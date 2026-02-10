“Potencia de la agroindustria”: el Gobierno informó que en enero hubo una registración récord de exportaciones de granos

Según dijeron en la Secretaría de Agricultura, el crecimiento, del 13,6% versus un máximo anterior, estuvo fundamentalmente impulsado por el desempeño de los complejos de trigo y cebada
Con un incremento del 13,6% respecto al máximo histórico anterior, el sector agroexportador registró Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) con fecha de embarque en enero pasado por un volumen total de 10.065.011 toneladas.
Así lo informó la Secretaría de Agricultura. Dijo que esta anotación se constituyó en el mes con mayor nivel de registraciones de los últimos años, según datos procesados por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional. “Este volumen supera el récord previo de 8.861.533 toneladas registrado en enero de 2022, lo que representó un incremento del 13,6% respecto a ese máximo histórico anterior”, detallaron en la cartera agrícola.
Destacaron que el crecimiento estuvo principalmente impulsado por el desempeño del complejo de trigo, que totalizó 4.037.857 toneladas, y del complejo cebada, con 998.653 toneladas registradas. “Ambos valores constituyen récords históricos para el primer mes del año en sus respectivos complejos”, detallaron.
En la comparación interanual, dijeron, el volumen en enero de 2026 muestra un crecimiento muy significativo respecto de años recientes. “Frente a enero de 2024, cuando las registraciones totalizaron 4.730.887 toneladas, el aumento alcanza al 112%, mientras que, en relación con enero de 2025, que había registrado 6.842.795 toneladas, el incremento es del 47%”, indicaron.
“Estos datos ponen de manifiesto la potencia de la agroindustria argentina para incrementar su presencia en el mundo”, finalizaron.
