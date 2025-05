Retenciones: Nicolás Pino celebró el anuncio del Gobierno, pidió sacar “el peor impuesto” y dijo que es “el año de las vacas”

Mientras se lleva adelante la 82a. Expo Angus en el predio ferial de Palermo, Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), celebró la decisión del Gobierno de extender la rebaja de las retenciones al trigo y la cebada hasta el 31 de marzo de 2026, aunque insistió en la necesidad de avanzar con medidas similares para el resto de los cultivos y la carne.

“La decisión del Gobierno de posponer los Derechos de Exportación (DEX) y estirarlo para la fina, en momentos donde los productores estamos decidiendo esa siembra, es un buen mensaje”, afirmó en rueda de prensa luego de la visita a la muestra. Durante la exposición Pino destacó el buen momento que atraviesa el sector ganadero y proyectó un futuro alentador: “Nos parece que se viene el año de las vacas, que realmente pinta un tiempo ganadero hacia adelante muy bueno”, señaló.

Al referirse al evento, aseguró que “Angus viene a hacer su gran exposición en donde se sienten cómodos, que es en su casa”, en referencia al predio de Palermo.

Consultado sobre el anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, acerca de la prórroga de la baja en las retenciones a la cosecha fina, Pino expresó su apoyo, pero reiteró que “el peor impuesto que se puede cobrar y más injusto a una producción son las retenciones”. Y agregó: “Lo venimos diciendo y no nos vamos a cansar de decirlo”.

Ayer por la tarde, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció por X la prórroga de la baja en las retenciones para los granos finos

Aunque reconoció que el gobierno de Javier Milei viene cumpliendo con su promesa de avanzar hacia la eliminación de los DEX, Pino recordó que aún falta camino por recorrer. “Hay que saber ver también la capacidad que tiene el Gobierno de que va tomando las medidas en tanto y en cuanto se afiance esa macroeconomía”, dijo.

El dirigente agropecuario señaló que la decisión de Caputo sorprendió al sector, ya que no fue anticipada por el Gobierno. “Estábamos en una jornada intensa en Azul y me enteré cuando vi el posteo en X de Caputo”, reveló.

Aun así, destacó que los reclamos del campo están siendo escuchados. “Cuando venís insistiendo y machacando sobre un punto y tenés del otro lado funcionarios que son perceptivos, si estás pidiendo algo y sucede, está bueno que te lo comuniquen para que no te sorprendas tanto”, reflexionó.

Pino también advirtió que la continuidad de las retenciones a los cultivos de cosecha gruesa como la soja, el maíz y el girasol, así como a la carne vacuna, sigue siendo una preocupación para el sector.

“Es un impuesto que es malo, distorsivo que no genera nada virtuoso para la producción ni para la Argentina”, insistió. Y explicó que una baja generalizada de retenciones podría incentivar la producción: “Va a generar más ganadería, seguramente más siembra en lugares donde uno duda un poco si sembrar o no”.

El presidente de la SRA contó que mantienen reuniones mensuales con el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, y que, en cada encuentro, reiteran el pedido de avanzar hacia un esquema de retenciones cero. “Todo va a llevar seguramente su tiempo”, admitió, pero insistió en que “por lo menos se posponga esta baja temporal a la soja, al maíz, al girasol”.

En ese sentido dijo que en conversaciones con el ministro Caputo también planteó la necesidad de eliminar las retenciones a la carne. “Estamos con precios que tientan a los productores a comprarse una vaca preñada o a guardarse una ternera para preñar. Bueno, también insistimos que llegó el momento por ahí de empezar a evaluar la quita de retenciones o lo que queda de retenciones en la carne”, sostuvo.

En cuanto al futuro del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Pino respaldó el proceso de modernización impulsado por el Gobierno. “Va camino a un proceso de modernización que no me cabe duda, y no nos cabe duda como Mesa de Enlace que hay que encararlo”, indicó. Aseguró que el organismo “va a seguir estando como algo importante para los productores y para todo el campo argentino, seguramente de una manera más moderna”.

Finalmente Pino remarcó que aún faltan decisiones clave antes del vencimiento de la prórroga actual: “Faltan un mes y 10 días exactamente para que venza esa baja temporal. Vamos a seguir trabajando para que esto se extienda y llegue a los demás cultivos”, concluyó.