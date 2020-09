Una actualización sobre la ley de pesca ilegal estipula multas que no diferencian los buques argentinos de los extranjeros

2 de septiembre de 2020

En medio de la tensión que se generó ayer en la Cámara de Diputados por las sesiones virtuales, que Juntos por el Cambio anticipó impugnará, el oficialismo avanzó con el tratamiento de un proyecto que prevé fuertes multas para la pesca ilegal. La iniciativa, no obstante haber quedado en el marco de la disputa sobre la validez de la sesión entre el oficialismo y la oposición, generó algunos reparos en el sector pesquero porque, dijeron, no hay una clara distinción entre las flotas nacionales y las extranjeras.

Según el proyecto, en el caso de infracciones leves se aplicará una multa equivalente que va de los 1000 litros de combustible a los 300.000. También la suspensión de la inscripción en los registros llevados por la autoridad de aplicación al buque mediante el cual se cometió la infracción que va de cinco días a un año. A esto se le sumará la cancelación de la inscripción, el decomiso de los equipos de pesca como ser el barco o buque y la captura obtenida.

Si se trata de una infracción relacionada con la pesca sin autorización, carecer de una cuota individual, o pescar en zona de veda, en ese caso la multa mínima no podrá ser inferior al equivalente de los 3000 litros de combustible. Además, si la infracción se trata de una pesca sin permiso, la infracción rondaría entre 500.000 y los 3.000.000 de litros de gasoil.

De acuerdo al proyecto, de tratarse de embarcaciones extranjeras la autoridad de aplicación podrá además disponer de la retención del buque en puerto argentino hasta que se haga efectivo el pago de la multa antes mencionada. Sumado al costo de los gastos que se generen por el remolque a puerto, entre otros cargos de sumario administrativo que incurran las autoridades.

Uno de los barcos capturados en la costa argentina practicando pesca ilegal Crédito: Ministerio de Agricultura

Sebastián Agliano, gerente de la Asociación de Embarcaciones de Pesca de Mar del Plata, afirmó que, si bien tuvieron a mano el proyecto antes de presentarse en la Cámara Baja, hicieron algunas criticas sobre la sanción que se fija para las flotas pequeñas y la importancia que se las distinga de los buques grandes tanto nacionales como extranjeros.

"Nosotros festejamos cuando nos dijeron que la norma iba a distinguir la flota argentina de la extranjera, pero no esperamos que iba a haber un párrafo aparte de multas para nosotros", dijo. Según Agliano, hay pymes nacionales que "tienen uno o dos barquitos", por lo que no es lo mismo si se lo compara en una infracción frente a buque de congelados. "No entiendo tampoco porqué no se hizo una diferenciación entre barcos argentinos de barcos extranjeros", apuntó.

"No esta clara la reglamentación, no se distingue qué es pescar sin permiso. Por ejemplo, hay especies variadas que no se pueden pescar y no se sabe si se trata de eso", relató. Dijo, además, que no se especifica qué va a pasar con las vedas temporales que comparten con Uruguay, es decir, si están involucradas o no.

Sobre las multas, sostuvo que la mínima que incluye 1000 litros de gasoil implicaría dejarlos sin trabajar. "Hoy las multas efectivas corresponden a 30.000 pesos, con esta serían de $50.000 la mínima. Las más severas aplicables en zona de veda se dispararán a la más alta, algo que sería muy grave para los trabajadores", aseveró.

En tanto, Eduardo Román, gerente de la Cámara de Armadores Pesqueros y Congeladores, dijo que desde su sector presentarán algunas ideas para que se le pueda dar forma a la reglamentación.

"Seguramente va a haber opiniones de las cámaras que agrupan a la pesca, tanto de los barcos pesqueros de la fresquera como las de congeladores", afirmó. Dijo que buscarán puntos en común con todas las cámaras para llegar a un consenso lo más rápido posible.