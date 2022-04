Quiénes son las mujeres detrás del tractorazo del próximo sábado a Buenos Aires

Con la consigna de que “El campo se une al reclamo del pueblo” y a solo cinco días de la marcha, productores autoconvocados que organizan el tractorazo a la ciudad de Buenos Aires para el próximo sábado trabajan en los últimos detalles de la protesta.

Aunque hasta ahora la Mesa de Enlace como tal no sería parte, son muchas las asociaciones, sociedades rurales y gente de campo del interior del país que dirán presente en la movilización, entre ellas cientos de mujeres rurales que buscan darle otro color a la protesta.

Al igual que el 9 de julio pasado en San Nicolás, donde hubo una masiva movilización de más de 65.000 personas, la idea es que no haya escenarios, tan solo un pequeño carretón, en donde puedan mostrar “la verdadera batalla que la Argentina debe ganar: la cultural, es por ahí donde el país va a salir adelante”.

Así lo vive y lo siente Lorena Zanini, tercera generación de productores agropecuarios de la zona de Amstrong y Cañada de Gómez, al sudoeste de la provincia de Santa Fe. Es una de las mujeres que también está al frente de la movilización. Una de las cosas de las que se encarga es de conseguir fondos y donaciones para afrontar los gastos del traslado en carretones de los tractores que, según indicó, son muy altos.

“Queremos transmitir otro mensaje a la sociedad, esto es una batalla cultural. El campo no es lo que se muestra, te miran con ojos de millonaria, sin embargo solo somos gente honesta que trabaja y produce, esa es nuestra verdadera identidad”, dijo a LA NACION.

“Esta marcha no tiene nada de político. Desde el campo queremos decir que no hay futuro como país si no hay educación y Justicia y, solo respetando la Constitución Nacional y con los chicos en las escuelas, podremos ganar esta batalla”, agregó.

En este contexto, remarcó que desde hace más de 20 años que “el sector viene aportando al Estado, arriesgando su capital, sin embargo lo que aporta no se ve reflejado” en rutas y caminos rurales, en educación, en salud: “Por eso decimos basta, porque lo que nos dejaron nuestros abuelos lo vamos a defender a muerte. No vamos a aflojar”.

Según contaron los organizadores, ya son más de 200 las entidades y asociaciones ligadas al sector agropecuario que se adhirieron a la movilización que comenzará a las 8, en el cruce de la ruta nacional 8 y 193. Allí estarán durante dos horas y media para esperar la llegada del resto de los participantes, luego a las 10 y 30, iniciarán su marcha hacia la ciudad de Buenos Aires. En horas del mediodía, contaron se unirán a los tractores que estarán aguardando en avenida Del Libertador y Udaondo, para así partir en forma conjunta y en caravana por avenida Del Libertador hasta la Plaza de Mayo, en donde estiman arribar alrededor de las 15.

Plano de Recorrido #23A 🇦🇷



-BASTA DE IMPUESTOS

-RESPETO POR LA CONSTITUCIÓN

-BAJEN EL GASTO PÚBLICO

-CUIDAR LA REPÚBLICA

-RETENCIONES CERO.



Sumá tu consigna ⬇️ pic.twitter.com/MXOT32DdS2 — Autoconvocados del campo (@autoconvDelCamp) April 17, 2022

Micaela Díaz, productora en la zona de Cuyo y delegada del distrito 12 (Mendoza y San Juan) de la Sociedad Rural Argentina (SRA), es otra de las mujeres que ayuda a que la movilización sea exitosa. Para Díaz, el panorama que se vive en su región es crítica y es por eso por lo que también estarán el próximo sábado en Buenos Aires.

“Sin previsibilidad no se puede planificar y el productor no sabe si invertir. El daño que se le hace es altísimo y va en detrimento del propio país. El pedido generalizado en todo el país es no solo para terminar con este maltrato a las economías regionales, sino también es por el trabajador que no llega a fin de mes, y que ve deshacer sus ingresos en las góndolas. Desde el jueves, partiremos en caravana hacia CABA, comprometidos en defender la causa que es defender la Patria”, indicó.

Para Micaela Díaz, delegada del distrito 12 (Mendoza y San Juan) de la Sociedad Rural Argentina (SRA), “sin previsibilidad no se puede planificar y el productor no sabe si invertir"

En este contexto, contó la situación de angustia y desesperación que viven los productores en la región. “Tanto en San Juan como en Mendoza se está atravesando una crisis hídrica histórica. Puntualmente en San Juan, las distintas producciones agrícolas están sufriendo los embates de la sequía y la desidia del gobierno provincial. La gente está enardecida por la crisis hídrica. No se han hecho las obras durante años y, por la falta de mantenimiento de los canales de riego, el hecho de que casi la mitad no se impermeabilizaron y ahora el agua no llega, repercutiendo en una gran pérdida de productividad. A esto se le suma una alta carga impositiva”, apuntó.

Para la productora, es esencial que se baje el gasto público y que el “Gobierno termine con la pretensión de morigerar la inflación atacando la exportación, medio importantísimo para que ingresen al país los benditos dólares”.

Otra de las caras femeninas de la planificación de la protesta es la de Maribi Canna, una tambera de la zona santafesina de San Jorge, que coincidió que esta marcha es “para decirle al Gobierno basta de tantos impuestos al sector que más produce del país”.

“Siempre el más perjudicado es el campo. El Gobierno debe entender que no somos formadores de precios. Ahora, en vez de poner nuestra energía en producir, debemos dejar de trabajar para salir a defendernos. Lo nuestro es producir. No son solo las retenciones, estamos cansados de producir y que el Estado, cuando tiene problemas, siempre busque una solución imponiendo y atacando al campo como último recurso”, concluyó.