Reforma laboral: fuerte respaldo de la agroindustria al proyecto enviado al Congreso y a la inclusión del RIMI

Después de que el presidente, Javier Milei, firmara el proyecto de modernización laboral que el Gobierno enviará al Congreso, la agroindustria celebró la iniciativa y destacó la inclusión del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI).

Una de las primeras entidades en manifestarse fue el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), desde donde expresaron su acuerdo y beneplácito por la iniciativa oficial, que incorpora además el capítulo del RIMI. Este punto, remarcaron, fue impulsado por la entidad “desde sus orígenes” y forma parte de un proceso de gestiones y consensos con el ministro Luis Caputo, autoridades del Ministerio de Economía, el Consejo de Mayo y la senadora Carolina Losada, que finalmente permitió su inclusión en el proyecto que llegará al Congreso.

“El proyecto de modernización laboral y el RIMI van a generar un efecto positivo en las inversiones, el empleo, la producción y las exportaciones agroindustriales en una cifra incremental de alrededor de 15.000 millones de dólares, así como beneficios para productores agropecuarios. Trabajaremos en el Senado para lograr que se avance y se adopten mejoras para lograr la plena competitividad y haremos aportes para que el RIMI alcance a todo tipo de empresa agropecuaria y agroindustrial”, señaló Gustavo Idígoras, presidente del CAA.

Gustavo Idígoras, presidente del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) Rocío Forte / Pukén

Por otra parte, el presidente de la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), Diego Cifarelli, también celebró el envío del proyecto al Congreso. Para el dirigente, la modernización laboral representa “un paso estratégico” en la búsqueda de reformas estructurales capaces de habilitar condiciones de crecimiento sostenido y generación de empleo.

Cifarelli destacó especialmente la incorporación del capítulo RIMI dentro del paquete legislativo. Subrayó que la agroindustria trabajó con las autoridades “con la plena convicción de que generará más inversiones en el sector, más producción y agregado de valor, y con ello más empleo e ingresos de divisas para la economía”.

En las últimas semanas, el debate por la reforma laboral volvió a ocupar un lugar central en la agenda política y empresaria, impulsado por la intención del Gobierno de acelerar medidas orientadas a mejorar la competitividad y atraer inversiones.

Dentro del sector agroindustrial, distintas cámaras vienen reclamando desde hace años reglas más modernas para las contrataciones, menores niveles de litigiosidad y mayor previsibilidad para los proyectos productivos, argumentos que ahora se alinean con el paquete enviado por el Poder Ejecutivo.

Diego Cifarelli, presidente de la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM) Bolsa de Cereales de Buenos Aires

Las Bolsas de Cereales del país también valoraron la iniciativa y la consideraron un paso muy positivo y necesario para fortalecer la competitividad de la economía argentina. Destacaron especialmente la inclusión del RIMI dentro del Proyecto.

“Desde las entidades se considera que este régimen constituye una herramienta clave para generar mejores condiciones de inversión en el sector agropecuario, promoviendo el crecimiento productivo, la incorporación de tecnología y la ampliación de la capacidad instalada. Del mismo modo, el proyecto de modernización laboral es interpretado como un avance relevante para contar con un marco normativo más moderno y adecuado para la generación de empleo formal, al tiempo que contribuirá a reducir los niveles de informalidad en el mercado de trabajo", señalaron. El documento lo firmaron la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca, Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Bolsa de Cereales de Córdoba, Bolsa de Cereales de Entre Ríos, Bolsa de Comercio de Chaco, Bolsa de Comercio de Rosario y Bolsa de Comercio de Santa Fe.

El respaldo de las entidades del sector se suma al clima de expectativa que generó la decisión del Gobierno de incluir al RIMI, un régimen que en otras oportunidades había sido muy discutido. Ahora, la atención del sector está puesta en el Senado, donde comenzará el debate y donde las entidades aseguran que buscarán introducir mejoras técnicas sin alterar el espíritu de la iniciativa oficial.

Adorni

“El Presidente de la Nación firmó hace unos instantes el proyecto de modernización laboral que se enviará inmediatamente al Congreso de la Nación. El mismo representa la transformación más grande de la historia argentina en materia laboral”, escribió Adorni en su red social X.