Resistencia antimicrobiana: un problema que no distingue fronteras ni especies

La resistencia a los antimicrobianos (RAM) avanza silenciosamente. Podemos decir que mundialmente el uso excesivo e inadecuado de antibióticos se ha acelerado, comprometiendo la eficacia de los tratamientos tanto en humanos como en animales.

La RAM no distingue fronteras ni especies. Es un problema global que conecta la salud de las personas, los animales y el ambiente bajo el concepto de “Una Salud”. Si no actuamos ahora, los microorganismos resistentes podrían volver inútiles los medicamentos que hoy consideramos básicos, generando pérdidas económicas, sanitarias y sociales de enorme magnitud.

En el ámbito productivo, el desafío es enorme. El uso prolongado o preventivo de antibióticos en los rodeos genera bacterias más resistentes, que pueden transmitirse a los alimentos y al entorno. Esto no solo pone en riesgo la inocuidad alimentaria, sino también la sostenibilidad de los sistemas agropecuarios.

La mejor manera de afrontar una enfermedad es evitar que se produzca

Por eso, la clave está en la prevención. Desde Biogénesis Bagó trabajamos junto a veterinarios, productores y organismos sanitarios para evitar que los animales enfermen, fortaleciendo los diagnósticos tempranos y los planes sanitarios estratégicos que reducen la necesidad de recurrir a tratamientos antibióticos. La mejor manera de afrontar una enfermedad es evitar que se produzca.

A nivel mundial, organismos como la OMS, la FAO y la WOAH promueven políticas que apuntan a un uso responsable de los antimicrobianos, la trazabilidad de su consumo y la educación continua de todos los actores del sistema. Es fundamental que el sector privado acompañe estas iniciativas, aportando innovación, información y compromiso.

A nivel mundial, organismos como la OMS, la FAO y la WOAH promueven políticas que apuntan a un uso responsable de los antimicrobianos, la trazabilidad de su consumo y la educación continua de todos los actores del sistema

En definitiva, frenar la resistencia antimicrobiana no depende de una sola acción, sino de una alianza entre ciencia, producción y conciencia. Cuidar la salud animal es también cuidar la salud de todos.

El autor es médico veterinario, experto en resistencia antimicrobiana de Biogénesis Bagó