Pick-ups, camiones y buses: la propuesta más completa de vehículos para el campo

Pick-ups y camiones. Si algo necesita el campo de una automotriz es justamente la gama más amplia de esos tipos de vehículos. Y es esa propuesta integral la que lleva, año a año, Volkswagen a Expoagro.

En la edición 2026 Volkswagen Argentina reafirmó su alianza con el campo y con la industria agropecuaria con un renovado stand, en el que exhibió toda la fuerza de sus vehículos comerciales, como las pick-ups Volkswagen Amarok y Saveiro y la gama de los imponentes camiones Volkswagen, como el Constellation, el Meteor y el exitoso Delivery.

“En Volkswagen entendemos que el campo es uno de los motores fundamentales del país y, por eso, estar presentes en Expoagro 2026 representa mucho más que participar en una feria: es una oportunidad invaluable para encontrarnos cara a cara con nuestros clientes, escuchar sus necesidades y seguir construyendo relaciones basadas en la confianza y el trabajo en conjunto y acompañándolos con soluciones de movilidad confiables y eficientes“, afirmó Martin Massimino, director comercial del grupo Volkswagen Argentina.

El segmento de Camiones y Buses contó con los modelos como los Constellation 17.280, 19.330 y 33.460, el extrapesado Meteor 28.460 y el Delivery 11.180, uno de los camiones más vendidos en toda la región. Toda la gama contó con diferentes productos financieros a tasa 0% + UVA con un plazo máximo de 12 meses y financiando hasta el 70% de la unidad. Y, exclusivamente para Expoagro 2026, se ofreció también financiación en dólares a tasa 0% a 36 meses y también hasta el 70% del vehículo.

En cuanto a la Amarok, la financiera oficial del Grupo Volkswagen ofreció exclusivamente para Expoagro 2026 la opción de financiar hasta $27.100.000 a tasa 0% con un plazo de 12 meses. Y los fanáticos de la conducción, por su parte, pudieron disfrutar de un espectacular simulador para manejar la célebre pick-up a control remoto en una pista off-road, de la mano de Shell Helix.

Postventa Volkkswagen

La propuesta de Volkswagen en Expoagro incluyó una amplia oferta de productos y servicios oficiales de postventa, como la garantía de Amarok, que ofrece 6 años o 150.000 km (con posibilidad de extensión), reafirmando el compromiso de la marca con la calidad, la confiabilidad y el respaldo a quienes utilizan el vehículo como herramienta de trabajo. Adicionalmente, el modelo cuenta con el primer servicio incluido de serie y la posibilidad de adquirir paquetes de contrato de mantenimiento hasta el 10° servicio.

Además, las unidades Amarok exhibidas contaron con accesorios originales Volkswagen, mostrando las posibilidades de personalización y el respaldo de productos diseñados y homologados por fábrica. Tanto la colección “Lifestyle” como los accesorios originales pueden adquirirse a través de la red de concesionarios oficiales o en la tienda oficial de Volkswagen en Mercado Libre.

Finalmente, quienes recorrieron el stand pudieron conocer en detalle la Unidad de Servicio Móvil, una solución pensada para clientes particulares y empresas de flotas que buscan atención a domicilio. Estas camionetas Amarok, adaptadas como talleres móviles, cuentan con un equipo de profesionales especializados que brindan asistencia remota y realizan principalmente servicio de mantenimiento.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.