Rosgan, Banco Nación y Expoagro: rematarán 15.000 cabezas de ganado con una bonificación en la tasa de financiamiento

Un remate ganadero con una oferta prevista de unas 15.000 cabezas se realizará el próximo martes, desde las 10, en Rosario, Santa Fe, y contará con una propuesta especial de financiamiento para las operaciones. La subasta tendrá lugar en el Espacio Cultural Universitario y reunirá hacienda de distintas provincias. La bonificación será de tres puntos porcentuales sobre la tasa por parte del BNA, siempre que los consignatarios que participen aporten un punto porcentual adicional.

La jornada es organizada por Rosgan y el Banco Nación, con la participación de Expoagro, en el marco de los 18 años del mercado ganadero y el 135° aniversario de la entidad bancaria. Las firmas consignatarias integrantes de Rosgan estarán a cargo de las ventas, que se transmitirán por streaming, Canal Rural y el sitio web de Expoagro.

“Estamos transitando el último trimestre del año. No es el momento de mayor volumen de invernada, pero seguramente será un remate que rondará las 15.000 cabezas, con muy buena genética y representación de numerosas provincias, en un contexto en el que la ganadería continúa atravesando una muy buena situación”, dijo Raúl Milano, presidente del Rosgan.

Sobre las perspectivas para la comercialización, Milano destacó que “la hacienda sigue acompañada por buenos precios. Si bien el ternero y la invernada no están en valores máximos, sigue habiendo demanda. También existe una demanda internacional extraordinaria, que le da a Argentina un gran posicionamiento. Si a eso sumamos la apertura de Japón y miramos hacia adelante, nos encontramos frente a una gran oportunidad”.

Desde Expoagro remarcaron que se tratará de una jornada pensada para facilitar el acceso a nuevas oportunidades de negocio, donde el financiamiento será otro de los ejes centrales del Gran Remate Aniversario. En ese marco, Banco Nación acompañará la operatoria con una bonificación especial.

Banco Nación acompañará la operatoria con una bonificación especial Expoagro

La acción comercial contempla una bonificación de 3 puntos porcentuales de tasa por parte del BNA, siempre que los consignatarios que realicen los remates aporten 1 punto porcentual de tasa.

Al respecto, Cristhian Aleman, Gerente Zonal Rosario de Banco Nación, expresó: “Para nosotros es un verdadero orgullo ser parte de este remate tan especial, que une la historia de una institución tan importante como el Banco Nación con la fuerza y el presente de la ganadería argentina. Celebrar 135 años de historia en un lugar tan emblemático de Rosario le da a este encuentro un significado único”.

En la misma línea, agregó: “Vamos a vivir una jornada histórica, con 15.000 cabezas en venta y con toda la potencia de Rosgan, uno de los principales mercados de hacienda del país. Pero, además de los números, queremos destacar el valor de encontrarnos, de generar oportunidades y de seguir acompañando a los productores de todo el país”.

Destacaron que la sinergia entre BNA, Rosgan y Expoagro busca generar un espacio que combine comercialización, financiamiento y encuentro entre los distintos actores de la cadena ganadera.

En este sentido, Martín Schvartzman, CEO de Exponenciar, remarcó: “Desde Exponenciar buscamos generar espacios que conecten a los distintos actores de la cadena agropecuaria y potencien nuevas oportunidades de negocio. Este remate de Rosgan y BNA es una muestra de ese propósito: acercar producción, financiamiento y comercialización en un mismo ámbito, facilitando el encuentro entre quienes hacen posible el desarrollo del agro”.

El remate tendrá 15.000 cabezas

Las firmas integrantes del Mercado Ganadero Rosgan serán las encargadas de levantar el martillo a lo largo de la jornada. Entre ellas están Ildarraz Hnos. S.A.; Etchevehere Rural SRL; Ganaderos de Ceres Cooperativa Ltda.; Ferialvarez SRL; Aguirre Vázquez S.A.; Cooperativa Agrícola Ganadera Ltda. Guillermo Lehmann; Edgar E. Pastore y Cía. S.R.L.; Álzaga Unzué y Cía. S.A.; Colombo y Colombo S.A.; y Rigran S.A. En esta subasta nos acompañará la Cooperativa Ltda. Unión Agrícola de Avellaneda.