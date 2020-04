Pesca ilegal. Un barco chino logró fugarse antes de ser abordado por Prefectura

El buque guardacostas al momento de querer abordar al barco de bandera china Crédito: Prefectura

Mariana Reinke Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de abril de 2020 • 17:48

Luego de las denuncias de la industria pesquera por la presencia de buques ilegales extranjeros en la Zona Económica Exclusiva (ZEE), esta madrugada la Prefectura Naval detectó e identificó una embarcación de bandera china mientras pescaba calamar tres millas adentro del mar Argentino. El buque chino, no obstante, se fugó pese a un operativo.

En rigor, la operación se inició cuando el guardacostas GC-27 Prefecto Fique de Prefectura avistó al pesquero chino con sus luces de faena encendidas, poteros desplegados y en funcionamiento, por lo que se puso en ejecución el protocolo de disuasión para que cesara la actividad de pesca y pudiera ser inspeccionado por una dotación de visita. En un primer momento se efectuaron reiteradas llamadas por radiofrecuencia (en español y en inglés) junto a señales sonoras y visuales para hacer contacto con el capitán. "Sin embargo, el buque Lu Rong Yuan Yu 688, levantó sus poteros, apagó sus luces de pesca e inició su navegación hacia aguas internacionales sin responder a los permanentes llamados por distintas frecuencias del servicio móvil marítimo, por lo que se inició su persecución", dijeron en Prefectura.

A la persecución se sumó el avión patrullero marítimo PA-22, que voló hacia la zona. Sin perder el contacto visual del buque pesquero, fueron infructuosas las comunicaciones radiales emitidas para que el capitán depusiera su actitud. Luego de varias horas de persecución mar adentro y en medio de un temporal muy fuerte de viento y olas, se decidió dar por finalizada la operación con el fin de resguardar la vida de la tripulación.

Según informaron desde el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, debido al origen extranjero del buque identificado las autoridades dieron aviso de la situación a Cancillería y al consultado chino. Además se dio intervención al Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 de la Ciudad de Rawson, Secretaría Penal a cargo del Dr. Juan Matías González Mazziotti.

En el momento que la aeronave Beachraft y el buque Prefecto Frique detectan al buque ilegal de bandera china 00:33

Video

Más de 100 barcos en la milla 201

Todo sucedió luego que capitanes de flotas pesqueras argentinas durante el fin de semana divisaran más de 100 barcos en la milla 201. Hicieron las denuncias correspondientes en Prefectura y las cámaras del sector comunicaron a las autoridades gubernamentales de la situación.

El barco de bandera china Lu Rong Yuan Yu 668 Crédito: Prefectura

Tras el pedido de la industria pesquera, el Gobierno decidió reforzar las medidas de control y patrullaje en el mar Argentino, a la altura del paralelo 42. En este sentido, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, a través de la subsecretaría de Pesca y Acuicultura, activó el protocolo de acción preventiva donde se dispuso la inmediata intervención de la Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera (Dncyfp).

En una acción conjunta con la Prefectura y la Armada Argentina se dispuso un inmediato patrullaje de refuerzo, a cargo del buque Fique, que se suma al buque ARA Bouchard y los vuelos de control.

El subsecretario de Pesca y Acuicultura del Ministerio de Agricultura, Carlos Liberman, explicó que es una tarea compleja monitorear la zona dada su extensión e informó que "se dispuso la intervención y puesta en marcha del protocolo de acción preventiva con la Prefectura y la Armada".

Fuentes del Gobierno dijeron ayer a LA NACION que es difícil la visualización de los buques ilegales porque operan con los sistemas de identificación (AIS) apagados para no ser detectados.

La foto del radar muestra los barcos ilegales en la milla 201

Por su parte, Eduardo Román, gerente general de la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (Capeca), que nuclea a 15 grupos de empresarios del sector y representa los intereses de la flota congeladora, indicó que las nuevas medidas ayudan a que los buques ilegales no se roben la producción del calamar argentino.

"Si bien ayuda a controlar e intimidar para que los barcos no se atrevan a pasar a nuestro territorio, no alcanza para patrullar toda esa zona que es enorme. Los buques extranjeros ilegales son poco prolijos y no tienen problema alguno en meterse en mar argentino a pescar el calamar", sostuvo.

Según Román, la regulación de la pesca del calamar fue cambiando en el tiempo. "En un principio abría el 1º de febrero hasta el 31 de agosto. Pero luego se adelantó y empezó a abrir los primeros días de enero. Hoy en día es un recurso que se ha retraído mucho por eso se lo debe cuidar", subrayó.