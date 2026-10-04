Querían lograr un trigo con alto contenido de fibra y en la edición génica encontraron la solución

CÓRDOBA.- Neocrop Technologies, compañía chilena de biotecnología agrícola que tiene una alianza con el semillero argentino Buck Semillas, completó el cierre final de su ronda semilla por US$2,75 millones. Lo lidera Zentynel, fondo especializado en biotecnología con base en Estados Unidos y la última incorporación fue CITES (es la primera inversión del fondo argentino en una startup chilena).

La ronda inclyó también a Sudlich Capital, fondo de venture capital del sur de Chile que acompañó a la empresa como su primer inversor desde etapa pre-semilla y que realizó una inversión de seguimiento/follow on; además del Grupo Inder y Carozzi Ventures.

La empresa cuenta con la aprobación de autoridades chilenas y argentinas para desarrollar el primer trigo editado genéticamente en la Argentina con alto contenido de fibra, con un aumento entre cinco y diez veces, lo que representa mejoras para la salud.

Ensayos de campo con trigo editado en temporada 2025/26 en Chile.

La edición génica no es transgénica, es decir no introduce un gen externo y acelera los tiempos para lanzar un producto; lo que hace es cortar caracteres de interés y hacer pequeños ajustes en el ADN de la planta.

Tras la entrada de Zentynel como inversor, Neocrop configuró un modelo comercial más focalizado: priorizar los desarrollos con una ruta más avanzada hacia el mercado y avanzar desde las semilleras hacia las Consumer Packaged Goods (CPG) mediante esquemas de codesarrollo, licenciamiento e integración comercial.

El eje común del portafolio es mejorar la nutrición desde la genética misma, sin necesidad de cambios en los hábitos de consumo, y complementar ese foco con rasgos que permitan una producción agrícola más sostenible.

Con la incorporación de CITES la empresa dijo que buscaba consolidar su foco en el Cono Sur, para desde ahí expandirse al resto del continente. José María Rodríguez, socio del fondo, señala: “Neocrop representa hitos importantes para CITES y nuestra estrategia en la región: es nuestra primera inversión en Chile y la primeraen etapa semilla de nuestro nuevo fondo, CITES II, que nace con una estrategia regional enfocada en Latinoamérica y el Caribe”.

Ensayos de campo con trigo editado en temporada 2025/26 en Chile.

Plantea que hace más de una década que desde el fondo trabajan para “transformar ciencia disruptiva en negocios globales”. En esa línea, añade que encontrarse con compañías como Neocrop, “surgidas y desarrolladas en la región, es también una muestra de cuánto ha evolucionado el ecosistema Deep Tech latinoamericano. Con CITES II queremos acompañar esa evolución; no sólo construyendo compañías desde etapas muy tempranas, sino también aportando capital y capacidades a compañías en etapa semilla y pre-Serie A con el potencial de convertirse en líderes globales”.

Los recursos de la ronda financiarán el escalamiento hasta fase comercial del trigo editado alto en fibra, y a fase pre-comercial otros proyectos del portafolio. Esto implica un aceleramiento en las validaciones agronómicas e industriales con molineros, en las estrategias regulatorias y de propiedad intelectual, nuevas asociaciones y el desarrollo comercial en nuevos mercados de interés.

En paralelo, la compañía reforzó su estructura para ejecutar ciencia, operaciones y negocios en una etapa de mayor madurez.

Daniel Noero, cofundador de la empresa, subraya con esta ronda buscan “convertir el capital en productos beneficiosos para los consumidores mediante tecnologías disruptivas, y por supuesto, logrando un retorno escalable que permita seguir desarrollando nuevas soluciones. En ag-biotech, una innovación demuestra su valor cuando cruza el laboratorio, el campo, la regulación y la industria hasta llegar al mercado. Esta nueva etapa nos permitirá acelerar ese recorrido desde el conosur hacia cadenas alimentarias globales”.