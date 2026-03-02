Fiesta de la Vendimia 2026: la grilla día por día
Del 7 al 10 de marzo, esta celebración tiene una agenda con distintos artistas que pasarán por su escenario; los shows a tener en cuenta
- 4 minutos de lectura'
Con el inicio de la Fiesta Nacional de la Vendimia, el interés se centra en descubrir qué artistas formarán parte de cada jornada entre el 7 y el 10 de marzo. Este tradicional encuentro mendocino se celebra año tras año para conmemorar el cierre de la cosecha y dar la bienvenida a la producción del “vino nuevo”.
El festival se organiza en cuatro instancias fundamentales: la Bendición de los Frutos, la Vía Blanca de las Reinas, el Carrusel y el Acto Central. Este último punto culminante tiene lugar en el emblemático Teatro Griego Frank Romero Day, donde se despliega el espectáculo principal.
Fiesta de la Vendimia 2026: la grilla día por día
|Día
|Evento
|Artistas Participantes
|Precio de la Fecha (Sector/Categoría)
Viernes 06/03
Vía Blanca de las Reinas
Soberanas departamentales y carros alegóricos
Acceso libre y gratuito
Sábado 07/03
Acto Central: “90 cosechas de una misma cepa”
Simpecao, Víctor Hugo Cortez y Los Trovadores de Cuyo
Mendocinos: $14.000 a $42.000
Extranjeros: $45.000 a $70.000
Domingo 08/03
Segunda Repetición
Luciano Pereyra, Las Hermanas Abraham, Sebastián Garay y Batos
Mendocinos: $11.000 a $28.000
Extranjeros: $39.000 a $56.000
Lunes 09/03
Tercera Repetición
Chaqueño Palavecino, La Re Pandilla y La Banda de Carlitos con Euge Quevedo
General: $35.000 a $65.000 (Tarifa única)
Martes 10/03
Cuarta Repetición (Cierre)
Abel Pintos, Campedrinos, Maggie Cullen y Ángela Leiva
General: $35.000 a $65.000 (Tarifa única)
Viernes 6 de marzo
La Vía Blanca de las Reinas es un emblemático desfile nocturno de gran convocatoria en el que las reinas departamentales recorren las calles en carros alegóricos. Estas unidades se distinguen por su despliegue lumínico, propuestas musicales y una cuidada ornamentación que rinde tributo a la identidad y cultura de la vitivinicultura mendocina.
Para esta jornada, el acceso es libre y gratuito para todo el público. Tanto turistas nacionales como internacionales -como residentes locales- pueden disfrutar del espectáculo sin costo alguno ni necesidad de adquirir entradas previas.
Sábado 7 de marzo
El Teatro Griego Frank Romero Day será el escenario del Acto Central, que en esta edición se titula “90 cosechas de una misma cepa”. Esta pieza central de la Fiesta Nacional de la Vendimia contará con una fuerte impronta local gracias a las actuaciones de referentes de la música mendocina.
La propuesta artística se completará con las presentaciones en vivo de Simpecao, Víctor Hugo Cortez y Los Trovadores de Cuyo, quienes aportarán el sonido tradicional y contemporáneo de la provincia a esta celebración histórica.
En este caso, las entradas se podrán adquirir a través del portal Entradaweb y habrá precios diferenciados para los mendocinos y los que vengan de otros lados:
- Mendocinos: Sector Malbec ($42.000), Sector Cabernet Sauvignon ($28.000), Sector Chardonnay ($21.000), Sector Tempranillo 2, 3 y 4 ($35.000), Sector Tempranillo 1 y 5 ($28.000) y Sector Bonarda ($14.000).
- Extranjeros: Sector Malbec ($70.000), Sector Cabernet Sauvignon ($50.000), Sector Chardonnay ($45.000), Sector Tempranillo 2, 3 y 4 ($63.000), Sector Tempranillo 1 y 5 ($50.000) y Sector Bonarda ($45.000).
Domingo 8 de marzo
La jornada iniciará con la segunda presentación del Acto Central, sirviendo como antesala para el show de Luciano Pereyra, quien se perfila como la gran estrella invitada de la noche.
El escenario también contará con el talento local de Las Hermanas Abraham, Sebastián Garay y la banda Batos, completando una propuesta musical que fusiona la identidad mendocina con el renombre nacional.
Las entradas se podrán adquirir a través del portal Entradaweb y los valores para el domingo 8 de marzo serán:
- Mendocinos: Sector Malbec ($28.000), Sector Cabernet Sauvignon ($21.000), Sector Chardonnay ($14.000), Sector Tempranillo 2, 3 y 4 ($28.000), Sector Tempranillo 1 y 5 ($21.000) y Sector Bonarda ($11.000).
- Extranjeros: Sector Malbec ($56.000), Sector Cabernet Sauvignon ($42.000), Sector Chardonnay ($39.000), Sector Tempranillo 2, 3 y 4 ($49.000), Sector Tempranillo 1 y 5 ($42.000) y Sector Bonarda ($39.000).
Lunes 9 de marzo
La tercera fecha tendrá al “Chaqueño” Palavecino, La Re Pandilla, y La Banda de Carlitos con Euge Quevedo.
Las entradas se podrán adquirir a través del portal Entradaweb y los valores para el lunes 9 de marzo serán:
- Sector Malbec ($65.000), Sector Cabernet Sauvignon ($55.000), Sector Chardonnay ($35.000), Sector Tempranillo 2, 3 y 4 ($55.000), Sector Tempranillo 1 y 5 ($45.000) y Sector Bonarda ($35.000).
Martes 10 de marzo
Para el cierre de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, convocaron a Abel Pintos, Campedrinos, Maggie Cullen y Ángela Leiva.
Las entradas se podrán adquirir a través del portal Entradaweb y los valores para el martes 10 de marzo serán:
- Sector Malbec ($65.000), Sector Cabernet Sauvignon ($55.000), Sector Chardonnay ($35.000), Sector Tempranillo 2, 3 y 4 ($55.000), Sector Tempranillo 1 y 5 ($45.000) y Sector Bonarda ($35.000).
También está la opción de un abono para el lunes y martes:
- Sector Malbec ($120.000), Sector Cabernet Sauvignon ($100.000), Sector Chardonnay ($60.000), Sector Tempranillo 2, 3 y 4 ($100.000), Sector Tempranillo 1 y 5 ($80.000) y Sector Bonarda ($60.000).
Cabe señalar que, tras realizar la compra de los tickets de forma online, es obligatorio retirar la entrada física para ingresar al evento. Este proceso de canje se llevará a cabo desde el lunes 2 hasta el domingo 8 de marzo en puntos de retiro que serán informados a la brevedad.
