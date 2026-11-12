“Resulta clave”: Visec dijo que cumplir con el reglamento europeo ligado a la antideforestación es necesario para “preservar” ese mercado

La plataforma negó tener una cuenta en X que difundió mensajes confusos en los últimos días
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La plataforma de trazabilidad Visec Soja destacó que el cumplimiento de la normativa europea vinculada con el reglamento 1115, de antideforestación, es clave para “preservar” el acceso a la Unión Europea. El mensaje está en un comunicado donde la misma plataforma negó tener una cuenta en X, exTwitter, luego de que en los últimos días se difundieran distintos mensajes desde un perfil.
“Recordamos que Visec es una plataforma colaborativa de gestión de información y trazabilidad desarrollada junto a entidades agropecuarias, cámaras, organizaciones de la sociedad civil, Bolsas y otros actores del sector privado, con el objetivo de contribuir a la continuidad de las exportaciones argentinas de soja y carne bovina hacia la Unión Europea. La plataforma utiliza información de acceso público y de adhesión voluntaria, gratuita para productores agrícolas y ganaderos”, dijo.
Agregó que “desde hace años Visec trabaja junto con importadores y autoridades competentes de los países europeos para demostrar el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Reglamento (UE) 2023/1115″.
Y remarcó: “Dado que estas exigencias son aplicables a todos los países proveedores del mercado europeo, su cumplimiento resulta clave para preservar el acceso a dicho mercado y fortalecer el posicionamiento, la diferenciación y el valor de los productos argentinos”.
Redes
En este marco, la plataforma dijo que “no posee una cuenta oficial en X (Twitter)”. Añadió: “Por lo tanto, cualquier perfil o publicación que circule en dicha red social no representa la posición, información ni las comunicaciones oficiales de nuestra organización”.
“Lamentamos que existan intentos de desinformar a los usuarios mediante cuentas que puedan inducir a confusión respecto de nuestras actividades y mensajes institucionales”, remarcó.
La plataforma pidió verificar siempre la información a través de:
- Sitio web: https://www.visec.com.ar/
- LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/plataforma-visec/
- YouTube: https://www.youtube.com/@VISECArgentina
- Canal de WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VacFAje8KMqqQb169Y0f
Indicó que para consultas relacionadas con la implementación de Visec Soja se encuentran disponibles los canales de atención de su Mesa de Ayuda:
- Mail: visec-mrv@bcr.com.ar
- Tel: 0800 999 3476
- Chat: +54 9 341 2175778
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