Tres de las entidades gremiales del campo recibieron esta mañana la convocatoria para asistir a las 17 a Casa Rosada para los anuncios del Gobierno, que bajará las retenciones a la soja de manera temporal (en forma escalonada del 33 al 30%) y a la carne vacuna de manera permanente. También, entre otras medidas, dará a conocer el cumplimiento de una compensación a productores ya anunciada en marzo pasado pero aún no implementada.

Las entidades que recibieron la invitación son Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Coninagro y Federación Agraria Argentina (FAA). Las tres forman parte de la Mesa de Enlace junto a la Sociedad Rural Argentina (SRA).

Según pudo saber LA NACION, ni CRA, ni Coninagro ni FAA irán al anuncio oficial. Las razones son porque sus presidentes están en el interior, pero, además, porque no fueron consultadas sobre las medidas.

"No nos sentimos comprometidos en ir porque no hubo ningún tipo de consultas y estamos lejos", dijeron en una de las entidades. "No hay motivación para ir y estamos lejos", agregaron.

"La distancia no lo permite, pero el no haber avisado antes es peor", indicaron en otra de las entidades ruralistas.

La Sociedad Rural Argentina (SRA) hasta el momento no fue invitada a la Casa Rosada. Supuestamente, el Gobierno lo que hizo fue priorizar invitaciones a entidades que están en el Consejo Agroindustrial Argentino (CCA). CRA, Coninagro y FAA están en el CAA, pero no la Rural.

En tanto, esta mañana CRA y la Rural fustigaron las medidas considerando que beneficiarán a los exportadores que ya compraron soja con las retenciones más altas.

"Una baja de 3 puntos porcentuales y por un corto período sólo estimulará la liquidación de aquellas toneladas en manos de los exportadores que rápidamente harán una toma de ganancias, aprovechando liquidar con un 30% de derechos de exportación aquello que compraron descontado de un derecho del 33% y nuevamente se habrá generado de facto un diferencial, es decir una traslación de recursos desde el sector productivo al industrial", señaló CRA en un comunicado.

Para la SRA, "la temporalidad acotada de la medida (la baja de retenciones seria por 60 a 90 días), generará una reducción del impacto inicial buscado con el incentivo, dando pie a nuevas transferencias de precios desde los productores a la industria o exportación, afectando el normal funcionamiento de los mercados".

