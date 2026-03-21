La otra vendimia: la ruta del vino llegó a la costa bonaerense y abrió una nueva faceta para el turismo

MAR DEL PLATA.− El desafío se enfrenta con delantal, sombrero, tijera y canasta. Bajo el sol fuerte hay que filtrarse entre las hileras de vides y casi con precisión quirúrgica aplicar el corte sobre el pequeño cabo que une a la rama para que se deje caer, sobre la otra mano, uno de los cargados racimos de uvas sauvignon blanc que aquí tienen un toque especial: se siembran, crecen y cosechan a unos 3.000 metros de los acantilados de Chapadmalal y a menos de media hora de la ciudad balnearia más visitada del país.

La experiencia de ser parte de la vendimia, casi a orillas del mar, se habilitó en estos últimos días para visitantes a los viñedos de Costa & Pampa, el sello de bodegas Trapiche que hace diez años marcó el desembarco del desarrollo vitivinícola a escala en el distrito y se convirtió en pionero de una industria que no solo empieza a ganar nuevos espacios en tierras del sur de este partido de General Pueyrredon sino que encuentra apuestas y buenos rendimientos al abrigo de las cercanas serranías de Balcarce, Tandil y sur bonaerense.

Los turistas participan de todas las etapas que integran la vendimia Mauro V. Rizzi

Y con la producción de vinos llegó para la oferta marplatense y la región la hasta hace poco inesperada veta del enoturismo, que parecía casi una exclusividad de las provincias del Cuyo o el extremo noroeste del país. Así como la cerveza artesanal, el gin y ahora también el vermú, los varietales se abren camino a unos pocos pasos de las muy pujantes playas del sur marplatense.

Agenda turística

Las visitas guiadas, la posibilidad de recorrer el circuito de producción entre enormes instalaciones de acero inoxidable y barricas y las tan buscadas charlas y catas se empiezan a incorporar con lugar destacado en la agenda turística de estos destinos más próximos a la costa atlántica.

Antonino vive hace décadas en Mar del Plata y tiene raíces italianas, en Sicilia. “Allí hay muy buenos vinos en la campiña, siempre tuve inquietud por los vinos y hoy cumplimos este gusto de participar de una vendimia a un ratito nomás de nuestra casa”, cuenta a LA NACION acompañado de su esposa, Ahaní. “Es una experiencia maravillosa que queríamos conocer y vivir, sorprendente que sea en Mar del Plata”, acota ella, en pleno tour.

La experiencia turística en la vendimia incluye desde el corte de los racimos en la vid hasta la calificación en línea Mauro V. Rizzi

La cosecha está en pico de proceso y marcha hacia su etapa final. Este año la región estuvo escasa de lluvias; aun así alcanzó muy bien para abastecer de agua suficiente a estos cultivos que en proximidades de la cordillera y por las condiciones climáticas propias requiere exclusivamente de riego por goteo.

“Conocía el lugar porque había venido a degustaciones y experiencias de cata, pero es la primera vez que puedo vivir la experiencia de vendimia”, explica Federico Danieli, que compartió con Antonino y Anahí este circuito que incluye una charla previa con detalles de la bodega, un primer contacto con los vinos y el recorrido por las vides más cercanas para extraer uvas con propias manos y, en ese mismo ambiente, saborear un vino idéntico al que saldrá en unos meses de esos racimos que él mismo cosechó. “Gente conocida se sorprende cuando les digo que en Mar del Plata tenemos viñedos y muy buenos”, remarcó.

“La producción 2025 de Costa & Pampa fue durante 2025 de 85.000 botellas”, explica Mariel Vranic, que acompaña a los visitantes en estos recorridos que, con distintos formatos, se realizan durante todo el año en este predio de 25 hectáreas que se encuentra dentro de la histórica Estancia Santa Isabel, a mitad de camino entre Mar del Plata y Miramar. Las visitas incluyen caminata por los viñedos, área de elaboración y en esta época, todavía de vendimia, el área de recepción de la uva, lo que permite ver el proceso inicial de producción. Las degustaciones tienen algunas atracciones especiales, como el maridaje con chocolates.

La cosecha participativa en Costa & Pampa incluye la degustación de vinos Mauro V. Rizzi

Las tierras y las condiciones propias de la zona son muy prósperas para vinos considerados frescos y con buena complejidad aromática. En Chapadmalal tiene presencia el pinot noir entre los rojos y los blancos son varios y bien considerados: chardonnay, sauvignon blanc, riesling, gewürstraminer, pinot grigio y albariño. Este último tuvo una versión 2021 que alcanzó 95 puntos sobre 100 en la crítica especializada internacional.

“Aquí las etapas fenológicas son más lentas y sostenidas porque el mar regula la temperatura”, detalla Francisco Smon, ingeniero agrónomo del Grupo Peñaflor que llegó para supervisar esta vendimia. Anticipó la reciente incorporación de mencía, una variedad de uva que se sumó el año pasado y amplía la oferta de tintas de este viñedo. “Es un lugar muy apto para las variedades blancas”, dijo. Y resaltó el albariño: “Con el sauvignon blanc se han adaptado muy bien al contexto oceánico”.

Catas de distintos tipos de uvas, parte de la experiencia turística en las bodegas de la costa Mauro V. Rizzi

En la misma zona se acaba de confirmar otro desarrollo vitivinícola que estará a cargo de las reconocidas Bodegas López, incorporadas aquí a un barrio privado, Pueblo Chapa, que tendrá como particularidad una fachada compuesta por viñedos. Hay por aquí al menos otros cuatro proyectos, más o menos desarrollados, pensados para producción de vinos, pero siempre con fuerte foco en el impacto turístico.

Una propuesta con esa combinación avanza también en Balcarce, con Bodegas Los Pinos que contempla en unas 20 hectáreas el despliegue de viñedos, un hotel boutique, un desarrollo inmobiliario. Y más avanzada la bodega Finca Familia Gil, que con primera vendimia y flamante planta de elaboración inicia su camino, siempre con puertas abiertas al público: catas, eventos y se proyecta allí una galería de arte.

Casi en el límite entre estas dos últimas está Castel Conegliano, que produce espumosos del tipo prosecco con uva glera. Por Tandil la propuesta destacada es Cordón Blanco, que produce sus buenos vinos y habilita recorridas guiadas con catas y un adicional con el que la región también es potencia: picadas para acompañar con los quesos y salames locales.

Fotos para recordar la experiencia de la vendimia colaborativa Mauro V. Rizzi

Es el caso, también en cercanías de la costa, de bodegas Gamboa. Este último verano se presentó en sociedad en tierras de General Madariaga, a metros de la Ruta 11. La firma tiene sus viñedos originales en Campana, también en la provincia de Buenos Aires, y ahora tiene sus vides en proceso e instalaciones avanzadas en un emplazamiento estratégico desde lo turístico, casi frente a los accesos a Pinamar y Cariló. Ofrece gastronomía y el proyecto en curso contempla el desarrollo de alojamiento. Se suma a la flamante ruta de los vinos océanicos.

Según afirmó el ministro de Asuntos Agrarios bonaerense, Javier Rodríguez, la cantidad de viñedos en la provincia de Buenos Aires creció 50% en los últimos cinco años. Los próximos 11 y 12 de abril se realizará la Fiesta Provincial de la Vendimia Bonaerense, en Saldungaray, en cercanías de Sierra de la Ventana, otro fuerte polo vitinícola ya consolidado en la región.