Misiones aplicó un recorte del 40% a los contratados de un organismo de fomento agropecuario

POSADAS. El Instituto Misionero de Macroeconomía Circular (IMAC) acaba de anunciar el despido “del 40% del personal contratado en relación de dependencia”, aunque no se divulgó la cantidad total de las desvinculaciones.

La noticia la confirmó el titular del IMAC (antes llamado Instituto Misionero de Fomento Agropecuario e Industrial o IFAI), quien explicó que los recortes los decidió el gobernador Hugo Passalacqua y llegan como consecuencia de los menores fondos que recibe la provincia de Nación.

“Creería que los demás ministerios también tendrán ajustes, no solo el IMAC”, dijo Roque Gervasoni, el presidente del IMAC, en el posteo en sus redes hoy, cuando confirmó la noticia de las cesantías.

Si bien no se divulgó el número exacto de personas que quedaron sin contrato, una fuente del IMAC dijo que son “entre 400 y 500 empleados”, aunque otra fuente del gobierno provincial desestimó ese número y dijo que “son mucho menos”.

Roque Gervasoni, el titular del IFAI.

El ex IFAI nació en 1988 como un organismo de fomento agropecuario y buscando industrializar la producción agropecuaria de Misiones.

En épocas de fuerte expansión del Estado, en la primera década de este siglo y hasta el final del segundo gobierno de Maurice Closs (2015), tuvo un importante protagonismo, pero desde hacía tiempo, en consonancia con el achique permanente de su presupuesto, había visto relegado sus funciones y alcance.

Hasta hace cuatro años, el ex IFAI sostenía económicamente el Ingenio San Javier, fundado en 1962 y estatizado en los años 90, y que siempre fue deficitario.

Hasta que en 2022 “tiró la toalla” y cerró por no contar con los recursos para modernizarlo. Al principio temporariamente, hasta que el año pasado anunció el cierre definitivo al no poder privatizarlo ni seguir fondeando su funcionamiento.

Últimamente las acotadas funciones del IMAC se solapaban con otros organismos de la producción como el Ministerio del Agro, Agricultura Familiar, el Ministerio de Acción Cooperativa, la Biofábrica, el Ministerio de Industria, el Fondo de Crédito, ADEMI o el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), todos con distintos programas de extensión o fomento a las pequeñas chacras misioneras.

La estructura del IMAC se considera grande: cuenta con más de 360 empleados de planta permanente (no pueden ser despedidos) según el Presupuesto.

En cambio, es más difusa la cantidad de contratados con relación de dependencia, que serían más de 1000. A estos se les paga con recibo de sueldo y aportes, pero cada año deben renovar su vínculo laboral, para lo cual a veces deben militar políticamente para el oficialismo, como forma de asegurar su continuidad.

El ajuste recayó sobre este universo de empleados, ya que a los “planta permanente” no se los puede tocar por Ley. A todos estos, se suman otro número indeterminado de contratados sin relación de dependencia.

Según una fuente cercana al organismo, el recorte estaba cantado hacía tiempo, pero se decidió postergar la noticia para después del Año Nuevo. “Había que pasar las Fiestas en paz”, señaló ese funcionario a LA NACIÓN.

El anuncio de los despidos

“Hoy el ajuste también golpea las puertas de mi oficina, no quisiera dejar a nadie sin trabajo, pero un recorte del 40% aproximadamente en la planta de contratos con relación de dependencia está en marcha”, afirmó Gervasoni, en su cuenta de Facebook.

El funcionario decidió blanquear las cesantías a partir de las filtraciones de la novedad entre algunos empleados. Ninguna otra autoridad en el gobierno de Misiones salió a decir nada oficialmente.

El funcionario cargó con la responsabilidad al gobierno nacional. “La situación económica es cada vez más dura. El equilibrio fiscal de Nación lo logran con recortes durísimos a las provincias, un 90% de recortes de ATN, una merma que llega a más del 40% en la recaudación y una fuerte caída en la Coparticipación hacen un cóctel totalmente destructivo en las economías provinciales”, dijo Gervasoni.

Gervasoni en una recorrida por el interior repartiendo semillas. El rol del IMAC se solapa con otras varias agencias y organismos de fomento a las chacras misioneras.

Gervasoni se guardó un párrafo para una chicana, mientras expresaba su pena por tener que dejar sin trabajo a muchos empleados del IFAI: “Estoy seguro que gran parte de ellos inclusive votó este modelo libertario que asfixia, no es grato”, indicó.

El 26 de octubre pasado, LLA le asestó una dura e inesperada derrota al oficialismo en Misiones, que proponía una agenda confrontativa con las políticas libertarias en lo productivo y económico.

Los recortes en el ex IFAI serían el preanuncio de otros ajustes que otros funcionarios del Estado provincial consultados por LA NACIÓN vislumbran en el futuro cercano, en parte como consecuencia de la adhesión de los misioneros al modelo libertario y la necesidad de adecuarse a las demandas de “motosierra” de una parte importante de la población, que celebra este tipo de medidas.

Pero los despidos no estaban en los planes de Gervasoni, cuando en septiembre pasado presentó el presupuesto en la Legislatura y afirmó que en el IMAC no habría recortes mientras él estuviera a cargo.

El gobernador Passalacqua y el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, siempre levantaron la bandera del equilibrio fiscal, el no endeudamiento y la austeridad. Hasta ahora buscaron cerrar las cuentas con un "ajuste blando" y sin apelar a despidos, pero desde el Gobierno provincial avisaron que empezaron a revisar "contratos o estructuras difíciles de sostener" en el actual contexto.

“Mientras yo esté voy a cumplir a rajatabla lo que le pedí al ingeniero Rovira, que es cuidar al recurso humano. Por mi mano, no va a pasar un ajuste de ese tipo”, dijo Gervasoni, quien finalmente hoy tuvo que incumplir con su palabra y se convirtió en el organismo que practicó el mayor ajuste de los últimos 30 años en Misiones.

Gervasoni, que buscó en su gestión tener una gran cercanía con los pequeños agricultores, llegó al ex IFAI en abril de 2022 en medio de un escándalo que tuvo repercusiones nacionales.

Su antecesor, Marcelo “Turco” Rodríguez, ofrecía contratos a mujeres a cambio de proponerles relaciones íntimas. Milagrosamente, el organismo sobrevivió al escándalo, pero cambió de nombre y pasó a llamarse: Instituto Misionero de Macroeconomía Circular (IMAC).