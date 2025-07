“Pensábamos que éramos un 10″: El sueño de un premio que la inundación le frustró a un productor

Facundo Suárez, un productor agropecuario de Laprida, provincia de Buenos Aires, llegó con la ilusión de lucirse y sacar un premio en la pista central de la Exposición Rural de Palermo, con tres Angus negros de la Cabaña La Paloma. Sin embargo, la competencia había empezado mucho antes adentro del campo, donde las lluvias e inundaciones en esa zona complicaron todo el proceso de preparación en los meses previos.

“Este año no nos fue como nos hubiese gustado, cosas de la competencia. Llegamos pensando que éramos un 10, pero en realidad éramos un 8. Nosotros estuvimos muy complicados con las inundaciones. La pasamos muy mal y los animales también la pasaron muy mal. Eso hizo que no llegaran en óptimas condiciones, que les costara adaptarse. De hecho, muchos animales directamente no pudieron venir“, dijo.

La cabaña tuvo que dejar animales en su establecimiento debido a las dificultades logísticas generadas por el exceso de agua. “Cuando tenés problemas de inundaciones, se te complica mucho el tema de logística: los recursos forrajeros en tiempo y forma. Pasa que el personal está cansado y los caminos, intransitables. El barro complica todo”, explicó.

Uno de los animales de la raza Angus con los que compitió en Palermo

El productor resaltó que el clima puede arruinar años de trabajo en pocas semanas. “No llegás con los recursos forrajeros o con la alimentación adecuada, porque no podés llegar al campo en tiempo y forma. Los animales sufren estando en el barro, no podés hacer los recursos como querés en el momento. Todo eso lleva una complicación", relató.

Estos efectos se reflejan a largo plazo y, sobre todo, a la hora de competir en la Rural. “Como ganadero sé lo complicado que puede llegar a ser una inundación para que el animal llegue en óptimas condiciones”, subrayó.

El impacto no fue solo en la cantidad de animales que pudieron llegar a la exposición, sino también en su estado. “Los piquetes estaban totalmente encharcados. Tuvimos que moverlos y el barro seguía. El animal vive en la humedad, el alimento se moja, no puede descansar ni alimentarse como debería. Todo eso genera estrés”, se lamentó y dijo que estas situaciones tienen un impacto negativo en el animal.

Un toro de la cabaña rematado en el marco de la Exposición Rural de Palermo

“Se refleja en la gordura con la que tienen que venir y en el estado físico idóneo para venir a competir, pueden perder kilos. En una situación mejor hubiésemos llegado con los animales en mejor estado, como sucedió años atrás”, afirmó.

Este año, La Paloma, donde producen carne, reproductores y embriones de las razas Angus negro y colorado, presentó en Palermo tres ejemplares Angus negro: un toro de dos años mayor, una vaquillona intermedia y una ternera intermedia. Compitieron durante la semana, pero no alcanzaron los resultados esperados. “Tuvimos que bajar animales en el campo porque no estaban listos. Y, bueno, así es la competencia”, se resignó.

La Paloma es una cabaña relativamente nueva en el circuito de Palermo, de acuerdo con el productor. Su primer desembarco fue luego de la pandemia tras una decisión de sus propietarios; esta fue apenas su tercera exposición. “Todavía nos falta [mejorar]. Hay cabañas a las que admiramos mucho, que nos gustaría igualar. Pero no es fácil acceder a toda la información de cómo se preparan. Hay que investigar, preguntar, y seguir aprendiendo”, dijo Suárez.

Facundo Suárez explica las consecuencias de las lluvias en los animales

Su actividad principal antes de iniciarse como expositor era la venta particular de toros y la cría de terneros. Hoy busca posicionar a La Paloma en el mundo competitivo de la ganadería de elite. Esta situación la refleja a través de las redes sociales.

“Esto también nos lleva a pensar en cómo tenemos que empezar a preparar a un animal adecuadamente. Vamos mejorando día a día, aunque todavía nos falta un camino por recorrer. Hay cabañas en las que nos gustaría hacer espejo, o tratar de igualarlos, con animales de punta. Siempre hay que tratar de ver cómo igualarlos y llegar a ello. A veces es difícil saber cómo hacerlo, aunque sabemos que es importante profundizar en el tema”, afirmó.