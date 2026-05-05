La Argentina obtuvo el primer certificado para exportar miel a la Unión Europea con arancel cero tras el acuerdo comercial

Cuando ya pasaron cinco días de la entrada en vigor del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, el gobierno argentino informó que hoy se realizó la primera emisión de un certificado para exportar al bloque europeo con el sistema de cuotas.

Se trata de un cargamento adquirido por un importador de Alemania por un peso neto de 20.986 kilos y despachados por una firma de Concordia, Entre Ríos, según el certificado. La miel tiene para ese destino una cuota de 45.000 toneladas y lo que antes ingresaba con un arancel del 17,3% ahora es de 0%.

La novedad fue destacada por el canciller Pablo Quirno, que la compartió en su cuenta de X. “Camino a EE.UU. con el Presidente @JMilei y @LuisCaputoAR para participar de la Conferencia Global del Milken Institute, recibimos la excelente e histórica noticia que hoy se emitió el primer certificado que viabiliza el uso de cuotas otorgadas por la UE al Mercosur”, contó el funcionario, que agregó.

Camino a EEUU con el Presidente @JMilei y @LuisCaputoAR para participar de la Conferencia Global del Milken Institute, recibimos la excelente e histórica noticia que hoy se emitió el primer certificado que viabiliza el uso de cuotas otorgadas por la UE al Mercosur.



Nuestra… pic.twitter.com/u3QQr1rJMN — Pablo Quirno (@pabloquirno) May 5, 2026

“Nuestra primera certificación es una exportación de miel desde Concordia, Entre Ríos, hacia Europa. Lo que hasta el 30 de abril ingresaba con un arancel de 17,3%, partió hacia el mercado europeo con un arancel del 0%. Más exportaciones, más producción, más empleo para las provincias. El Acuerdo Mercosur - UE es una realidad federal y está en marcha”, agregó.

La miel es uno de los numerosos productos que tienen un sistema de cuotas para todo el Mercosur. También están, como señaló un informe de la Fundación INAI con la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la carne bovina fresca y congelada (100.000 toneladas), carne aviar deshuesada y con hueso (180.000 toneladas), carne porcina (25.000 toneladas), maíz / sorgo (un millón de toneladas), leche en polvo (10.000 toneladas), fórmulas infantiles (5000 toneladas), miel, arroz (60.000 toneladas), quesos (30.000 toneladas), ajo fresco (15.000 toneladas), etanol (650.000 toneladas) y ovoproductos (6.000 toneladas), entre otros.

El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) contempla diversos productos del agro TWITTER - TWITTER

Vale recordar que estos volúmenes fueron otorgados por la UE a los Estados parte del Mercosur quienes tienen la tarea de definir entre ellos los mecanismos de distribución de cada cuota. A modo de ejemplo, en la carne vacuna todavía no hay acuerdo y la cuota se puso en marcha con el sistema de primero llegado primero servido.

La miel, según un relevamiento del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), tuvo el año pasado exportaciones en valor por US$211,1 millones, lo que representó un incremento del 13,3% versus 2024. En tanto, en el primer trimestre de 2026 se colocó mercadería por 73,9 millones de dólares, un crecimiento del 93,7% versus igual período de 2025.

Según datos de la Secretaría de Agricultura, la miel refleja una producción bien federal. “En la Argentina la producción apícola está presente en 22 provincias (Jujuy, Salta, Catamarca; La Rioja, Tucumán, Santiago del Estero, San Juan, San Luis, Mendoza Córdoba, Santa Fe, Chaco; Formosa, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa; Río Negro, Neuquén, Chubut y Santa Cruz) generando un sensible impacto en las economías locales debido a que los productores viven en cercanía de donde desarrollan sus actividades”, destacó.

De acuerdo con Agricultura, hay más de 4.000.000 de colmenas declaradas Inés Clusellas

De acuerdo con Agricultura, hay más de 4.000.000 de colmenas declaradas por los más de 22.000 apicultores en todo el territorio nacional. Estos productores suman 75.000 toneladas de miel.