Reforma laboral: el campo celebró la aprobación en Diputados y habló de un “paso necesario” para generar empleo genuino

El campo expresó su satisfacción tras la aprobación en la Cámara de Diputados de la Ley de Modernización Laboral, en una sesión que se extendió hasta la medianoche y estuvo atravesada por un paro general dispuesto por la CGT y distintos sectores gremiales. El proyecto obtuvo 135 votos a favor, 115 en contra y ninguna abstención, y ahora deberá volver al Senado —que ya le había dado media sanción— para ratificar la eliminación del artículo que proponía reducir los salarios durante las licencias médicas. En las principales entidades agropecuarias destacaron la decisión del Congreso y consideraron que la norma representa un avance hacia un marco laboral más previsible y adaptado a la realidad productiva del interior. Si bien reconocieron que los cambios no tendrán efectos inmediatos, coincidieron en que se trata de una señal política relevante.

En esa línea, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, afirmó a LA NACION: “Estamos satisfechos de que el Congreso haya estado a la altura de la situación. Entendemos que hacía y hace falta reformas de leyes que ya llevan casi 50 años”.

Sostuvo que el Poder Legislativo “marcó una madurez en un intento de cambio de una legislación laboral que no prosperó en gobiernos anteriores”. “Y ahora, después de mucho insistir, el Gobierno logra proponer este cambio que se adapta a la situación real del trabajador de hoy”, destacó.

Pino remarcó que el proceso legislativo aún no concluyó: “Ahora hay que esperar que vuelva al Senado nuevamente. Los efectos no serán automáticos. Viene por delante un camino virtuoso pero el cambio no va a ser inmediato porque si se aprueba esta nueva ley laboral, mañana no va a haber una explosión de trabajadores que van a pasar a estar en blanco. Será paulatino, hay que tener paciencia para que ese proceso madure, se desarrolle y que sea efectivo”.

El dirigente también recordó que la SRA participó activamente en la discusión del proyecto. “En su momento, la Rural colaboró también en la reforma laboral, codo a codo con funcionarios y legisladores, aportando”, señaló. Aclaró que el campo cuenta con una dinámica particular a través de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, pero indicó que realizaron propuestas para modificar aspectos vinculados al peón rural.

“De las seis a ocho propuestas que hizo nuestra entidad, todas fueron incluidas en el proyecto. Desde siempre la Rural insiste en que hace falta una reforma laboral”, enfatizó.

En Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), su presidente Carlos Castagnani también celebró la votación. “Veníamos pregonando desde hace años la necesidad de una reforma laboral profunda y moderna. Expusimos nuestra postura en el Congreso de la Nación Argentina con datos concretos y con la realidad del interior productivo sobre la mesa”, sostuvo.

Castagnani cuestionó el esquema vigente hasta ahora. “La ley vigente mostraba resultados evidentes: una creciente industria del juicio y casi un 50% de trabajo marginal, algo que perjudica tanto al empleador como al trabajador”, afirmó.

A su entender, el nuevo marco normativo permitirá ordenar la relación laboral. “Esta nueva normativa viene a ordenar, dar previsibilidad y permitir que la relación laboral se desarrolle dentro de la legalidad. Y eso no es un beneficio para una sola parte: es un derecho que la legislación anterior, en los hechos, le estaba quitando al trabajador al empujarlo a la informalidad”, dijo.

“Por eso, en CRA acompañamos esta reforma, convencidos de que es un paso necesario para generar empleo genuino en todo el país”, agregó.

También desde el cooperativismo celebraron la media sanción. Lucas Magnano, titular de Coninagro, señaló: “Desde nuestra entidad, destacamos la aprobación en la Cámara de Diputados de la Ley de Modernización Laboral y del capítulo del Régimen de Incentivo a Medianas Inversiones (RIMI)”.

Para Magnano, “avanzar hacia un marco normativo moderno es clave para fomentar el empleo formal, la competitividad y el desarrollo productivo en todo el campo argentino”.

En la misma línea se pronunció el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA): “Celebramos la aprobación en la Cámara de Diputados de la Ley de Modernización Laboral y del capítulo del RIMI”.

La entidad destacó que logró incorporar propuestas vinculadas al capítulo de inversiones. “El CAA ha podido introducir elementos claves en el capítulo RIMI para alentar nuevos procesos de inversión en todo el agro, en especial para productores agropecuarios que podrán invertir en riego agrícola y en ganadería, así como cómputos de IVA para industrias como la avícola o porcina”, indicó.

Además, anticipó que continuará trabajando en la reglamentación. “Seguiremos trabajando en buscar incluir elementos clave del resto de las empresas del agro y en una reglamentación que logre plasmar en términos prácticos los nuevos elementos que surgen de la ley tanto en la parte laboral como el capítulo de inversiones”, señaló.

El Comité PEP (Productores-Emprendedores-PyMEs) también respaldó la iniciativa. “Entendemos que la aprobación de la reforma laboral marca el inicio de un proceso histórico que comienza a revertir décadas de distorsiones que llevaron a la Argentina a altos niveles de desempleo, informalidad y pobreza”, afirmaron.

Agregaron: “Con el impulso del mundo productivo y empresarial, se abre una etapa nueva donde, de manera gradual pero sostenida, podremos recuperar empleo genuino, inversión y oportunidades reales para millones de argentinos”.

“Desde PEP hemos acompañado este camino aportando ideas y propuestas —a veces en el frente, otras en la retaguardia— con la convicción de representar a grandes empresas, PyMEs, emprendedores, productores agropecuarios, autónomos y todos los que arriesgan para producir”, señalaron.

Y concluyeron: “El desafío recién empieza, pero creemos que el empleo nace de la producción, y la producción nace cuando al que invierte y trabaja se le permite crecer. Acá estamos. Siempre construyendo para la Argentina productiva”.

Ejes del proyecto

Para el abogado Ingacio Forconi, uno de los fundamentos centrales de la modernización es la “reducción de la conflictividad judicial”. Explicó que en el sector agropecuario, donde predominan explotaciones medianas y pequeñas, “un juicio laboral puede comprometer seriamente la continuidad productiva de una empresa familiar”.

Específicamente al régimen de trabajo agrario, dijo, “los cambios proyectados no implican una pérdida de derechos ni una precarización del empleo rural, por el contrario, buscan actualizar herramientas jurídicas para que reflejen con mayor fidelidad las características propias de la actividad”.

“La estacionalidad de las campañas, la dependencia de factores climáticos y la necesidad de mano de obra intensiva en determinados períodos requieren instrumentos flexibles que permitan formalizar esas relaciones laborales sin distorsiones”, indicó.

“La posibilidad de perfeccionar las modalidades de contratación temporaria o discontinua, adecuándolas a los ciclos productivos, puede contribuir a reducir la informalidad que aún persiste en diversas economí­as regionales. Facilitar la registración en contextos de alta rotación estacional no significa desproteger, sino incorporar al sistema a trabajadores que hoy muchas veces quedan al margen de la seguridad social", agregó.

Por último, destacó que el campo necesita inversión constante en maquinaria, tecnología e infraestructura y que cada decisión productiva se planifica a largo plazo y bajo riesgo climático y financiero.

“Si el marco laboral acompaña esa realidad con mayor claridad normativa y menor incertidumbre judicial, el impacto se traduce en más empleo formal, más productividad y mayor competitividad internacional. La modernización también representa una oportunidad para el trabajador rural. Un esquema que incentive la formalización amplía el acceso a cobertura médica, aportes jubilatorios y protección social. La estabilidad normativa favorece relaciones laborales más transparentes y previsibles. No se trata de elegir entre derechos y producción, sino de comprender que ambos pueden y deben fortalecerse mutuamente. La actualización normativa también favorece el arraigo rural y el desarrollo de las comunidades del interior”, cerró.