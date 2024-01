escuchar

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) le envió una carta al gobierno nacional para solicitarle que se defina cuáles son las economías regionales que serán alcanzadas por el 15% de retenciones con la ley ómnibus. La entidad apunta a que se especifique cada una de ellas. Hay más de 7000 posiciones arancelarias.

La misiva fue dirigida a la vicepresidenta, Victoria Villarruel; el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro del Interior, Guillermo Francos; la ministra de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Diana Mondino; el secretario de Agricultura, Fernando Vilella, los 23 gobernadores y diputados nacionales de todos los bloques. CAME busca la incorporación de un nuevo artículo o la modificación del 206 en el proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Según indicaron, es imperioso que se definan qué son las economías regionales, ya que en este momento no están especificadas, por lo que el proyecto de ley deja “un vacío enorme”.

El Gobierno busca subir a 15% las retenciones a diversos productos del agro, salvo para la vitivinicultura y el aceite esencial de limón que tendrán un 8%. En tanto, quedarán en el 0% 19 sectores [incluyendo al maíz pisingallo] y habrá un aumento del 31 al 33% para la harina y el aceite de soja.

En la carta, CAME indicó que es necesario que se modifique el artículo 206 del proyecto de ley que habla de los derechos de exportación a las economías regionales. Allí resaltaron que es necesario para superar el vacío legal que llevaría a algunos complejos agroindustriales a tributar retenciones. Por eso, CAME pidió a los funcionarios y legisladores involucrados anexar la explicación de las economías regionales, elaborada y consensuada por más de 400 entidades agroindustriales de todo el país. “Es fundamental que se defina qué son las economías regionales, así quedan comprendidas más de 7000 posiciones arancelarias. Ya nos pasó que para ciertas cosas las incluimos a todas y para otras cosas no las incluimos en nada”, dijo el presidente de CAME, Alfredo González.

La entidad, que trabaja de la mano con legisladores en este proyecto, propuso que se describa como economías regionales a todas las actividades provenientes del sector agroindustrial primario y sus industrias derivadas, cuyos sistemas de producción, elaboración e industrialización están vinculados a zonas geográficas específicas. “Las economías regionales tienen anclaje territorial, relevancia socioeconómica, local y provincial en materia de generación de ingresos y agregado de valor; se caracterizan por el uso de mano de obra intensiva, permanente y/o temporaria y el aprovechamiento de las materias primas agropecuarias locales, con distintos niveles de agregado de valor de sus productos y la articulación de sus eslabones. Se definen por cadena de valor y están conformadas, mayoritariamente, por un entramado de Mipymes agropecuarias e industriales, y desarrollo de clústeres”, indicaron.

A partir de este pedido, CAME intenta definir el alcance total de las economías alcanzadas por la medida. Pablo Vernengo, director ejecutivo de Economías Regionales de la entidad, sostuvo que hay más de 7000 posiciones arancelarias, por lo que el artículo podría dejar afuera algunas que no estén interpretadas como tal. Por eso, y a partir de esta carta, plantearon la incorporación de un nuevo artículo o la modificación del artículo 206 del proyecto de ley que es el que habla del 0% para distintos productos de economías regionales.

“Así se contempla [por el artículo 206] a los siguientes complejos exportadores: olivícola, arrocero, cueros bovinos, lácteo, frutícola, hortícola, porotos, lentejas, arveja, papa, ajo, garbanzos, miel, azúcar, yerba mate, té, algodón, equinos y lana, y todos otros productos y subproductos agropecuarios originados por las economías regionales. Por último, el Poder Ejecutivo Nacional [es] el que identificará las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur correspondientes a cada complejo exportador incluidas en el presente artículo”, remarcaron.

Según Vernengo, esta es una visión superadora y de largo largo, por lo que de concretarse quedarían establecidos los productos, por caso, carbón, cannabis, tanino que no están especificados. “Es un paso muy importante, para definir cuáles son las actividades que alcanzan a las economías regionales y no discutimos más como pasó que son las economías regionales. A los gobernadores esto les resuelve el tema, así queda definido y es una solución, incluso para los legisladores y el Gobierno, que tienen que saber cuáles son las economías regionales y cuánto se le aplicará a cada producto”, puntualizó.