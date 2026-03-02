Con el inicio de la Fiesta Nacional de la Vendimia, el interés se centra en descubrir qué artistas formarán parte de cada jornada entre el 7 y el 10 de marzo. Este tradicional encuentro mendocino se celebra año tras año para conmemorar el cierre de la cosecha y dar la bienvenida a la producción del “vino nuevo”.

El festival se organiza en cuatro instancias fundamentales: la Bendición de los Frutos, la Vía Blanca de las Reinas, el Carrusel y el Acto Central. Este último punto culminante tiene lugar en el emblemático Teatro Griego Frank Romero Day, donde se despliega el espectáculo principal.

La Vendimia 2026 ya tiene sus artistas confirmados Gobierno de Mendoza

Fiesta de la Vendimia 2026: la grilla día por día

Día Evento Artistas Participantes Precio de la Fecha (Sector/Categoría) Viernes 06/03 Vía Blanca de las Reinas Soberanas departamentales y carros alegóricos Acceso libre y gratuito Sábado 07/03 Acto Central: “90 cosechas de una misma cepa” Simpecao, Víctor Hugo Cortez y Los Trovadores de Cuyo Mendocinos: $14.000 a $42.000

Extranjeros: $45.000 a $70.000 Domingo 08/03 Segunda Repetición Luciano Pereyra, Las Hermanas Abraham, Sebastián Garay y Batos Mendocinos: $11.000 a $28.000

Extranjeros: $39.000 a $56.000 Lunes 09/03 Tercera Repetición Chaqueño Palavecino, La Re Pandilla y La Banda de Carlitos con Euge Quevedo General: $35.000 a $65.000 (Tarifa única) Martes 10/03 Cuarta Repetición (Cierre) Abel Pintos, Campedrinos, Maggie Cullen y Ángela Leiva General: $35.000 a $65.000 (Tarifa única)

Viernes 6 de marzo

La Vía Blanca de las Reinas es un emblemático desfile nocturno de gran convocatoria en el que las reinas departamentales recorren las calles en carros alegóricos. Estas unidades se distinguen por su despliegue lumínico, propuestas musicales y una cuidada ornamentación que rinde tributo a la identidad y cultura de la vitivinicultura mendocina.

La Vía Blanca de las Reinas será la actividad que abrirá la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 Gobierno de Mendoza

Para esta jornada, el acceso es libre y gratuito para todo el público. Tanto turistas nacionales como internacionales -como residentes locales- pueden disfrutar del espectáculo sin costo alguno ni necesidad de adquirir entradas previas.

Sábado 7 de marzo

El Teatro Griego Frank Romero Day será el escenario del Acto Central, que en esta edición se titula “90 cosechas de una misma cepa”. Esta pieza central de la Fiesta Nacional de la Vendimia contará con una fuerte impronta local gracias a las actuaciones de referentes de la música mendocina.

La propuesta artística se completará con las presentaciones en vivo de Simpecao, Víctor Hugo Cortez y Los Trovadores de Cuyo, quienes aportarán el sonido tradicional y contemporáneo de la provincia a esta celebración histórica.

El Acto Central se celebrará en el Teatro Griego Frank Romero Day Festivalear

En este caso, las entradas se podrán adquirir a través del portal Entradaweb y habrá precios diferenciados para los mendocinos y los que vengan de otros lados:

Mendocinos : Sector Malbec ($42.000), Sector Cabernet Sauvignon ($28.000), Sector Chardonnay ($21.000), Sector Tempranillo 2, 3 y 4 ($35.000), Sector Tempranillo 1 y 5 ($28.000) y Sector Bonarda ($14.000).

: Sector Malbec ($42.000), Sector Cabernet Sauvignon ($28.000), Sector Chardonnay ($21.000), Sector Tempranillo 2, 3 y 4 ($35.000), Sector Tempranillo 1 y 5 ($28.000) y Sector Bonarda ($14.000). Extranjeros: Sector Malbec ($70.000), Sector Cabernet Sauvignon ($50.000), Sector Chardonnay ($45.000), Sector Tempranillo 2, 3 y 4 ($63.000), Sector Tempranillo 1 y 5 ($50.000) y Sector Bonarda ($45.000).

Domingo 8 de marzo

La jornada iniciará con la segunda presentación del Acto Central, sirviendo como antesala para el show de Luciano Pereyra, quien se perfila como la gran estrella invitada de la noche.

El escenario también contará con el talento local de Las Hermanas Abraham, Sebastián Garay y la banda Batos, completando una propuesta musical que fusiona la identidad mendocina con el renombre nacional.

Luciano Pereyra será la figura de la segunda noche de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 Festivalear

Las entradas se podrán adquirir a través del portal Entradaweb y los valores para el domingo 8 de marzo serán:

Mendocinos : Sector Malbec ($28.000), Sector Cabernet Sauvignon ($21.000), Sector Chardonnay ($14.000), Sector Tempranillo 2, 3 y 4 ($28.000), Sector Tempranillo 1 y 5 ($21.000) y Sector Bonarda ($11.000).

: Sector Malbec ($28.000), Sector Cabernet Sauvignon ($21.000), Sector Chardonnay ($14.000), Sector Tempranillo 2, 3 y 4 ($28.000), Sector Tempranillo 1 y 5 ($21.000) y Sector Bonarda ($11.000). Extranjeros: Sector Malbec ($56.000), Sector Cabernet Sauvignon ($42.000), Sector Chardonnay ($39.000), Sector Tempranillo 2, 3 y 4 ($49.000), Sector Tempranillo 1 y 5 ($42.000) y Sector Bonarda ($39.000).

Lunes 9 de marzo

La tercera fecha tendrá al “Chaqueño” Palavecino, La Re Pandilla, y La Banda de Carlitos con Euge Quevedo.

El Chaqueño Palavecino será la figura de la tercera noche de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 Festivalear

Las entradas se podrán adquirir a través del portal Entradaweb y los valores para el lunes 9 de marzo serán:

Sector Malbec ($65.000), Sector Cabernet Sauvignon ($55.000), Sector Chardonnay ($35.000), Sector Tempranillo 2, 3 y 4 ($55.000), Sector Tempranillo 1 y 5 ($45.000) y Sector Bonarda ($35.000).

Martes 10 de marzo

Para el cierre de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, convocaron a Abel Pintos, Campedrinos, Maggie Cullen y Ángela Leiva.

Abel Pintos será la figura de la cuarta noche de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 Festivalear

Las entradas se podrán adquirir a través del portal Entradaweb y los valores para el martes 10 de marzo serán:

Sector Malbec ($65.000), Sector Cabernet Sauvignon ($55.000), Sector Chardonnay ($35.000), Sector Tempranillo 2, 3 y 4 ($55.000), Sector Tempranillo 1 y 5 ($45.000) y Sector Bonarda ($35.000).

También está la opción de un abono para el lunes y martes:

Sector Malbec ($120.000), Sector Cabernet Sauvignon ($100.000), Sector Chardonnay ($60.000), Sector Tempranillo 2, 3 y 4 ($100.000), Sector Tempranillo 1 y 5 ($80.000) y Sector Bonarda ($60.000).

Una edición pasada de la Fiesta de la Vendimia

Cabe señalar que, tras realizar la compra de los tickets de forma online, es obligatorio retirar la entrada física para ingresar al evento. Este proceso de canje se llevará a cabo desde el lunes 2 hasta el domingo 8 de marzo en puntos de retiro que serán informados a la brevedad.