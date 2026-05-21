El Congo enfrenta un brote de ébola con menos recursos tras los recortes de ayuda internacional

NAIROBI.– El personal médico de la República Democrática del Congo sabe perfectamente cómo contener un brote de ébola. El país enfrentó 17 episodios de la enfermedad en los últimos 50 años y desarrolló experiencia en vigilancia, rastreo de contactos y aislamiento de pacientes. Pero esta vez, según trabajadores sanitarios y organizaciones humanitarias, la capacidad de respuesta quedó severamente debilitada por los recortes de ayuda internacional.

La reducción de fondos de Estados Unidos y otros países occidentales dejó a agencias sanitarias y ONG sin suficiente personal, sistemas de vigilancia ni equipamiento para detectar y contener rápidamente los contagios.

“Antes había recursos disponibles, había organizaciones internacionales que brindaban apoyo”, afirmó Manenji Mangundu, director de Oxfam en el Congo, desde la ciudad de Goma. “Ahora, simplemente no estamos viendo que lleguen los recursos como nos gustaría”, agregó. “Y estamos viendo cómo aumentan los casos. Estamos muy, muy preocupados”.

Un brote de ébola en la República Democrática del Congo se ha extendido a la provincia oriental de Kivu del Sur, en una zona bajo el control de la milicia M23 JOSPIN MWISHA - AFP

La situación empeoró con rapidez. Para el miércoles, la Organización Mundial de la Salud había identificado casi 600 casos sospechosos y 139 muertes, cifras que crecieron abruptamente en apenas unos días. El organismo internacional declaró la emergencia sanitaria mientras las autoridades intentan frenar la expansión del virus.

El brote actual corresponde a la cepa Bundibugyo, una variante para la que todavía no existen vacunas ni tratamientos aprobados, lo que deja a los equipos sanitarios con menos herramientas para contener el avance de la enfermedad. Además, expertos creen que el virus circuló durante semanas antes de ser detectado, en parte porque el personal médico de la provincia de Ituri no reconoció inicialmente los síntomas.

Fuerzas de seguridad llegan al lugar de un incendio en el centro de tratamiento del ébola en Rwampara, Congo Dirole Lotsima Dieudonne - AP

Recorte asistencial

La asistencia estadounidense al Congo cayó drásticamente: pasó de US$1400 millones en 2024 a unos US$21 millones previstos para el año fiscal 2026. El recorte coincidió además con el avance del grupo rebelde M23 en el este del país, una región marcada por décadas de violencia armada e inseguridad.

Atul Gawande, exfuncionario de USAID, sostuvo que programas fundamentales de prevención y rastreo fueron eliminados pese a las advertencias internas. “Nadie es perfecto, pero nuestras inversiones estaban funcionando”, afirmó, al recordar que un brote en 2022 se detectó en menos de 48 horas y provocó solo una muerte. “Ahora vamos muy atrasados; lleva circulando meses o más, y tardaremos el mismo tiempo en responder”.

El Departamento de Estado de los EE.UU rechazó de plano las críticas. “Es falso afirmar que la reforma de USAID haya afectado negativamente nuestra capacidad de respuesta al Ébola”, señaló el vocero Tommy Pigott, quien sostuvo que la respuesta estadounidense ahora es “más alineada y efectiva”. También anunció que Washington financiará 50 centros de tratamiento y que ya movilizó US$23 millones en ayuda bilateral para intentar contener el brote.

Se ven camas de hospital entre los restos de un centro de tratamiento del ébola incendiado en Rwampara, Congo Dirole Lotsima Dieudonne - AP

Las organizaciones humanitarias describieron un escenario mucho más complejo sobre el terreno. CARE informó que perdió casi un tercio de su presupuesto tras los recortes y debió despedir a 36 empleados que hoy podrían participar de la respuesta sanitaria. Su director en el Congo, Amadou Bocoum, explicó que los trabajadores restantes distribuyen desinfectantes, máscaras y consejos básicos de prevención, aunque enfrentan además desconfianza de parte de la población.

El Comité Internacional de Rescate indicó por su parte que cerca del 60% de sus centros de salud en el epicentro del brote cerraron el año pasado por falta de financiamiento, principalmente de Estados Unidos, pero también del Reino Unido y Alemania.

El Dr. Abdou Sebushishe (segundo por la izquierda), asesor principal de salud de International Medical Corps, guía y muestra a los médicos de CBCA Virunga cómo colocarse correctamente el equipo de protección personal desechable proporcionado por International Medical Corps JOSPIN MWISHA - AFP

“El sistema de salud ahora es mucho más frágil”, afirmó Robyn Savage, directora humanitaria global de CARE. “Estamos lidiando con una crisis dentro de una crisis dentro de una crisis” .

¿Qué es el ébola?

El ébola es una enfermedad causada por un grupo de virus conocidos como ortoebolavirus, descubiertos por primera vez en 1976 en los países que hoy se conocen como Sudán del Sur (antes parte de Sudán) y la República Democrática del Congo (antes conocida como Zaire),en una región cercana al río Ébola. La especie más común es el virus de lÉbola de Zaire.

La enfermedad provoca una fiebre hemorrágica especialmente letal, pero el virus, que ha causado más de 15.000 muertes en África en los últimos 50 años, es relativamente menos contagioso que, por ejemplo, el covid-19 o el sarampión.

La cepa Bundibugyo del ébola que causó el brote tiene una tasa de mortalidad media de alrededor del 40%, según la OMS. A diferencia de la cepa Zaire, más común, no existen tratamientos ni vacunas específicos aprobados contra el virus, y la capacidad para realizar pruebas es limitada.

Los expertos han señalado que se están barajando dos posibles vacunas para su uso en el brote, pero que su desarrollo podría llevar entre tres y nueve meses. El brote de la cepa Zaire que se produjo entre 2018 y 2020 en el este de la RDC fue el segundo más mortífero de la historia, con casi 2.300 víctimas mortales.

Agencia AP y diario The Washington Post