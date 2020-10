Jorge Chemes, presidente de CRA. Las organizaciones adheridas hacen consultas para pedir que la entidad se vaya del CAA

Enojados por la reimplantación del diferencial en las retenciones a la soja a favor de la industria, en Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) sus entidades adheridas comenzaron una ronda de consultas para evaluar si debe retirarse del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), agrupación donde confluyen unas 50 entidades del sector.

Según pudo saber LA NACION por entidades ligadas a la organización en el interior, en CRA están molestos porque, mientras para la producción la baja de las retenciones será temporal, para la industria se fijará un diferencial que será permanente.

En rigor, la baja para los productores es del 33 al 30% y en enero volverá otra vez al 33%. En cambio, para la industria de los subproductos, harina y aceite, la reducción es del 33 al 28% y luego, en enero próximo, la tasa quedará en un 31% permanente.

En las confederaciones adheridas a CRA, que son 16, argumentan que la industria, representada en el CAA, terció por ese diferencial que había quitado Mauricio Macri en su gobierno. En una de las entidades del interior lo resumieron así: "Negociaron debajo de la mesa y nos cagaron, como siempre". El esquema de retenciones no fue acordado con ninguna entidad de la Mesa de Enlace.

"A nosotros nos bajan tres puntos y esos tres puntos luego vuelven. En cambio, a ellos (por la industria) les bajan cinco y luego vuelven dos", agregó otro dirigente del interior.

En este contexto, según trascendió, anoche las distintas confederaciones de CRA comenzaron a cruzar consultas sobre los pasos a seguir en torno al CAA y en los próximos días podrían dar un mandato para retirase del CAA.

El Consejo Agroindustrial, integrada por unas 50 entidades, solo tiene a tres entidades gremiales de los productores. Son, además de CRA, Coninagro y Federación Agraria. La Rural no lo integra. En el CAA vienen trabajando para que el Gobierno impulse una ley de desarrollo agroindustrial, entre otras medidas. Coninagro y Federación Agraria por ahora siguen en el CAA.

En este contexto, entidades y organizaciones de productores autoconvocados se expresaron también en contra de la vuelta del diferencial en soja. La Asociación Rural de Salliqueló, por ejemplo, pidió a los productores "retener" la soja.

"Las últimas medidas tomadas por el Gobierno con respecto a la baja de retenciones demuestran la intención del gobierno de beneficiar a un sector amigo en detrimento de los productores planteando un diferencial en las mismas", dijo la entidad.

"Como entidad gremial, recomendamos a nuestros asociados que puedan poseer aún alguna existencia de soja, sabiendo que la gran mayoría está en poder de los exportadores, que trate por todos los medios de retener la misma ya que es un refugio de valor para cuidar nuestro esfuerzo, trabajo y capital. Lo mismo aconsejamos con otro tipo de granos. Es la forma de mantener nuestra independencia y nuestra dignidad como históricamente lo hemos hecho los productores", agregó la agrupación ruralista de Salliqueló.

La Asociación Civil Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor) también se refirió al diferencial en soja para la industria y pidió para los productores una baja "permanente".

"El sector agropecuario necesita una señal clara y contundente, un cronograma de baja gradual (permanente, no transitorio) hasta la eliminación definitiva de los derechos de exportación. Esta última medida de baja temporal de las retenciones, más que generar incentivos, genera aún mayor irritación en el sector agropecuario, la gran parte de los productores ya vendimos nuestra producción para pagar los insumos de la campaña pasada, la mayor parte de la mercadería por vender la tienen los exportadores, por eso se sentaron a negociar esta medida con ellos y no con la Mesa de Enlace, no lo anuncien entonces como una rebaja de retenciones al campo sino al sector exportador. Ministro Guzmán, al conejo hay que mostrarle una zanahoria, no una batata", dijo la entidad.

En la Asociación Argentina de Productores Autoconvocados también fustigaron la medida."Los que a todas luces son grandes ganadores con los anuncios de ayer son los industriales exportadores, vuelve el famoso diferencial tan pedido por el Consejo Agroindustrial Argentino, con Ciara a la cabeza. Esto es una transferencia de aproximadamente 600 millones de dólares por campaña de los productores a los industriales. Oportunamente se lo advertimos a los integrantes de ME (Mesa de Enlace) que se sientan en CAA, nos cagaron, era la señal que ustedes esperaban para salir del CAA. Bastante onerosa la señal, tienen que procurar no ser tan volubles", dijo la agrupación.

