Tengo la disposición y el coraje de correrlo del camino”, resumió.