La secretaria de Agricultura de los Estados Unidos, Brooke Rollins, efectuó este martes declaraciones sobre el estatus sanitario de la carne argentina en relación con la fiebre aftosa. El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, rechazó de manera inmediata esas afirmaciones. El intercambio se produce en un contexto de posibles negociaciones para aumentar las compras del producto por parte del mercado norteamericano. El Gobierno nacional, hasta el momento, mantiene silencio sobre el asunto.

Qué dijo la secretaria de Agricultura de EE. UU. sobre la carne argentina

La controversia comenzó con una declaración de la funcionaria estadounidense. Brooke Rollins afirmó que la Argentina “enfrenta un problema de fiebre aftosa”. Sus palabras surgieron durante una entrevista con la cadena CNBC. En ese marco, señaló que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) debe “garantizar la seguridad” de su propia industria ganadera si se concreta un incremento en las importaciones de producto argentino.

La secretaria Brooke Rollins afirmó que la Argentina “enfrenta un problema de fiebre aftosa” Evan Vucci - AP

Rollins también intentó minimizar el impacto de un eventual acuerdo comercial. Dio a entender que el volumen de carne que se compraría a la Argentina “no será mucho”. Precisó que el mercado estadounidense consume 12 millones de toneladas anuales y produce 10 millones de ellas en su propio territorio.

“Estamos en primera línea. Nos aseguraremos de que nuestra industria ganadera esté protegida. Este es un mercado con muchos matices y muy complejo. Avanzamos en todas las direcciones posibles para asegurar un buen futuro para los ganaderos”, expresó Rollins.

La respuesta del campo argentino

Desde el sector agropecuario local, la reacción fue contundente. El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, calificó los dichos de la funcionaria norteamericana como faltos de argumentos válidos. Desde Jujuy, donde realizaba una visita con la Mesa de Enlace, Pino dialogó con LA NACION y aseguró que Rollins “antes de hacer una declaración de este tono debería interiorizarse”.

Nicolás Pino aseguró que los dichos de la funcionaria estadounidense “carecen de argumentos válidos” Camila Godoy

El dirigente ruralista aportó datos concretos para refutar la afirmación sobre la aftosa. “Gracias a Dios, no tenemos un brote desde 2006 ni ninguna denuncia al respecto. La Argentina decidió seguir vacunando preventivamente por una cuestión de precaución, porque no queremos volver a caer en lo mismo”, explicó. Pino consideró que la secretaria norteamericana realizó “una declaración a las apuradas, sin tener conocimiento del tema”.

El titular de la SRA contextualizó la relación comercial existente. “La Argentina le vende un cupo de 20.000 toneladas sin aranceles a Estados Unidos, y otro tanto más con aranceles. No es que se trate de un nuevo mercado, sino que simplemente se aumenta el volumen de venta. Por eso, la preponderancia del comentario de la señora es rara”, detalló.

El presidente de la SRA recordó que el país vacuna de manera preventiva como precaución [e]MARTIN ZABALA - XinHua

El origen de la controversia: la propuesta de Trump

Las declaraciones de Rollins son la consecuencia de una serie de eventos que comenzaron con una propuesta del propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El mandatario deslizó que su administración podría comprar más carne a la Argentina como una estrategia para bajar los precios del producto en el mercado interno.

Esta sugerencia presidencial activó las alarmas en el sector ganadero local estadounidense. La Asociación de Ganaderos de Estados Unidos (USCA) advirtió que una intervención del gobierno federal de esa naturaleza podría generar volatilidad en los mercados de ganado. Según la entidad, esa situación perjudicaría a los productores locales.

La propuesta de aumentar la importación fue originalmente del presidente Donald Trump

Frente a este escenario, Pino interpretó las palabras de Rollins como un mensaje de política interna. “Me pareció una frase que carece de rigor. Pareciera que le estaba hablando a los propios, a los farmers americanos, como un modo de decir: ‘esto va a pasar pero vamos a prestar especial atención y vamos a ser cuidadosos’”. El dirigente recomendó prudencia antes de sacar conclusiones. “Fue más que nada una declaración política. Hay que ser un poco pacientes para ver, justamente, la letra de este acuerdo bilateral”, finalizó.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Mariana Reinke.