Retenciones. Apuran un decreto, no incluiría un pedido, y productores de la Rural le dicen al Gobierno: “No cumplió su compromiso”

El gobierno nacional comenzó el circuito administrativo interno para que en breve se oficialice la prórroga de las retenciones reducidas para el trigo y la cebada, medida anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, en mayo pasado pero todavía no formalizada. En tanto, pese a un pedido de entidades del campo para su continuidad por el atraso de su cosecha, el maíz no gozaría de la permanencia de las alícuotas disminuidas y retornaría, igual que la soja y otros productos, al nivel vigente en enero pasado. Desde el 27 de enero pasado, cuando se aplicó la reducción temporal, se acumularon ventas al exterior de granos y subproductos por más de US$15.000. En tanto, a días que finalice junio en la agroexportación ya ingresaron divisas por unos US$2700 millones, cerca de todo el registro de mayo que fue de US$3054 millones.

En rigor, en enero último, en medio de la sequía, el gobierno de Javier Milei accedió, a pedido de los dirigentes del campo, a una reducción temporal de los derechos de exportación (DEX), entre otros casos, del 33 al 26% para el grano de soja, del 12 al 9,5% para el trigo, la cebada, el maíz y el sorgo, y del 7 al 5,5% para el caso del girasol. Caputo ya anticipó que el trigo y la cebada seguirán con el 9,5% hasta el 31 de marzo de 2026 y, en esa línea, se espera el decreto que prorrogue esa alícuota. Cuando se refirió a la continuidad de los DEX para el trigo y la cebada, el ministro señaló: “Cabe aclarar que esta medida no se aplicará a la soja, el maíz, el girasol, el sorgo y todos sus subproductos, cuyo derecho de exportación volverá a los valores de enero”.

El trigo y la cebada seguirán con retenciones reducidas Nidera Semillas

En los últimos días, según informó este medio, por pedido del agro el gobierno nacional había puesto en análisis la posibilidad de que la prórroga incluyera también al maíz, sobre todo para que los productores del cereal pudieran aprovechar la medida ya que falta mucha superficie para cosechar. Según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, a la semana pasada el avance de cosecha de maíz se ubicaba en el 49,6% del área, sobre una superficie para recolectar de 7.010.583 de hectáreas. Sin embargo, en las últimas horas circularon diversos mensajes de que el gobierno nacional pondría freno a las retenciones reducidas para el maíz. “Trigo y cebada, nada más”, dijeron a este medio en despachos oficiales cuando consultó sobre si el maíz tenía chance de seguir con menores retenciones.

Según pudo saber este medio, apenas trascendió la posibilidad de la continuidad del beneficio para el maíz hubo distintas advertencias. Productores de la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (Acsoja) expresaron su preocupación porque, consideraron, la oleaginosa quedaba en cierto modo discriminada. Hoy mientras la soja tributa 26% el maíz lo hace con un 9,5%. Cuando desde Acsoja pusieron objeciones recibieron como respuestas de que lo circulaba sobre el cereal era un rumor.

Por lo pronto, en el campo recrudeció el malestar porque no seguirá toda la rebaja de los DEX. El Distrito 4 de la Sociedad Rural Argentina (SRA), con asiento en Córdoba, lo expresó de manera contundente en un documento: “El gobierno nacional deja trascender que el decreto que transitoriamente redujo las retenciones expirará el próximo 30 de junio, poniendo fin al exiguo y mediocre alivio fiscal que rigió durante estos meses. Mientras tanto, el agro sigue esperando decisiones de fondo que, de una vez por todas, atiendan los graves problemas de competitividad. Problemas cuya raíz principal son los Derechos de Exportación (DEX)”.

La declaración del Distrito 4 de la Rural

El documento, firmado por los directores del Distrito 4 de la SRA, Guillermo Vitelli y Sebastián Laborde, pidió “en un plazo inmediato eliminar por completo los DEX”. Y le metió presión al gobierno nacional. “En 2023, el consenso era unánime: las retenciones son un robo. Hoy, lo que también queda claro es que fue el propio gobierno nacional el que no cumplió su compromiso asumido ante la sociedad y ante el sector productivo, bajo el argumento de cargarnos con la responsabilidad de sostener las variables macroeconómicas del plan. Un argumento que no resulta válido, ya que dichas variables no se vieron afectadas entre enero y la actualidad”.

Para el gobierno nacional haber reducido de manera temporal las retenciones le significó un muy buen ingreso de dólares para el país. En efecto, desde el 27 de enero pasado, cuando se instrumentó la medida, se acumularon ventas al exterior de granos y subproductos por más de US$15.000 millones. Esto, según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), se distribuyó así: unos US$9700 millones de soja, más de 3000 millones de dólares de maíz y 950 millones de dólares de trigo. Sumando otros productos del agro se llega a más de 15.000 millones de dólares.