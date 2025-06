Retenciones: Nicolás Pino se diferenció de otras entidades del campo y dijo que su reclamo al Gobierno “es más silencioso y anónimo”

Mientras se ultiman los preparativos para la 137a. Exposición Rural de Palermo, que se hará del 17 al 27 de julio próximo, en el lanzamiento de la muestra, que se realizó en el renovado salón de ventas del predio, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, se refirió a una de las preocupaciones centrales del sector: la inminente finalización de la rebaja temporal de las retenciones a la soja y el maíz. “El 30 de junio se termina ese decreto temporario. Venimos insistiendo desde hace muchísimos años que ese derecho de exportación (DEX), el peor impuesto que se le puede cobrar a la producción, tiene que ser cero. Sabemos que el camino desde hace un año y medio que tiene el Gobierno es sacar retenciones o disminuir los porcentajes”, afirmó.

“No pido más paciencia, pero tenemos que tener templanza y recordar de dónde venimos y dónde estamos hoy y el panorama hacia adelante. No tengo por qué dudar de la palabra del presidente en campaña”, agregó.

Aunque reconoció que la potestad de definir el rumbo tributario corresponde al gobierno nacional, Pino subrayó que la entidad continuará su reclamo: “Lo que sí hay que tener claro es que vamos a seguir insistiendo, suceda lo que suceda el 1° de julio. No solo con críticas, sino con propuestas: desde el instituto (de Estudios Económicos de la SRA) permanentemente le estamos dando números y mostrando diferentes situaciones”.

Pino dijo que le acercará personalmente la invitación al presidente Milei para el acto inaugural de la Exposición Rural de Palermo Fabian Marelli

En esa línea, se diferenció de la forma de trabajar de otras entidades que integran la Mesa de Enlace, como Coninagro y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), que se expresaron con comunicados sobre el fin de la rebaja temporal de los derechos de exportación. “No voy a hablar ni de CRA ni de Coninagro. Que la SRA no saque muchos comunicados no quiere decir que no exprese su posición. Lo hacemos, muchas veces, en un trabajo más silencioso y anónimo, sin tanta estridencia, pero trabajando fuerte”.

Consultado sobre la presencia presidencial en la muestra, señaló: “Las invitaciones a todos los que son autoridades nacionales y provinciales ya fueron cursadas. No hablé con el presidente Javier Milei todavía de este tema puntual, pero seguramente en estos días voy a contactarlo y llevar formalmente la invitación en persona. Estoy convencido de que le gusta estar en contacto con nuestro sector. Seguramente ese sábado estará acá, presente”. En detalle, este año el acto inaugural volverá a ser el sábado 26, a diferencia de 2024 cuando por primera vez fue el domingo por razones de agenda del Presidente.

El lanzamiento de la muestra en el renovado salón de ventas del predio Ricardo Pristupluk - LA NACION

Sobre la presunta ausencia institucional de la provincia de Buenos Aires, Pino, sin entrar en polémicas, aclaró que ese distrito estará representado por el Banco Provincia (Bapro). “He hablado con el gobernador Axel Kicillof. Podemos decir que la provincia está presente en la exposición”, sintetizó. Este año serán 15 provincias que pondrán stands en la muestra.

El INTA

En otro pasaje, el dirigente respaldó la necesidad de modernizar el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en momentos en que el Gobierno evalúa su reestructuración. “El INTA es una herramienta fabulosa, de altísimo nivel, que ha sido copiada por otros países. Pero con el tiempo se ha ido usando para cosas que no son su esencia. Necesita modernización, porque cambiaron las maneras de comunicar y la tecnología avanzó”, señaló. Y aclaró: “No me gusta hablar de ‘defender’ al INTA porque no creo que esté siendo atacado. Pero sí es necesario reordenar y actualizarlo”.

Otro tema clave para el campo es la defensa del estatus sanitario de la Patagonia. En ese sentido, dijo que la barrera patagónica es algo que hay que cuidar “no porque suena lindo decirlo, sino porque mucha gente trabajó fuerte para que la región tenga ese estatus”.

“Habría que aspirar a que toda la Argentina sea libre de aftosa sin vacunación, pero hay que ver los momentos oportunos”, expresó. En ese sentido, valoró el ejemplo de Brasil, recientemente declarado país libre sin vacunación: “No es envidia, pero sí un objetivo aspiracional”, indicó.

Pino también se refirió a los cambios que el Gobierno planea en torno al peso mínimo de faena a partir de 2026. “Desde el lado productivo, la Argentina necesita faenar más pesado. Estamos con medias reses de 120 o 122 kilos, y no hemos crecido nada en años. Tenemos que aspirar a 130 kilos para arriba. Pero para que eso suceda el negocio tiene que ser rentable”, advirtió.

Pino también valoró el cambio hacia un dólar único del Gobierno Ricardo Pristupluk - LA NACION

También valoró el cambio hacia un dólar único: “No cabe hablar ya de tipo de cambio. Lo hemos logrado. Ahora lo que sí cabe es que empiecen a prevalecer más los balances productivos que los financieros, y eso nos incentiva a ser más eficientes”.

Finalmente, al referirse a la trazabilidad del ganado y su relación con el comercio internacional de carne, Pino afirmó que “el mundo va hacia una trazabilidad total”. Según dijo, la Argentina ya tiene un sistema en marcha, pero el Gobierno busca hacerlo más eficiente. “Cuando uno quiere jugar en primera, tiene que mostrar que está en capacidad de hacerlo. Uruguay, Paraguay y Brasil ya lo hacen; tendremos que adaptarnos”.

Agenda de la exposición

Con más de 500 expositores y 2200 animales, la muestra, dijeron, promete seguir estando entre las top five del mundo. Habrá 24 razas bovinas, tres caprinas, 21 equinas, 15 ovinas y seis porcinas, entre las que se destacan Speckle Park, Devon, Gypsy, Vanner.

En el lanzamiento y, junto al presidente de La Rural SA, Alejandro Elsztain, Pino destacó la vuelta de la raza Holando Argentino luego de estar ausente por varios años por cuestiones coyunturales: regresará a la pista central de Palermo como la también raza ovina Merino.

Al igual que en 2024, estará el Salón AgTech, con más de 20 empresas con sus innovaciones y desarrollos. También los premios CITA (Centro de Innovación en Tecnología Agropecuaria) que nació en 2002. Habrá, además, un homenaje a un siglo de la epopeya de Aimé Félix Tschiffely junto a Mancha y Gato, dos caballos criollos argentinos que partieron desde el predio de la SRA rumbo a Nueva York, en una travesía sin precedente.

Además, contaron que, al igual que el año pasado, todos los días por la tarde una banda militar tocará en la pista central mientras dure la exposición. El 17 por la tarde se hará el tercer encuentro interreligioso. Y, por otro lado, dijeron respecto de la tradicional misa de campo, que se hacía los domingos al mediodía, se volverá a repetir lo realizado el año pasado cuando la ceremonia estuvo el sábado por la tarde. Como corolario de novedades, en una renovada puesta en escena, volverá la recordada “Retreta del Desierto”, hoy llamada Alegoría Histórica del Desierto.