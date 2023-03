Dólar malbec: críticas y escepticismo en Mendoza por el tipo de cambio diferencial para el vino que anunció Massa

escuchar

MENDOZA.- Finalmente se develó el misterio: el ministro de Economía, Sergio Massa, decidió participar este sábado del desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), un evento oficial clave de la Fiesta Nacional de la Vendimia, en la tierra “del sol y del buen vino”, en medio de una baja cosecha y una crisis sin precedentes. Sin embargo, las expectativas que generó en el sector cuando subió al escenario, se diluyeron tras anunciar créditos especiales y un dólar diferencial para la actividad a partir del 1° de abril. Fue en ese instante que la incertidumbre se apoderó de los productores y bodegueros.

En primer lugar, porque no dio precisiones de valores y plazos de permanencia de la medida cambiaria, y en segundo orden, debido a que se trató de una promesa ya comunicada con anterioridad y que sólo duraba un mes. Así, lo expuesto por Massa no hizo más que generar preocupación y desconcierto en la industria. Es más, una vez concluido el acto, el tigrense se mostró ofuscado cuando se lo consultó sobre los alcances de su propuesta y el valor que tendrá ese dolar. “No jueguen a la lotería con el trabajo de la gente”, se despachó el ministro.

“No quedó nada en claro sobre cómo será ese dólar malbec, que ya fracasó a fines del año pasado. En realidad, fue la repetición de un anuncio, y no sabemos cuánto durará. Tememos que sea literalmente humo. Parecen todas mentiras”, se quejó José, un productor sanjuanino que se hizo presente en los eventos vendimiales, quien pidió no sólo mejorar el tipo de cambio para el sector de manera sostenida, durante todo el año, “ya que el vino se vende en el mundo los 365 días”, recordó, sino que solicitó mayores inversiones en materia hídrica.

En tanto, desde la cartera económica mendocina se lamentaron de las pocas precisiones que dio Massa. “Es una vergüenza que el ministro llegue sin dar detalles y especificaciones del alcance del nuevo dólar para la vitivinicultura. No se puede desconocer tanto la actividad e improvisar así. Es ofensivo no dar certezas”, indicaron a LA NACION.

Luego de efectuar los anuncios frente a funcionarios, empresarios y viñateros, el ministro tuvo un intercambio con la prensa, evitando dar mayores explicaciones sobre el ahora denominado “dólar malbec”.

“No hay que ponerle un nombre marketinero porque en lugar de resolver problemas se termina lastimando la herramienta. Se trata de un mecanismo de liquidación de exportaciones que permita garantizar una mayor competitividad del sector. Estamos poniendo en el mismo complejo agroexportador del sector de lo que ustedes denominan soja, a las economías regionales”, explicó Massa, y sumó: “El ingreso y la salida de divisas lo vamos a coordinar con la Coviar en los próximos 20 días”.

“Mayores certezas”

Desde la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas (Acovi) también se mostraron sorprendidos por la poca claridad de lo propuesto por Massa. “Faltan precisiones y mayores certezas sobre cómo funcionará ese mecanismo diferencial para el sector. Es importante conocer los valores y los plazos; incluso no tiene sentido si sólo es por seis meses”, comentó Fabián Ruggeri, titular de la entidad.

En este sentido, el gobernador Rodolfo Suarez (UCR), también se refirió al anuncio. “Tenemos que esperar los 20 días que dijo. Vamos a trabajar con él en las peticiones que hemos hecho. El reclamo que hacemos en cuanto a la diferenciación del dólar es que tengamos un dólar más productivo para la economía regional, no solamente para la vitivinicultura, sino para otros productos mendocinos”, señaló el gobernador, que reclamó que ese dólar “se sostenga en el tiempo”.

Los productores reclaman precisiones al Gobierno Marcelo Aguilar

En tanto, Patricia Bullrich, presidenta del PRO, señaló que “por ahora las medidas son abstractas”. Y disparó: “Hay que concretar, las cosas empiezan a verse cuando se concretan”.

También el senador nacional y precandidato a la gobernación, Alfredo Cornejo, cuestionó lo expuesto por Massa. “El dólar dice que empieza a regir desde el 1° de abril, pero no se dice qué valor, por cuánto tiempo. Es un anuncio muy pobre que puede ser mucho humo como los anuncios anteriores de ayuda a los productores, necesitamos un dólar competitivo siempre”, cerró Cornejo.

Previo al anuncio sobre el dólar, Massa había manifestado que ampliará con más de 500 millones de pesos la asistencia para los productores vitivinícolas golpeados por las inclemencias climáticas, principalmente las heladas y el granizo.

Además, reiteró que se pondrá en marcha el Proviar II (Programa de Apoyo a Pequeños Productores Vitivinícolas en Argentina, con un financiamiento del BID por 40 millones de dólares, a los que se sumarán 10 millones de dólares que aportará Nación.

Fue luego de informar sobre estas líneas crediticias cuando Massa anunció un dólar diferencial para recuperar y apuntalar la comercialización del sector. “A partir del 1° de abril se pondrá en marcha un mecanismo para recuperar competitividad y mercados”, indicó Massa en el escenario, vinculando la acción con lo hecho con el dólar soja. “Con competitividad cambiaria, tenemos que tener más vino en el mundo”, cerró el funcionario, ante la desconcertada mirada de los presentes, que acompañaban con tibios aplausos.