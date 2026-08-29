Puerto Quequén financió el arreglo de caminos en sectores anegados que paralizaron el traslado de granos

Con un esquema de financiamiento propio poco habitual, pero forzado por la urgencia del calendario productivo, el Consorcio de Gestión de Puerto Quequén contrató maquinaria pesada para recuperar las condiciones en los caminos rurales del sudeste bonaerense.

La medida buscó liberar la circulación de camiones e insumos en sectores anegados tras las intensas lluvias de las últimas semanas, en un momento cuando confluyen el tramo final de la cosecha gruesa y las labores de la campaña fina.

El foco de los trabajos se concentró a la altura del kilómetro 40 de la ruta nacional 228, en el partido de Necochea. Allí, la acumulación de agua y barro había bloqueado por completo el paso vehicular, afectando incluso a aquellos con doble tracción.

El operativo de Puerto Quequén para destrabar anegaciones incluyó motoniveladoras, retroexcavadoras y camiones volcadores Gentileza

Las tareas requirieron un movimiento de suelo para retirar el barro líquido, drenar cunetas, destapar alcantarillas y consolidar la calzada con arena y tosca. Se trató de una labor ejecutada por una empresa local, en coordinación con el Ente Municipal de Servicios Urbanos y Rurales (Emsur).

El operativo —que incluyó motoniveladoras, retroexcavadoras y camiones volcadores— también comprendió el camino de la Media Agua (kilómetro 25 de la RN 228), los accesos a La Dulce, la calle San Claudio y unos 1000 metros del camino municipal 354, donde se instalaron cañerías para encauzar los escurrimientos entre Ramón Santamarina y La Dulce.

Ante la consulta de LA NACION, el gerente del área operativa del Consorcio, Gustavo Gavilán, confirmó que el deterioro de los accesos paralizó el traslado de granos hacia sus terminales: “Durante muchos días no se pudo sacar la producción, que en definitiva es lo que nos obligó a involucrarnos de lleno”.

Asimismo, la situación llevó a los directivos del puerto “a ir a observar in situ la terrible situación en la que estaban los caminos, donde pudimos constatar también la desesperación lógica de los productores”, agregó Gavilán. De esos encuentros participaron los referentes del agro Gastón Fernández Palma, Carlos Chapar, Martín Biscaysaque, Heber Giaccio, Fermín Morel, Agustina Balsategui y Marcelo Rivada.

Respecto al carácter de la medida, Gavilán remarcó que el auxilio continuará si las condiciones meteorológicas se mantienen adversas: “Los fuertes temporales de lluvia y viento provocaron inundaciones serias. Si esto continúa, como gestión portuaria estaremos colaborando nuevamente, nos comprometimos cara a cara con los productores”.

Puerto Quequén coordinó los trabajos con productores, entes locales y provinciales Gentileza

Sobre si Puerto Quequén formalizará la asistencia en sus cuentas, el gerente señaló: “Si bien no está contemplado actualmente, podríamos evaluar una excepción y direccionarle un presupuesto al sector. Pero para que eso tenga asidero nos tendremos que poner de acuerdo con los actores que forman parte del Consorcio, debe ser unánime”.

“Estamos en contacto permanente con Vialidad e Hidráulica provincial y con el Ente Vial del municipio, la coordinación de estos trabajos es un pedido de la asamblea conformada por los productores agropecuarios”, destacó Gavilán.

De cara a los próximos meses, el clima sigue siendo la principal incertidumbre para la logística agropecuaria en el sudeste bonaerense. “Hoy está instalado El Niño, cuyas lluvias constantes provocan tremendas anegaciones. Una vez que pase veremos qué nos depara lo estrictamente climático, pero preferimos no adelantarnos”, consideró Gavilán.

“Planificamos para prevenir y para que los cuellos de botella impacten lo menos posible en nuestra operatoria diaria; entonces colaboramos con el sector agropecuario ante la emergencia hídrica, pero también reparamos el pavimento en los accesos primarios y lindantes al puerto, esa es nuestra impronta”, recalcó el gerente.

Contraste con exportaciones récord

Según registros del propio consorcio, Puerto Quequén viene desde 2025 con “cargas históricas”, y en el primer semestre de este año ya movilizó más de 154 buques y más de 3,7 millones de toneladas de granos. La continuidad de esos volúmenes y un eventual récord a fin de año depende del estado de los accesos terrestres a las terminales.

Sin embargo, la falta de mantenimiento de la red vial se extiende en distintas zonas productivas bonaerenses, mientras el sector acumula sentencias judiciales en varios puntos de las rutas nacionales.

Todo esto, en un contexto de repliegue de la inversión de la obra pública. Una investigación de LA NACION dio cuenta de que el Estado recaudó más de $1,5 billones para infraestructura vial, pero ejecutó apenas una cuarta parte. El propio Gobierno admitió el uso de esos fondos para cubrir otros fines del Tesoro. Además, el Poder Ejecutivo traspasó rutas nacionales a las provincias y avanza en la concesión de más de 3900 kilómetros.