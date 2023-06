Quejas por el retraso de las obras en una “ruta de la muerte”

escuchar

Cada vez que la productora agropecuaria Alejandra Chiessa tenía que viajar desde Moquehuá, partido de Chivilcoy, a Buenos Aires para continuar con su tratamiento contra el cáncer, planificar el traslado era una odisea. Tenía terror de no poder llegar a tiempo ante la posibilidad de que la ruta 5 estuviera cortada por un nuevo accidente de tránsito o de convertirse ella misma en víctima de una tragedia.

“Algo que debería generar más miedo que el vencimiento del cáncer termina siendo un proceso más complicado debido al simple hecho del traslado. Para mí, no tiene ninguna relación de sentido, ya que el traslado debería ser algo sencillo y la preocupación debería centrarse en el cáncer en sí”, comenta la productora. Y añade: “Todo eso me provoca mucha indignación y es por eso que me enfurece, porque he superado dos cánceres y no puedo creer que aún no se haya resuelto el problema de la ruta”.

Es así como Chiessa se unió a otros productores, líderes políticos y vecinos de la localidad bonaerense de Chivilcoy y ciudades cercanas para exigir respuestas sobre las demoras en las obras de la Autovía 5 en el tramo que une Mercedes y Suipacha, en donde se trabaja en duplicar la calzada. Esto es entre los kilómetros 104 y 124.

Vecinos autoconvocados y dirigentes políticos piden terminar la autovía 5

También reclaman la falta de cumplimiento de la licitación para la construcción del tramo Suipacha a Chivilcoy, que debería haberse llevado a cabo en el primer trimestre del año. Vecinos y productores denuncian que prácticamente ocurre un accidente por día. Por esa razón, para visibilizar la problemática realizaron varias movilizaciones, la última el 1° de mayo.

“Sobran fotos de los políticos con las máquinas, lo que no se ven son resultados, y eso es lo que necesitamos nosotros, porque esta es literalmente la ruta de la muerte. Es hora de que la gente se preocupe por lo importante, y los políticos solucionen con obras cosas que se pueden solucionar fácilmente con voluntad política”, señaló la productora.

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, recorrió en enero pasado el inicio de obra de la construcción de la nueva autopista sobre la ruta nacional 5 Ministerio del Interior

Este corredor nacional nace en Luján y termina en Santa Rosa, La Pampa, abarcando 545 kilómetros de los cuales solo 40 son autovía. Los vecinos aseguran que es una obra que desde 2003 la vienen “anunciando y reanunciando” y que para 2012 la ruta ya debería haber pasado por Chivilcoy y llegar hasta 9 de Julio, que son 100 kilómetros más.

Sin embargo, recién durante el gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires se logró habilitar el tramo Luján-Mercedes. En tanto, desde hace meses que los productores reclaman que “esperan el avance de al menos los 20 kilómetros hasta Suipacha.

“Esta región ha contribuido con impuestos y retenciones más que suficientes para financiar la construcción de una autopista, pero lamentablemente las obras nunca se concretaron”, expresó Eduardo Falcone, vecino de la localidad y dirigente político del MID Chivilcoy.

Destacó que, además de que son necesarias para la protección de la vida, son obras “muy importantes” para el desarrollo productivo. “Es un corredor que atraviesa toda la provincia de Buenos Aires y llega hasta Santa Rosa, una de las regiones más productivas de nuestro país”, remarcó. Señaló que también piden que “inmediatamente” sigan licitando las obras de la autovía hasta Santa Rosa.

El 1° de julio del año pasado, este medio había informado respecto de que unas 800 personas, entre productores agropecuarios y vecinos en general, se habían juntado en la rotonda de las rutas nacionales 5 y provincial 30, en cercanías de la localidad bonaerense de Chivilcoy, con el mismo reclamo porque la gran mayoría de los accidentes se da entre Suipacha y Chivilcoy.

En esa ocasión, en el Ministerio de Obras Públicas dijeron a LA NACION que bajo el gobierno anterior se había adjudicado un tramo mediante el sistema de Participación Público Privado, pero las inversiones y la ejecución de las obras “fueron mínimas”, inferiores al 2%. Como resultado, se tuvo que reiniciar el proyecto y convocar a una nueva licitación, siendo la Unión Transitoria de Empresas conformada por Vial Agro SA y CPC SA la ganadora. Esta nueva obra comprendería esos 20 kilómetros, y se estimaba una inversión de $4300 millones.

Según prometieron a mitad del año pasado, las obras iban a comenzar en los siguientes 60 días. En tanto, indicaron que estaba próximo a realizarse el llamado a licitación de un nuevo distribuidor en Mercedes.

Ante una nueva consulta de este medio, desde esa cartera informaron que en enero de 2023 Vialidad Nacional dio inicio a dicha obra entre el km 104 y el km 124, que representa una inversión superior a los $10.927 millones por parte del gobierno nacional.

Los trabajos actuales son: ejecución de alcantarillas en colectora derecha e izquierda, en lado izquierdo del futuro distribuidor (progresiva 12+760), y en la calzada principal derecha; limpieza de terreno en el sector de la futura colectora izquierda; reparación de base asiento de terraplén; carga de terraplén y ejecución de subrasante.

En segundo lugar, indicaron que se licitó la obra de la nueva travesía urbana de Mercedes y la construcción de la autopista de la ruta 5 entre el final del distribuidor de la ruta provincial 41 (Km 96,3) y el Km 104, la cual se adjudicó a la UTE conformada por CPC SA y Vial AGRO SA.

“Allí se ejecutarán dos distribuidores que coinciden con los accesos sur y norte a la ciudad de Mercedes. Su ejecución, que contempla una inversión superior a los $6281 millones por parte del gobierno nacional, incrementará la seguridad vial en toda la zona, en un plazo de 24 meses de obra a partir de su inicio. El próximo paso es la firma del contrato para dar inicio a la obra”, precisaron.

Por otro lado, en el Ministerio aseguraron que se encuentra próxima a ser licitada la obra correspondiente a la construcción de una variante a la ciudad de Suipacha (Km 124-Km 129,5). “La ejecución de esta obra, a lo largo de 5,5 kilómetros, permitirá desviar el tránsito de camiones y vehículos de carga por fuera del área urbana”, expresaron.

Por último, en julio de 2022 comenzó la obra de repavimentación de la ruta 5 entre las ciudades de Trenque Lauquen y Pellegrini.