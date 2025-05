“Resultaste un planero”: la diputada Marcela Pagano embistió contra un dirigente rural que la cuestionó

La diputada nacional Marcela Pagano (LLA-CREO) criticó con dureza al presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Ignacio Kovarsky, que había cuestionado su proyecto de ley para que el pago que productores e industriales hacen al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva) pase de obligatorio a voluntario.

El sábado pasado, tras conocerse la iniciativa de Pagano, en radio La Red Kovarsky fustigó: “Debería estar pensando en otra cosa, en ficha limpia”. También expresó que, “lamentablemente, hay temas que se ponen de moda y habla gente que absolutamente poco sabe de los temas”.

“Se habla que el Ipcva lo pagan los consumidores y eso también bajaría el precio de la carne y es mentira”, apuntó Kovarsky. Vale recordar que Pagano había señalado que “una proporción significativa de los fondos [del Ipcva] se destina a la promoción de exportaciones, las cuales representan apenas entre el 25% y el 30% del total de la faena”. En la fundamentación indicó que “es momento de revisar y reducir cargas que encarecen innecesariamente productos básicos como la carne”.

En este marco, en su cuenta de X Pagano le contestó al presidente de Carbap: “Hola Ignacio Kovarsky! Al final resultaste un planero! Pedís a gritos la subvención estatal. Lástima que seas tan parcial, porque con los programas sociales tenés otra opinión…ah me olvidaba! Se ve que también desconoces de cuestiones parlamentarias. Apoyé Ficha limpia, el proyecto de Milei. Y te cuento algo más, ya que hablás de ficha limpia me contactaron varios de tus pares del campo para incorporarlo a Cámaras como la que vos presidís. Qué te parece esta iniciativa?” Agregó: “En unos días ya que te gusta el debate, estás invitado al Congreso a una mesa que haremos sobre este tema y las rendiciones de cuenta sobre el fondo al que haces alusión…”

Cruce

En su declaración, Kovarsky indicó que “todos los países con los que nosotros competimos tienen un instituto igual al Ipcva”. Precisó que este organismo “ha hecho grandes logros”. Detalló que “hoy tengamos un mercado como China para la vaca es gracias a las misiones que ha hecho el instituto”.

La respuesta de Marcela Pagano tras la crítica de Ignacio Kovarsky, presidente de Carbap, a su proyecto por el Ipcva

Para el presidente de Carbap “tiene mucho de desconocimiento Pagano”. Señaló que se trata de un tema “que se puso de moda por los matarifes. La cámara que agrupa a los matarifes, vale recordar, le pidió al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que el pago pase a ser voluntario.

El Ipcva promociona la carne en el mundo Ipcva

Si bien el Estado, con la Secretaría de Agricultura, preside la Asamblea de Representantes, el Ipcva es un ente de derecho público no estatal. Los aportes lo hacen los privados: mientras el sector industrial aporta $375 por cabeza faenada, los productores contribuyen con $864 por animal.

En La Red Kovarsky afirmó que “hay mucho por explicar”, pero consideró que el debate no tiene que pasar por lo que planteó Pagano. “La materia de discusión no son los medios, no es a través de una diputada, tienen que ser entre los productores y toda la cadena cárnica para ver de qué manera llevamos adelante la comercialización argentina”, expresó.