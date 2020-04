Por el coronavirus. En Castelli crearon un aporte obligatorio para productores

El intendente Francisco Echarren

En medio de las colectas y donaciones voluntarias de los productores del campo en distintas localidades del país, el municipio bonaerense de Castelli quiso ir más allá y creó un fondo obligatorio por el coronavirus por el cual todo productor rural, sin discriminación y de acuerdo a las hectáreas que posea, deberán realizar un aporte.

Francisco Echarren, intendente de la ciudad, contó que la idea surgió en un primer momento de una iniciativa de un grupo de productores. Afirmó que el dinero recaudado será destinado a contrarrestar los problemas que deje la pandemia en el partido.

En diálogo con LA NACION , Echarren, explicó que es una contribución especial por única vez y que de no utilizarse se va a devolver. "Empezamos a recibir llamados de productores que querían donar y lo que hicimos fue sistematizar las colectas y organizarlas. Creímos que era la mejor manera para hacer frente a la situación", dijo.

"Lamento que se quiera politizar esta medida. Solo un grupo que no representa la mayoría está en desacuerdo. No es un impuesto porque se lo abona por única vez", agregó.

Según señaló el jefe comunal, existe una segmentación que se divide de acuerdo a las hectáreas de cada productor: medio ternero para campos de entre 200 y 300 hectáreas; un ternero para los establecimientos de 300 a 1000 hectáreas, y dos terneros para campos de más de mil hectáreas.

"Hemos enviado al Concejo Deliberante el decreto ad referendum para que lo trate hoy miércoles por la tarde. Pusimos un valor mínimo de nueve mil pesos y un máximo de 36 mil pesos", señaló.

Sin embargo, productores manifestaron su oposición al decreto Nº377/2020, al que accedió LA NACION, porque en el mismo no se reflejan los valores planteados por el mandatario sino que detalla un canon de $42 por hectárea, sea cual fuere la superficie del campo, sin valores máximos.

Enojo

Para Angelina Traverso, presidenta de la Sociedad Rural de Castelli, ayer fue un día de total asombro cuando varios socios de la entidad comenzaron a recibir dentro del detalle de la tasa vial un nuevo ítem de la contribución por el coronavirus con un valor superior al que había expresado el mandatario.

"Los productores están disconformes. El descontento primero es porque recibieron dentro de la tasa vial el valor de la "Contribución Única Covid 19", sin estar aún el decreto aprobado por el Concejo Deliberante de la ciudad y también porque los montos que había hablado el intendente por las redes sociales dista mucho de lo que plantea el decreto", manifestó la dirigente rural.

La preocupación de los productores es que como el gravamen se encuentra dentro de la tasa vial, de no pagar se pierden los beneficios de buen contribuyente. "Figurar con una deuda te excluye de los descuentos de la tasa vial", protestó un productor de la zona al que le llegó un importe de más de 70 mil pesos de contribución para el fondo de emergencia sanitaria.

El intendente aclaró que "si la contribución especial por la emergencia sanitaria no se usa, se devuelve a los mismos productores lo que pagaron". También destacó que si un particular no tiene intenciones de pagar la contribución, existe la posibilidad de no hacerlo. "La contribución es obligatoria. Pero uno puede optar en no pagarla solo con el envío de una nota dirigida al Poder Ejecutivo Municipal y así se desentiende de hacerlo", señaló.

En referencia a esto, los ruralistas expresaron su enojo porque el decreto en cuestión nada dice al respecto, solo declara quién manejará los fondos recaudados, que será la Secretaría de Salud municipal. "En ningún inciso del decreto se aclara el tema de la devolución. No pasa por no querer aportar, sino en la actitud intempestiva del Ejecutivo municipal en un momento difícil que atraviesa el campo", dijo Traverso.

Echarren se defendió y rescató que son muchos los productores que se mostraron solidarios. "Contablemente no se puede instrumentar con un valor fijo de lo que vale un ternero, son montos estimativos. Vamos a analizar caso por caso. La idea es que nadie pague más que dos terneros, más de $42 mil. Una vez que apruebe el Concejo Deliberante, voy a hacer un decreto reglamentario ", justificó.

Por otra parte, Traverso indicó que la Intendencia no es ecuánime en sus resoluciones. "Por un lado suspendió el pago de las tasas de seguridad e higiene para el sector comercial y como siempre el campo no tuvo una prórroga del pago de las tasas contributivas", se quejó.

La dirigencia rural esperaba hoy por la tarde las respuestas de sus asociados para determinar cuáles serían las acciones a seguir. "Que el decreto salga es un hecho, porque el oficialismo tiene mayoría en la legislatura; solo resta saber cuáles serán las medidas que tomará la entidad al respecto", concluyó Traverso.